ตื่นตา “ป่าเปลี่ยนสี” มหัศจรรย์สีสันแห่งผืนป่าน้ำหนาว

ชมปรากฏการณ์ “ป่าเปลี่ยนสี” ความงามธรรมชาติสุดตื่นตาที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้ง ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็น 6 องศาเซลเซียส จนหลายคนเปรียบเปรยว่าเหมือนได้ชมใบไม้ร่วงที่ต่างประเทศ
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของปรากฏการณ์ “ป่าเปลี่ยนสี” ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ พร้อมให้ข้อมูลว่า
เช้าวันที่ 24 มกราคม 2569 อากาศที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เย็นจนถึง 6 องศาเซลเซียส ผืนป่าแห่งนี้กำลังอวดโฉมความงามสุดอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้ง นั่นคือปรากฏการณ์ "ป่าเปลี่ยนสี" หรือ Color Changing Forest ที่หลายคนเปรียบเสมือนการได้ชมฤดูใบไม้ร่วงในต่างประเทศ
บริเวณภูหลังกงเกวียน ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ผืนป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่เคยเขียวชอุ่มในฤดูฝน ได้ค่อยๆ เปลี่ยนโฉมใหม่ในช่วงต้นฤดูแล้งนี้ ใบไม้นับล้านใบได้ผันแปรจากสีเขียวสดใสกลายเป็นโทนสีทอง ส้มอำพัน เหลืองอร่าม และแดงสดใส สลับสีสันไปทั่วทั้งผืนป่าอย่างงดงาม
ความงามอันน่าตื่นตานี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากกลไกการอยู่รอดของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ป่าในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ "ป่าไม่ผลัดใบ" ที่จะมีใบเขียวตลอดทั้งปี และ "ป่าผลัดใบ" ซึ่งได้แก่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง โดยป่าผลัดใบนี้เองที่จะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์
ปรากฏการณ์ "ป่าเปลี่ยนสี" ที่งดงามสะดุดตา ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียวชอุ่มเต็มไปด้วยชีวิตชีวา แต่พอถึงฤดูแล้ง ต้นไม้ส่วนใหญ่จะพากันเปลี่ยนสีและผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำและรักษาตัวเองให้อยู่รอดตลอดฤดูแล้ง
สิ่งที่ทำให้ป่าเปลี่ยนสีที่น้ำหนาวแตกต่างและสวยงามกว่าที่อื่นก็คือ ความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ที่มีอยู่มากมายหลายชนิด ทำให้ต้นไม้แต่ละชนิดผลัดใบไม่พร้อมกันทั้งป่า บางต้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อน บางต้นกลายเป็นสีส้ม บางต้นเป็นสีแดงสด และบางต้นยังคงสีเขียวอยู่ การที่ต้นไม้แต่ละชนิดมีจังหวะเวลาในการเปลี่ยนสีที่แตกต่างกันจึงสร้างภาพโมเสกสีสันที่สวยงามตระการตา มองเห็นเป็นสีสันทั้งสีส้ม สีแดง สีเหลือง ท่ามกลางป่าสีเขียว สร้างความสวยงามแต่งแต้มสีสันให้น่ามองมากยิ่งขึ้น เสมือนภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาดยักษ์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพียงปีละครั้ง
ปรากฏการณ์พิเศษนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงต้นฤดูแล้งเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่หากพลาดไป ก็ต้องรออีกทั้งปีจึงจะได้พบเห็นอีกครั้ง อุณหภูมิในช่วงนี้จะลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในยามเช้าที่อาจต่ำถึง 6 องศาเซลเซียส ทำให้บรรยากาศเย็นสบาย สดชื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและชมธรรมชาติ
