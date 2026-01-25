จากไวรัลสุดปัง สู่ 4 ที่เที่ยว “ทะเลบัวแดง” ถ่ายรูปวิวสวยตามรอย “ลิซ่า”

หลังจากภาพ “ลิซ่า” กับภาพทะเลบัวแดง ซึ่งเป็นผลงานโฆษณาโปรโมตเมืองไทยของ ททท. กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล ทำให้ “ทะเลบัวแดง” กลายเป็นที่พูดถึงและใครๆ ก็อยากไปเที่ยวตามรอย ชวนมาเที่ยว 4 ทะเลบัวแดงทั่วเมืองไทย ชมความสวยสะพรั่งและวิวสวยๆ แบบเต็มอิ่ม
ผลงานโฆษณาโปรโมตเมืองไทย “Feel All The Feelings” จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับภาพ “ลิซ่า–ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยระดับโลกที่มารับหน้าที่เป็น “Amazing Thailand Ambassador” ถ่ายคู่กับ “ทะเลบัวแดง” จังหวัดอุดรธานี กลายเป็นไวรัลสุดฮอตในโลหโซเชียลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ปล่อยออกมา
ทั้งการตัดต่อให้ตัวเองไปอยู่ในภาพทะเลบัวแดงแทนลิซ่า หรือการออกเดินทางตามรอยไปถ่ายภาพสวยๆ ที่ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี ก็ทำให้ “ทะเลบัวแดง” กลายเป็นที่กล่าวถึง และกำลังเป็นอีกสถานที่เที่ยวสุดฮอตในนาทีนี้
อย่างที่ “ท่าเรือทะเลบัวแดงบ้านเดียม” ซึ่งเป็นจุดใหญ่ในการลงเรือไปชมบัวแดงในหนองหาน จ.อุดรธานี ช่วงเช้าวันหยุดที่ผ่านมา ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาต่อคิวจองตั๋วลงเรือตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. เพื่อรอชมบัวแดงบานสะพรั่งในยามเช้า ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวให้ข้อมูลว่า หลังภาพของลิซ่าเผยแพร่ออกไป ยอดการจองเรือก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กระแสของลิซ่าถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี สิ่งสำคัญคือการนำกระแสดังกล่าวมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแล้วถ่ายรูปกลับไป แต่ต้องทำให้เกิดการใช้จ่ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน
โดย ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี นับว่าเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางมาชมความสวยงามตามรอยลิซ่า แต่ในเมืองไทยก็ยังมีจุดชมทะเลบัวแดงในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความงดงามไม่แพ้กัน ขอแนะนำ “4 ทะเลบัวแดง” ให้เดินทางไปท่องเที่ยวกัน
“ทะเลบัวแดง” หนองหาน จ.อุดรธานี
“หนองหาน” มีเนื้อที่ประมาณ 22,500 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วนที่เหลืออยู่ใน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และ อำเภอกู่แก้ว ถือว่าเป็นบึงน้ำจืดที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ภายในบึงประกอบไปด้วยพืชน้ำ พันธุ์นก และพันธุ์ปลา หลากหลายชนิด ซึ่งพันธุ์ไม้น้ำที่โดดเด่นของบึงหนองหานก็คือ “บัวสาย” หรือ “บัวแดง” ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนหนองหานในทุกฤดูหนาว
ธรรมชาติได้เนรมิตให้เกิดท้องทุ่งบัวแดงอันสุดอลังการขึ้นมา โดยดอกบัวที่นี่จะพร้อมใจกันผลิดอกเบ่งบานเป็นจำนวนมหาศาล ยามเมื่อออกดอกบานพร้อมกันจะดูชมพูสะพรั่งสวยงามละลานตาเต็มท้องน้ำ กลายเป็นแหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติ และเป็นที่รู้จักในชื่อของ “ทะเลบัวแดง” ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
และด้วยความสวยงามของทะเลบัวแดง จึงทำให้เกิดกิจกรรมล่องเรือดูทะเลบัวแดง และธรรมชาติ พร้อมวิถีชีวิตยามเช้าที่หนองหานขึ้น นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงจุดหมายก็ตรงไปยังจุดลงเรือ เพื่อจะไปให้ทันเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงาม
หลังจากเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นกันจนหนำใจแล้ว แสงแดดก็ค่อยๆ สว่างขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ดอกบัวนับล้านๆ ดอก ค่อยๆ เบ่งบานทั่วทั้งทุ่ง เมื่อมองไปยังเบื้องหน้าก็จะเห็นดอกบัวสีชมพูผลิบานไปจนไกลสุดสายตา
ทะเลบัวแดงแห่งหนองหาน จ.อุดรธานี จะมีให้ชมมากที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาชมทะเลบัวแดง ดอกบัวจะบานสวยมากที่สุดในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. แต่หากมาในช่วงเวลาอื่นก็ยังมีดอกบัวให้ชมเช่นกัน โดยจะมีเรือให้บริการไปชมทะเลบัวแดงตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงเวลา 17.00 น.
“ทะเลบัวแดง” ทะเลน้อย จ.พัทลุง
“ทะเลน้อย” ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาณาเขตที่ได้รับการประกาศเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) แห่งแรกของไทย เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเต็มไปด้วยป่าพรุ ป่าเสม็ดขาว บัวชนิดต่างๆ กระจูด และหญ้าพืชพรรณชนิดต่างๆ
ทะเลน้อยนั้นมีพื้นที่เชื่อมโยงกับ “คลองปากประ” ซึ่งเป็นจุดชมวิวกลางผืนน้ำ และเป็นจุดถ่ายภาพวิถีประมงพื้นบ้าน ที่หลายคนคุ้นเคยกับ ยอขนาดยักษ์ และพื้นหลังเป็นภาพแสงแรกของอาทิตย์ในยามเช้า
และช่วงเช้าๆ แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการมาล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” ในทะเลน้อย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ความงามของทะเลสาบแห่งนี้
จุดชมทะเลบัวแดงนั้น ล่องเรือออกมาจากคลองปากประประมาณ 15 -20 นาที ซึ่งนอกจากความละลานตาของสีสันดอกบัวแล้ว ยังมีแนวเทือกเขาบรรทัดตระหง่านงามอยู่ลิบๆ
ในทะเลน้อยจะเห็นภาพดอกบัวตระการตาสีชมพูเข้มรายล้อมรอบตัว ซึ่งทะเลน้อยมีพันธุ์บัวส่วนใหญ่ 4 ชนิด ได้แก่ บัวหลวง บัวเผื่อน บัวบา และบัวสาย หรือที่นิยมเรียกว่า “บัวแดง” และเป็นบัวที่มีมากที่สุดในทะเลน้อย ซึ่งบัวสายที่ทะเลน้อยเบ่งบานสะพรั่งมากที่สุดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
และนอกจากการมาชมทะเลบัวแดงแล้ว ในทะเลน้อยยังมีไฮไลต์อีก 2 อย่างคือ การมาส่องนก ทะเลน้อยมีนกไม่ต่ำกว่า 186 สายพันธุ์ โดยเฉพาะถ้าเดินทางไปในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ที่บรรดานักต่างถิ่นอพยพหนีหนาว อาจมีปริมาณมากกว่าแสนตัว
อีกไฮไลต์คือ ควายน้ำทะเลน้อย มรดกโลกทางการเกษตรของไทย วิถีการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำของพัทลุง มีความพิเศษอยู่ที่นอกจากเป็นควายบกตามธรรมชาติปกติของควายไทยทั่วไปแล้ว ควายในพื้นที่ชุ่มน้ำอันกว้างใหญ่ได้เกิดปรับตัวหากินในฤดูน้ำหลาก ด้วยการดำผุดดำว่ายลงไปมากินพืชน้ำอย่างสายบัว ใบบัว หรือสาหร่าย จนได้ฉายาว่า ควายน้ำ
“ทุ่งบัวแดง" บึงละหาน จ.ชัยภูมิ
“บึงละหาน” เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่มีอาณาเขตครอบคลุมราว 18,000 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของ “เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน” อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นับเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศไทย เปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดยักษ์ ทำหน้าที่รองรับสายน้ำจากลำคันฉู และคลองยายแก้วที่ไหลลงมาจากเทือกเขาในจังหวัดชัยภูมิ
ระบบนิเวศที่โดดเด่นของบึงละหาน คือ เกาะกลางบึงที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืช ทั้งดอกบัวแดง บัวหลวง สาหร่ายน้ำจืด ฯลฯ เป็นแหล่งปลาน้ำจืดไม่น้อยกว่า 25 ชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และหากินของสัตว์ต่างๆ
ภาพจำของที่นี่ นักท่องเที่ยวมักอยากมาชม “ทุ่งบัวแดง” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของไทย โดยเป็นอีกหนึ่งทะเลทุ่งบัวแดงที่สวยงามซึ่งบัวแดงจะบานให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนถึงราวเดือนมิถุนายน ของทุกปี ช่วงที่เหมาะสมในการมาล่องเรือชมบัวแดงและวิถีชีวิตชาวประมง คือช่วงเช้า จนถึงเวลาประมาณ 10.00 น. เพราะเป็นช่วงที่บัวแดงจะบานสะพรั่ง
ส่วนอีกเวลาที่เหมาะในการมาล่องเรือคือช่วงเย็น ราวๆ 17.00 น. เป็นต้นไป แม้จะไม่มีดอกบัวบานสะพรั่งเหมือนในช่วงเช้า แต่ก็ยังสามารถชมทิวทัศน์รอบๆ บึงละหาน และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่จะออกมาหาปลาในลำน้ำ และการยกยอในหมู่บ้านชาวประมง บริเวณคลองยายแก้ว ที่สองข้างทางจะเป็นกระท่อมของชาวบ้าน มียอ (เครื่องมือหาปลา) ทั้งสองฝั่งคลอง หากนั่งเรือไปจากจุดลงเรือบริเวณบ้านมะเกลือ ก็จะใช้เวลาราวๆ 10-20 นาที ถึงคลองยายแก้ว
สำหรับอีกหนึ่งจุดขายสำคัญของบึงน้ำแห่งเมืองชัยภูมิ นอกเหนือจากการชมทะเลแห่งดอกบัวแล้ว คือ การเป็นจุดหมายสำคัญของเหล่านักดูนก มีทั้งประจำถิ่นอย่างนกน้ำ นกชายเลน และนกอพยพย้ายถิ่น ได้แก่ นกยางโทนน้อย นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย นกยางไฟธรรมดา นกยางไฟหัวดำ นกแซงแซวหางปลา นกแอ่นทุ่งใหญ่ รวมถึงนกใกล้สูญพันธุ์ที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกระแตหาง นกกระแตผีใหญ่ เป็นต้น โดยหากต้องการชมนกแบบตื่นตาตื่นใจ ต้องรอในช่วงฤดูหนาว ราวเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงนกอพยพ
“ทะเลบัวแดง” บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
“บึงบอระเพ็ด” เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มีพื้นครอบคลุม 3 อำเภอใน จ.นครสวรรค์ ได้แก่ อ.เมือง อ.ชุมแสง และ อ.ท่าตะโก
บึงบอระเพ็ดในอดีตถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก จึงได้รับการประกาศให้เป็น “เขตห้ามล่าสัตว์ป่า” ในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งโซนให้เป็นเขตพื้นที่หวงห้ามเขตอนุรักษ์ โซนท่องเที่ยว และเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำการประมงได้ เราจึงได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านลอยเรืออกหาปลายามเช้า มีลอบดักปลาวางอยู่หลายใบในพื้นที่ที่กำหนด รวมไปถึงบ้างมาเก็บบัวหลวง เก็บไหลบัว สายบัว(บัวสาย) เป็นต้น
นอกจากนี้บึงบอระเพ็ดยังมีนกน้ำ นกประจำถิ่น และนกอพยพอาศัยหากินอยู่มากมาย จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงนกน้ำของไทย” และเป็นแหล่งชมนกชั้นเลิศ 1 ใน 9 ของโลก นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญยิ่งของเมืองไทย ใครมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ด แล้วอยากออกไปชมทิวทัศน์ และนกสายพันธุ์ต่างๆ ที่นี่ก็มีบริการล่องเรือชมบึงบอระเพ็ดตลอดทั้งวัน
สำหรับ ทะเลบัวแดง ที่บึงบอระเพ็ด จะบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาว หรือราวๆ เดือนพฤษจิกายน-เมษายน ดอกบัวแต่ละดอกมีลักษณะพิเศษ กลีบบัวที่เรียวยาวเปิดออกเป็นชั้นๆ โดยมีสีที่ไล่เฉดจากสีขาวอ่อนที่โคนกลีบไปจนถึงสีชมพูเข้มที่ปลายกลีบ ภายในดอกบัวมีเกสรสีเหลืองทองและสีน้ำตาลที่โดดเด่น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดแมลงผสมเกสร ความงามของดอกบัวแต่ละดอกนั้นสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อรวมกันเป็นทะเลบัวขนาดใหญ่ ความงามนั้นก็ยิ่งทวีคูณขึ้นหลายเท่า
หากจะมาชมทะเลบัวแดง แนะนำช่วงเวลา 06.00–09.00 น. ที่ดอกบัวบานสะพรั่งที่สุด ใช้บริการเรือนำเที่ยวพาชมทะเลบัวแดงได้ที่ชุมชนบ้านรางบัว อ.ท่าตะโก พร้อมชมบรรยากาศธรรมชาติและนกน้ำนานาชนิด รวมถึงวิถีชีวิตยามเช้าของประมงพื้นบ้านในบึงบอระเพ็ด
