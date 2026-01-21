"โอปอล์" ชวนสัมผัสรสชาติอาหารและเสน่ห์การท่องเที่ยวมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ในงาน A Taste of Mie วันนี้ – 28 ก.พ.นี้

จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ (Tsu Japanese Restaurant) โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยต้อนรับปีใหม่ 2569 ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ A Taste of Mie เพื่อนำเสนอวัตถุดิบขึ้นชื่อจากจังหวัดมิเอะ ดินแดนแห่งความอร่อยที่ผสานวัฒนธรรมเก่าแก่และเป็นถิ่นกำเนิดนินจาอันโด่งดัง โดยรังสรรค์เป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการรับประทานอาหารระดับพรีเมียม ผ่านเมนูสุดพิเศษจำนวน 5 รายการ ซึ่งคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันและหาทานได้ยาก พร้อมให้นักชิมชาวไทยและผู้หลงใหลอาหารญี่ปุ่นร่วมลิ้มลองเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น
ภายในงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และประธานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ เข้าร่วมเปิดงานท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่นขนานแท้ โดยมีหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการปรากฏตัวของ โอปอล์ - ปาณิสรา อารยะสกุล ในฐานะ Mie Inbound Ambassador 2025 หรือทูตการท่องเที่ยวจังหวัดมิเอะ ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางสุดประทับใจ อาทิ ความศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของศาลเจ้าอิเสะที่มีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น มนต์เสน่ห์อันล้ำค่าของถิ่นกำเนิดนินจาอิงะที่มีชื่อเสียง รวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ ‘อามะ’ กลุ่มนักดำน้ำหญิงพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมิเอะ และที่ขาดไม่ได้คือเสน่ห์และความตื่นตาตื่นใจในรสชาติอาหารท้องถิ่นที่หาทานที่อื่นไม่ได้ ซึ่งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อประสบการณ์ความอร่อยสไตล์ต้นตำรับแท้ๆ จากจังหวัดมิเอะ เชฟอัตสึชิ โยชิดะ (Atsushi Yoshida) แห่งห้องอาหารญี่ปุ่นสึ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จึงรังสรรค์เมนูพิเศษจำนวน 5 รายการ ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นยอดที่ส่งตรงจากจังหวัดมิเอะ เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติและสัมผัสถึงจิตวิญญาณของรสชาติอาหารญี่ปุ่นสไตล์มิเอะอย่างแท้จริง โดยทั้ง 5 เมนู ประกอบด้วย
1. Matsusaka Striploin Steak สัมผัสความเหนือระดับของ “ราชาแห่งเนื้อวัว” ที่มีต้นกำเนิดจากจังหวัดมิเอะ กับที่สุดของเนื้อมัตสึซากะเกรดพรีเมียมลายหินอ่อนสวยงาม นำมาย่างอย่างพิถีพิถันจนได้เนื้อสัมผัสนุ่มละลายในปาก พร้อมกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยากจะเลียนแบบ
2. Tonyu Ninjutsu Nabe เมนูหม้อไฟน้ำซุปเต้าหู้รสชาติกลมกล่อม ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและดีต่อสุขภาพ เปี่ยมด้วยกิมมิคและเรื่องราวถิ่นกำเนิดของนินจา อันเป็นแรงบันดาลใจของการ์ตูนยอดนิยมอย่าง "นินจาฮัตโตริ"
3. Tekone Sushi Hand Roll ซูชิสไตล์พื้นเมืองที่สะท้อนภูมิปัญญาของชาวประมงอิเสะชิมะ ที่นำเนื้อปลาสดใหม่หมักซอสโชยุอิเสะ ซอสโชยุท้องถิ่นที่โดดเด่นเรื่องกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้น จากกรรมวิธีการผลิตเฉพาะของจังหวัดมิเอะ เสิร์ฟในรูปแบบแฮนด์โรล รับประทานง่าย แต่เปี่ยมด้วยรสชาติอันลุ่มลึกที่หาตัวจับยาก
4. Kameyama Miso Yaki Udon เมนูเส้นยอดนิยมจากเมืองคาเมยามะ จังหวัดมิเอะ โดยเส้นอุด้งเหนียวนุ่มผัดคลุกเคล้ากับซอสมิโซะแดงสูตรพิเศษ ให้กลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง
5. Nanki Mikan Trio เติมความสดชื่นปิดท้ายมื้ออาหารด้วยรสชาติหวานอมเปรี้ยวชุ่มฉ่ำอันเป็นเอกลักษณ์ของ “ส้มนันคิ” ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดมิเอะ ที่ปลูกบนภูเขาที่หันหน้ารับลมทะเลและอุดมด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ จึงให้รสชาติหวานฉ่ำเข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาว (ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม) โดยนำมารังสรรค์เป็นเมนูของหวานที่มีเนื้อส้ม 3 สไตล์ในจานเดียว
พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารเมนูพิเศษในแคมเปญ A Taste of Mie และร่วมตอบแบบสอบถาม รับฟรี! ทันที “หมอนดาวกระจายของนินจา” (Ninja Star Pillow) ของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จำนวนจำกัด
โดยผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสรสชาติระดับตำนานและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรฯ 02-656-7700 (ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ) หรือทางเว็บไซต์ www.tsubangkok.com