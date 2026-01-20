xs
xsm
sm
md
lg

ตื่นตา “รองเท้านารีสุขะกูล” ความงามหนึ่งเดียวในโลก ณ ผืนป่าภูหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ชวนชมความงามของ “รองเท้านารีสุขะกูล” ดอกไม้หนี่งเดียวที่พบได้เฉพาะบนผืนป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “รองเท้านารีสุขะกูล” พร้อมให้ข้อมูลว่า

“...เพราะว่า ทราบดีว่ารองเท้านารีชนิดนี้ไม่ขึ้นที่ไหน นอกจากบนภูหลวง หาไม่พบที่ไหนในประเทศไทย แล้วก็บนภูหลวงเรานี่มีฤดูใบไม้ร่วงด้วย อย่างจะเห็นใบเมเปิ้ลสีแดงนี่แดงฉานก่อนที่เขาจะร่วงลงมา และน้ำตกนี่แหละคือคุณสมบัติของป่า ที่เราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกัน ฝนลงถูกต้องตามฤดูกาล การที่เราตัดไม้กันหมดนี่ ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นนะ มันหมายถึงเราทำลายสภาพบรรยากาศข้างบนด้วย...”

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถึงรองเท้านารีปีกแมลงปอ (รองเท้านารีสุขะกูล) พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526

ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
“รองเท้านารีสุขะกูล” (รองเท้านารีปีกแมลงปอ) พบครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 Gustav Schoser และ Karlheinz Senghas สองนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ว่า “P. sukhakulii” โดยตั้งชื่อระบุชนิดขึ้นเป็นเกียรติแด่คุณประสาน สุขะกูล เจ้าของสวนกล้วยไม้บางกระบือเนิร์สเซอรี่

ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ลักษณะลำต้นสั้น ปกคลุมด้วยใบ ใบรูปขอบขนาน ขนาด 3.5 x 10 ซม. ปลายใบมน ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว ตั้งตรง และมีขนปกคลุม กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรี ทั้งสองกลีบสีเขียวและมีลายสีเข้ม ปลายกลีบแหลมจนถึงเรียวแหลม ด้านหลังกลีบมีขนปกคลุม กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายแหลม กลีบสีเขียวและมีจุดสีม่วงคล้ำทั่วกลีบ เมื่อบานเต็มที่ขนานกับพื้น ช่วงออกดอกอยู่ระหว่างเพือนสิงหาคม-ตุลาคม ช่วงออกดอกไม่ทิ้งใบ

ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เป็นกล้วยไม้ดิน อาศัยในป่าดิบเขา ตามที่ร่มแสงแดดรำไร ดินร่วนปนทราย ที่ความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นกล้วยไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทย จังหวัดเลย เป็นพืชถูกคุกคาม มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ และเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1ของอนุสัญญา CITES

ที่มา : หนังสือ สมเด็จพระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เลขเรียกหนังสือ ส/72/ หนังสือ กล้วยไม้ป่าเมืองไทย เลขเรียกหนังสือ 175.2 ส48ก 2550 / หนังสือ กล้วยไม้ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เลขเรียกหนังสือ 175.2 ก488กคส2/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น