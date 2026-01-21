“ป่าสักนวมินทรราชินี” ผืนป่าสักธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

พารู้จัก “ป่าสักนวมินทรราชินี” ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่เป็นผืนป่าสักธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “ป่าสักนวมินทรราชินี” ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมให้ข้อมูลว่า
ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2549 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พื ได้สำรวจพบ “ป่าสักธรรมชาติ” ที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างหนาแน่นกว่า 60,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ปางมะผ้า ซึ่งเป็นป่าที่ฟื้นตัวจากการสัมปทานทำไม้ในอดีต
จนกระทั่งมีการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งพบว่าป่าแห่งนี้มีไม้สักขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีทรงต้นใหญ่สวยงาม เป็น “ป่าสักผืนที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทย”
นอกจากนี้ยังพบว่าไม้สักในที่แห่งนี้สามารถขึ้นได้ที่ระดับความสูงถึง 1,300 เมตร จากที่เคยมีการบันทึกไว้ไม่เกินระดับความสูง 750 เมตร ที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จึงได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้ทรงโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยได้พระราชทานชื่อผืนป่านี้ว่า “ป่าสักนวมินทรราชินี”
ที่มา : หนังสือ 90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ เลขเรียกหนังสือ ส 333.9516 ท165ก 2563/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
