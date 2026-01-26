ททท.ลพบุรี ชวนแต่งชุดไทย เที่ยว “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ 38

ททท.ลพบุรี ชวนแต่งไทยสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองละโว้ ย้อนเวลาสู่ความรุ่งเรือง! "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง
สำหรับปีนี้ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" กำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ละโว้ธานี เทิดสดุดีพระนารายณ์มหาราช พระพันปีหลวงปวงไทย” โดยมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.30 น.
ทั้งนี้บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จะเปิดให้รับชมวันจันทร์-พฤหัสบดี เปิดตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 22.30น. วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา08.30 น ถึงเวลา 23.30 น. นอกจากนี้จังหวัดได้มีการรณรงค์ความเป็นเอกลักษณ์ คือ การนุ่งโจงห่มสไบ การแต่งกายชุดไทย โดยใช้โทน 25 โทนสี และการแต่งชุดไทยพระราชนิยม 8 ชุด โดยติดริบบิ้นไว้ทุกข์ เพื่อร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี พระองค์สร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 และเสด็จสวรรคต ณ เมืองลพบุรี อีกทั้งสร้างบรรยากาศความคึกคัก ความตื่นตาตื่นใจ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทยอีกด้วย
พร้อมชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ รำบวงสรวง สวนนารายณ์นฤมิต ตำรับโอสถพระนารายณ์ ทหารวังเปลี่ยนเวร การแสดงละครลิง กิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส หมากรุกคน ตลาดย้อนยุค ลานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ซาโม่น “ตลาดมอญเมืองละโว้” ชิม ช้อป สินค้า OTOP ของดีจังหวัดลพบุรี สัมผัสการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ที่ยิ่งใหญ่ สุดอลังการ ที่เปิดให้ชมฟรี ตลอด 10 วัน 10 คืน 13-22 กุมภาพันธ์ 2569
