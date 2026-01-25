สวยจับใจ “กุหลาบพันปีสีแดง” ดอกไม้หายาก บานสะพรั่งรับอากาศหนาว

ชวนชมดอก “กุหลาบพันปีสีแดง” ดอกไม้หายากที่กำลังบานสะพรั่งท่ามกลางอุณหภูมิต่ำถึง 7 องศาเซลเซียส ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้มาเยือนอย่างล้นหลาม
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของดอก “กุหลาบพันปีสีแดง” ที่กำลังบานสะพรั่งกลางหน้าหนาว ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พร้อมให้ข้อมูลว่า
ความงามที่หลายคนรอคอย ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้ว! ดอกกุหลาบพันปีสีแดงสดบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักศึกษาธรรมชาติ ณ บริเวณหน้าจุดบริการนักศึกษาธรรมชาติ หน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้มาเยือนอย่างล้นหลาม
ภาพอันงดงามนี้ถูกบันทึกโดย นายเด่นพงษ์ พันธุ์กล้า พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฯ ท่ามกลางบรรยากาศอากาศหนาวเย็นสบาย โดยเช้าวันนี้สถานีตรวจวัดที่หน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบาบันทึกอุณหภูมิต่ำสุดไว้ที่ 7 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการชมความงามของดอกไม้หายากชนิดนี้
ดอกกุหลาบพันปีสีแดงเป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์พิเศษและพบได้ยากในธรรมชาติ การบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ นักถ่ายภาพ และนักท่องเที่ยว ที่จะได้สัมผัสกับความงามอันล้ำค่าของผืนป่าในพื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้
