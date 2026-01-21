จนท. เขาใหญ่ขอความร่วมมือไม่ใกล้ “ช้างป่า” เพื่อความปลอดภัย

จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ “นักท่องเที่ยวปะทะเจ้าหน้าที่ เหตุเข้าใกล้ช้างป่า” ทาง อช.เขาใหญ่ จึงได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - khao yai national park ได้ให้ข้อมูลว่า
ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอเรียนชี้แจงว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามภารกิจในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยเฉพาะ “ช้างป่า” และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากนักท่องเที่ยวเข้าใกล้ในระยะที่ไม่ปลอดภัย
อุทยานฯ จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่เข้าใกล้ ไม่ยั่วยุ หรือถ่ายภาพสัตว์ป่าในระยะอันตราย เคารพกฎ ระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยภายในอุทยานแห่งชาติ
ในกรณีดังกล่าว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะดำเนินการเชิญบุคคลที่ปรากฏในคลิปมาพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติในการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ทั้งนี้ อุทยานฯ ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมกันท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและนักท่องเที่ยวท่านอื่น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline