โอวลู (Oulu) เมืองสวยในฟินแลนด์ เมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งยุโรปประจำปี 2026

เมืองโอวลู (Oulu) แห่งฟินแลนด์ เมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งยุโรปประจำปี 2026 เตรียมกิจกรรมตลอดทั้งปีมุ่งเน้นทั้งวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองซามิ (Sámi) และประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“โอวลู” เมืองทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ในฐานะ "เมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งยุโรปประจำปี 2026” (European Capital of Culture 2026) เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดปี
สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางไปฟินแลนด์ในปีนี้ จึงไม่ควรพลาดที่จะใส่โอวลูลงไปในโปรแกรมการเดินทาง
กิจกรรมไฮไลต์และเหตุการณ์สำคัญตลอดปี ในแคมเปญ “Oulu 2026” หัวใจหลักคือประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งเสริมสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมืองให้ยั่งยืนในระยะยาว และในเชิงสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเป็นรูปธรรม
ในเดือนมิถุนายน จะมีการเปิดตัว Climate Clock Art Trail เส้นทางศิลปะกลางแจ้งที่ประกอบด้วยผลงานเฉพาะพื้นที่จำนวน 7 ชิ้น จากศิลปินทั้งฟินแลนด์และนานาชาติ ผลงานเด่น ได้แก่ No.1574 Stone ของ รานา เบกุม ประติมากรรมหิน 5 ชิ้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธารน้ำแข็งและน้ำแข็งในทะเล, Architectural Snowflakes: Letters from Heaven ของ ทากาฮิโระ อิวาซากิ ซึ่งสร้างเกล็ดหิมะสมมาตรนับร้อยชิ้น ออกแบบให้มีรูปลักษณ์คล้ายสถาปัตยกรรมของโบสถ์ท้องถิ่น เป็นต้น
ด้วยทำเลที่ตั้งในฟินแลนด์ตอนเหนือ โปรแกรมท่องเที่ยวของโอวลูยังเชิญชวนผู้มาเยือนให้สัมผัส ความสุดขั้วของฤดูกาล อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึง Nallikari SnowFest จะจัดการแข่งขันแกะสลักหิมะ ส่วนที่หาดนัลลิคารีในโอวลูจะเป็นสถานที่จัด Frozen People เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดขึ้นบนทะเลที่กลายเป็นน้ำแข็ง
เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ค่ำคืนอันมืดมิดจะถูกแทนที่ด้วยแสงอาทิตย์ที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด โดยดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าในช่วงเช้ามืด มีปรากฏการณ์ Midnight Sun Run ในวันที่ 4 กรกฎาคม เปิดให้เลือกตั้งแต่ระยะ 10 กิโลเมตร ไปจนถึงมาราธอนเต็มรูปแบบ
เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึงและกลางวันเริ่มสั้นลง Lumo Art & Tech Festival จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน นำเสนอผลงานศิลปะดิจิทัลและกิจกรรมด้านเทคโนโลยีกว่า 10 วันเต็ม
ตลอดทั้งปี ผู้มาเยือนยังสามารถสัมผัสรสชาติท้องถิ่นผ่าน Arctic Food Lab กับกิจกรรมด้านอาหาร เช่น Sense Fest และ Arctic Tasting ที่นำเสนอเอกลักษณ์ของอาหารจากภูมิภาคอาร์กติก
อีกหนึ่งจุดเด่นของการเยือนโอวลู หรือฟินแลนด์ คือ วัฒนธรรมซามิ โดยชนเผ่าซามิ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ตอนเหนือ สวีเดน นอร์เวย์ และบางส่วนของรัสเซีย จะมีบทบาทสำคัญในโปรแกรมของ Oulu 2026 ขณะเดียวกัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอวลู จะถูกปรับโฉมเพื่อจัด Sápmi Triennial เป็นครั้งแรกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม โดยนิทรรศการเดินทางนี้จะนำเสนอทั้งศิลปะร่วมสมัยของชาวซามิ และ duodji งานคราฟต์ดั้งเดิมของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://oulu2026.eu/en