เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต “จ่ายง่าย หลับสบาย พักใกล้ บินทัน”

GO Hotel ต้อนรับปีทอง 2569 อย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัว GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตโรงแรมแฟล็กชิปแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของแบรนด์ ภายใต้การบริหารงานโดยเซ็นทรัลพัฒนา ในคอนเซปต์ “จ่ายง่าย หลับสบาย พักใกล้ บินทัน” พร้อมมอบโปรฯ สุดปังตลอดทั้งปีจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ เมื่อจองตรงผ่าน LINE Official: @gohotel (เฉพาะแชทกับแอดมินเท่านั้น) เพื่อยกระดับทุกประสบการณ์การเดินทางให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น ด้วยที่พักสะดวกสบายใกล้สนามบินสุวรรณภูมิในราคาสุดคุ้ม บนทำเลทองแห่งลาดกระบังซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิแค่ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาที ไร้กังวลเรื่องเวลาเดินทาง
ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อมอบการพักผ่อนแสนสะดวกสบาย ด้วยห้องพักจำนวน 179 ห้อง ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมที่นอนและชุดเครื่องนอนนุ่มสบายระดับโรงแรม 5 ดาว เพลิดเพลินกับความบันเทิงจาก Netflix รวมถึง Wi-Fi ทั่วทุกพื้นที่ในโรงแรม ห้องฟิตเนต ห้องซักผ้า รถส่งสนามบิน และ Pet-Friendly ที่ยินดีต้อนรับเพื่อนซี้สี่ขา ด้วยห้องพักบนชั้นพิเศษ สำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 10 กิโลกรัม และเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นกับร้านอาหาร Sunny Side Up : Steak and Bar ร้านอาหารสไตล์ All Day Dining พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวัน ให้บริการเมนูหลากหลาย ทั้งอาหารว่าง เซ็ตอาหารเช้า อาหารเพื่อสุขภาพ สเต็ก พาสตา อาหารจานเดียว เมนูขนมหวานที่น่าลิ้มลองอีกมากมาย และเครื่องดื่มสายชิล เติมเต็มความสุข เพิ่มความผ่อนคลาย ให้กับทุกทริปการเดินทางให้พิเศษยิ่งกว่าเดิม
ยิ่งไปกว่านั้น โรงแรมยังเชื่อมต่อกับโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ศูนย์รวมร้านอาหาร คาเฟ่ ฟิตเนส โรงหนัง และร้านค้ามากมาย ตอบโจทย์นักเดินทางที่มีไลฟ์สไตล์ไม่หยุดนิ่งให้ได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้อย่างไร้รอยต่อ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ Airport Rail Link ที่ทำให้การเดินทางสู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อนก่อนหรือหลังการเดินทาง จะบินไฟลท์เช้าหรือไฟลท์ดึก ที่นี่คือคำตอบ!
ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก คุณภูมิ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Hotel Business, คุณทิม โบดา (Tim Boda) Head of Hotel Operations, คุณจตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel Operations, คุณอธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ Manager, Hotel Operations (GO Hotel) ร่วมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่
1. คุณปิยะ ดั่นคุ้ม CEO จากร้านอาหาร Sunny Side Up
2. คุณพจนา อิทธิสุขนันท์ ผู้อำนวยการงานบริหารธุรกิจคู่ค้าสัมพันธ์ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
3. คุณวริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต จาก บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC
4. คุณรัญชนก อ่องจริต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จาก บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
5. คุณพัชรินทร์ จิรโมฬี Manager - Sponsorship and Partnership จาก Bangkok Airways
6. คุณอรวรา เอื้อสุนทรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพันธมิตร จาก แกร็บ ประเทศไทย พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากมาย
คุณภูมิ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Hotel Business กล่าวว่า “GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ถือเป็นโรงแรมแฟล็กชิปแห่งแรกของแบรนด์ GO Hotel ซึ่งเรามุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์เพื่อยกระดับที่พักเพื่อมอบความ “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และเหมาะกับทุกการเดินทาง ซึ่ง GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อยู่ในทำเลที่เรียกได้ว่า “ครบเครื่อง” ที่สุดในโซนลาดกระบัง ใกล้ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ, Airport Rail Link, ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสามารถเป็นที่พักระหว่างการเดินทางไปสู่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ทำธุรกิจ หรือพักผ่อนกับครอบครัว ที่นี่พร้อมเป็นคำตอบให้กับทุกการเดินทาง”
GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ออกแบบอย่างโดดเด่นมีสไตล์โดยมีแรงบันดาลใจจาก “หน้าต่างเครื่องบิน” ที่บ่งบอกถึงความเป็น Airport Hotel ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความทันสมัยในโทนสีที่ให้ความรู้สึกสบายตา ห้องพักออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายสูงสุดของผู้เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นเตียงใหญ่พิเศษขนาด 6.5 ฟุต ผ้าม่านทึบแสง สมาร์ททีวีที่ติดตั้ง Netflix อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโต๊ะนั่งทำงาน รวมถึงห้องน้ำที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์อาบน้ำคุณภาพจากแบรนด์ Let’s Relax พร้อมพื้นที่ Co-working Space สำหรับนั่งประชุมทำงาน และ Grab & GO Corner เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำ เมื่อจองห้องพัก GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
1. ลูกค้าที่ใช้บริการ Grab
โปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว วันที่ 15 มกราคม 2569 – 15 มีนาคม 2569 เมื่อจองรถล่วงหน้า รับส่วนลด 40% (สูงสุด 120 บาท) จำกัด 2 ครั้ง/ผู้ใช้ และจำกัด 100 สิทธิ์/วัน*
โปรโมชั่นวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2569
• จองรถล่วงหน้า รับส่วนลด 30% (สูงสุด 120 บาท) จำกัด 2 ครั้ง/ผู้ใช้ และจำกัด 100 สิทธิ์/วัน*
• GrabCar รับส่วนลด 15% (สูงสุด 120 บาท) จำกัด 2 ครั้ง/ผู้ใช้ และจำกัด 100 สิทธิ์/วัน*
• GrabFood (เฉพาะร้านอาหารในโรบินสัน ลาดกระบัง) เมื่อรับเองหรือรับประทานที่ร้าน รับส่วนลด 10% (สูงสุด 100 บาท) ไม่มียอดขั้นต่ำ จำกัด 80 สิทธิ์/วัน*
2. ลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%* พร้อมรับฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว 1 ใบ
3. ลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ CardX/SCB : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* พร้อมรับฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว 1 ใบ
4. ลูกค้าบัตรเครดิต KTC : แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* พร้อมรับฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว 1 ใบ
5. ลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (KBANK) : รับสิทธิพิเศษ* พร้อมรับฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว 1 ใบ
6. ลูกค้าทรู-ดีแทค : เมื่อใช้ 9 ทรูพอยท์* 19 คอยน์* กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน รับกระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว 1 ใบ
7. ลูกค้าบางกอกแอร์เวย์ส : เมื่อแสดงบัตรโดยสาร (Boarding Pass)* รับกระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว 1 ใบ
เงื่อนไขการจองห้องพักสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต, ทรู-ดีแทค และบางกอกแอร์เวย์ส
- จองตรงผ่าน LINE Official: @gohotel (เฉพาะแชทกับแอดมินเท่านั้น)
- จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
ติดตามข่าวสารเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งปี เช็คดีลสุดคุ้มและจองห้องพักได้ง่ายๆ ได้ที่ Website: https://letzzzgo.co/ , Line Official : @gohotel , Email: contact@letzzzgo.co , โทรศัพท์ +66 2 018 8656