“พระบรมธาตุบ้านตาก” ตัวแทนเจดีย์ชเวดากองเมืองไทยคนเกิดปีม้าไหว้แล้วได้บุญใหญ่

ปี พ.ศ. 2569 เป็นปีมะเมียหรือปีม้า ตามคติความเชื่อในเรื่อง “พระธาตุประจำปีเกิด” ของชาวล้านนาโบราณ เชื่อกันว่าคนที่เกิดปีมะเมียให้ไหว้ “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “เจดีย์ชเวดากอง” ที่ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา แล้วจะได้บุญใหญ่ อานิสงส์สูงล้น
อย่างไรก็ดีด้วยความที่เจดีย์ชเวดากองประดิษฐานอยู่ที่ต่างแดน ทำให้หลายคนไม่สะดวก ไม่มีงบประมาณพอ ไม่มีเวลา ในเมืองไทยได้มีการสร้างองค์เจดีย์ชเวดากองจำลอง และองค์พระธาตุเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ไปกราบสักการะกันหลายแห่งด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือ “เจดีย์พระบรมธาตุบ้านตาก” แห่ง วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เลื่องลือไกล จนถูกยกให้เป็นตัวแทนแห่งองค์เจดีย์ชเวดากองของเมืองไทย
