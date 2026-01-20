ตื่นตา “รองเท้านารีสุขะกูล” ความงามหนึ่งเดียวในโลก ณ ผืนป่าภูหลวง

ชวนชมความงามของ “รองเท้านารีสุขะกูล” ดอกไม้หนี่งเดียวที่พบได้เฉพาะบนผืนป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “รองเท้านารีสุขะกูล” พร้อมให้ข้อมูลว่า
“...เพราะว่า ทราบดีว่ารองเท้านารีชนิดนี้ไม่ขึ้นที่ไหน นอกจากบนภูหลวง หาไม่พบที่ไหนในประเทศไทย แล้วก็บนภูหลวงเรานี่มีฤดูใบไม้ร่วงด้วย อย่างจะเห็นใบเมเปิ้ลสีแดงนี่แดงฉานก่อนที่เขาจะร่วงลงมา และน้ำตกนี่แหละคือคุณสมบัติของป่า ที่เราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกัน ฝนลงถูกต้องตามฤดูกาล การที่เราตัดไม้กันหมดนี่ ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นนะ มันหมายถึงเราทำลายสภาพบรรยากาศข้างบนด้วย...”
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถึงรองเท้านารีปีกแมลงปอ (รองเท้านารีสุขะกูล) พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526
“รองเท้านารีสุขะกูล” (รองเท้านารีปีกแมลงปอ) พบครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 Gustav Schoser และ Karlheinz Senghas สองนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ว่า “P. sukhakulii” โดยตั้งชื่อระบุชนิดขึ้นเป็นเกียรติแด่คุณประสาน สุขะกูล เจ้าของสวนกล้วยไม้บางกระบือเนิร์สเซอรี่
ลักษณะลำต้นสั้น ปกคลุมด้วยใบ ใบรูปขอบขนาน ขนาด 3.5 x 10 ซม. ปลายใบมน ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว ตั้งตรง และมีขนปกคลุม กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรี ทั้งสองกลีบสีเขียวและมีลายสีเข้ม ปลายกลีบแหลมจนถึงเรียวแหลม ด้านหลังกลีบมีขนปกคลุม กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายแหลม กลีบสีเขียวและมีจุดสีม่วงคล้ำทั่วกลีบ เมื่อบานเต็มที่ขนานกับพื้น ช่วงออกดอกอยู่ระหว่างเพือนสิงหาคม-ตุลาคม ช่วงออกดอกไม่ทิ้งใบ
เป็นกล้วยไม้ดิน อาศัยในป่าดิบเขา ตามที่ร่มแสงแดดรำไร ดินร่วนปนทราย ที่ความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นกล้วยไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทย จังหวัดเลย เป็นพืชถูกคุกคาม มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ และเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1ของอนุสัญญา CITES
