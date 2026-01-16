ปักหมุด “10 จุดหมายปลายทาง” ที่ไม่ควรพลาดในปี 2569

Booking.com เผยจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดในปี 2569 ให้ผู้เดินทางได้เฉลิมฉลองให้กับความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง
ในปี 2569 ผู้เดินทางมีแนวโน้มที่จะวางแผนทริปให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทริปที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความต้องการ และสิ่งที่พวกเขาหลงใหลอย่างแท้จริง ทำให้การเดินทางกลายเรื่องปัจเจกมากกว่าเดิม โดยพวกเขากล้าที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ และไม่รู้สึกเสียใจในความเป็นตัวเอง และก่อนปี 2568 จะสิ้นสุดลง
Booking.com หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเดินทางระดับโลกได้เผยจุดหมายปลายทางที่กำลังมาแรงและเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนที่ไม่ควรพลาดในปีหน้า* ซึ่งจุดหมายปลายทางเหล่านี้ล้วนเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เดินทางได้ตามหาแรงบันดาลใจของตัวเอง ตั้งแต่หมู่บ้านชาวประมงที่กลายเป็นเสน่ห์ริมทะเลยุคใหม่ ไปจนถึงเมืองอุตสาหกรรมที่ถูกปรับโฉมให้เป็นแลนด์มาร์กอันคึกคักอีกครั้ง
มุยเน่ ประเทศเวียดนาม
บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามที่มีแสงแดดส่องกระทบอย่างสวยงาม มุยเน่ คือจุดหมายซึ่งผสมผสานเสน่ห์ธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นได้อย่างลงตัว จากหมู่บ้านชาวประมงแสนเงียบสงบในอดีต มุยเน่กลายมาเป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลที่มีบรรยากาศสบาย ๆ ชายหาดสีทองระยิบระยับ ต้นมะพร้าวเรียงราย และสายลมทะเลที่เหมาะสำหรับการเล่นไคท์เซิร์ฟเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้เดินทางยังสามารถลิ้มรสอาหารทะเลสด ๆ ได้ที่ร้านริมชายหาด เดินชมท่าเรือประมงแบบดั้งเดิม และสำรวจตลาดท้องถิ่น วัดวา รวมถึงหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสัมผัสรสชาติความเป็นเวียดนามแท้ ๆ ได้อย่างเต็มอิ่ม
ที่พักแนะนำ: รีสอร์ทซึ่งซ่อนตัวอยู่ริมชายหาดส่วนตัว Sailing Club Resort Mũi Né จะมอบประสบการณ์การพักผ่อนในสไตล์บูทีค ท่ามกลางสวนป่าเขตร้อนชื้นและดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นเวียดนามอันงดงาม เนื่องจากรีสอร์ทให้บริการห้องพักทั้งหมด 31 ห้อง ผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำบรรยากาศรอบ ๆ ได้อย่างเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนริมสระว่ายน้ำติดชายหาด การลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ที่ห้องอาหาร Sandals หรือจะลองเล่นไคท์เซิร์ฟที่ชายฝั่งซึ่งห่างจากรีสอร์ทเพียงไม่กี่ก้าวก็ได้เช่นกัน
บิลเบา ประเทศสเปน
จากที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรม บิลเบาได้แปลงโฉมตัวเองสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมที่น่าหลงใหลที่สุดของยุโรป โดยพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์อันแสนโดดเด่นตั้งตระหง่านริมแม่น้ำเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความทันสมัยของเมืองควบคู่กับความงามทางธรรมชาติของเทือกเขาบาสก์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล ส่วนย่านเมืองเก่า Casco Viejo ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์ของตรอกเล็ก ๆ แบบยุคกลาง บาร์สไตล์สเปนที่เสิร์ฟพินโชส์หรืออาหารคำเล็ก ๆ ให้แก่ผู้มาเยือน และตลาดท้องถิ่นมากมาย ทั้งนี้ บิลเบาซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตอนเหนือของสเปนยังมีทิวทัศน์มากมายที่จะทำให้ผู้เดินทางประทับใจไม่สิ้นสุด ตั้งแต่แนวชายฝั่งทะเล ภูเขาที่ปกคลุมด้วยทะเลหมอก ธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม หรือแม้แต่การเดินทางที่สะดวกสบายชายหาดเพื่อเล่นเซิร์ฟ ทำให้ผู้เดินทางสามารถออกสำรวจและสัมผัสเสน่ห์ของอ่าว Biscayได้อย่างง่ายดาย
ที่พักแนะนำ: สำหรับการพักผ่อนในเมืองบิลเบา Bilder Boutique Hotel ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะมอบประสบการณ์การเข้าพักแบบอบอุ่นเป็นกันเองให้กับผู้เข้าพัก โดยมีโรงละคร Arriaga อยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าว และสถานีรถไฟ Abando เดินเพียง 6 นาที ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย การบริการที่ใส่ใจ และทำเลอันยอดเยี่ยมใกล้ทั้งย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ และพระราชวัง Palacio Salcedo โรงแรมแห่งนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผ่อนคลายหลังจากการเดินเที่ยวชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองบิลเบา
บาร์รังกีญา ประเทศโคลอมเบีย
บาร์รังกีญาซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยมนตร์เสน่ห์แบบเมืองในเขตร้อนบนชายฝั่งแคริบเบียนตอนเหนือของโคลอมเบีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมักดาเลนา เมืองนี้มีชื่อเสียงจากงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกอย่าง Carnaval de Barranquilla ซึ่งเต็มไปด้วยขบวนพาเหรด ดนตรี Cumbia และเครื่องแต่งกายสีสันสดใส ผู้เดินทางสามารถเดินเล่นบริเวณ Malecón del Río เพื่อชมวิวริมแม่น้ำ พร้อมสำรวจย่าน El Prado อันร่มรื่น เต็มไปด้วยคฤหาสน์เก่าแก่และสตรีตอาร์ต และลิ้มลองอาหารท้องถิ่น เช่น บูติฟาร์รา (ไส้กรอกโฮมเมด) ข้าวมะพร้าวหรือ coconut rice แบบชาวโคลอมเบียน รวมถึงอาหารทะเลสดใหม่
ที่พักแนะนำ: Hotel El Prado โรงแรมระดับตำนานที่ต้อนรับผู้เดินทางมาตั้งแต่ปี 2473 ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์และมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองได้อย่างง่ายดาย ด้วยสถาปัตยกรรมสเปนสุดสง่างาม สวนเรียงรายด้วยต้นปาล์ม และห้องพักสไตล์คลาสสิกที่สว่าง โปร่งสบาย ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายได้ที่ริมสระว่ายน้ำกลางแจ้งอันเงียบสงบ ลิ้มลองอาหารโคลอมเบียดั้งเดิมที่ห้องอาหารของโรงแรม หรือจิบค็อกเทลบนระเบียงริมสระน้ำ ทำเลที่ตั้งของโรงแรมนี้สะดวกต่อการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะอย่าง Modern Art Museum และพิพิธภัณฑ์ Carnival ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับการออกสำรวจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่มรวยของเมือง
ฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมืองฟิลาเดลเฟียคือเมืองที่ประวัติศาสตร์การก่อตั้งสหรัฐอเมริกาบรรจบกับวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว โดยเป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์กสำคัญอย่าง Independence Hall และระฆังแห่งเสรีภาพหรือ Liberty Bell สถานที่ที่มีการอนุมัติคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา และในปี 2569 นี้เป็นวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพฯ เมืองฟิลาเดลเฟียจึงจะกลายเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เดินทางได้สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จุดหมายปลายทางแห่งนี้ยังเตรียมต้อนรับมหกรรมกีฬาระดับโลก ทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup การแข่งขันเบสบอล MLB All-Star Game และการแข่งขันบาสเก็ตบอลระดับมหาวิทยาลัย NCAA March Madness ทำให้ฟิลาเดลเฟียเป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ กีฬา และความบันเทิง มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวในเมืองที่ทั้งน่าจดจำและเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา
ที่พักแนะนำ: เมื่อฟิลาเดลเฟียกำลังเตรียมพร้อมสู่ปีแห่งความสำคัญในปี 2569 การเดินทางแบบกลุ่มอาจเพิ่มสูงขึ้นอพาร์ตเมนต์ Large 3BR Apts & Studios, Gym, Game Room ในย่าน Francisville มีพื้นที่กว้างขวางพร้อมครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน ระเบียงส่วนตัว และห้องนอนมากถึงสามห้องสำหรับพักผ่อน ที่พักตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง ซึ่งผู้เข้าพักสามารถเดินไปได้อย่างง่ายดายและใช้เวลาเดินเพียง 20 นาทีเพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Franklin Institute อันโด่งดัง ที่พักแห่งนี้จึงสะดวกต่อการสำรวจสถานที่ขึ้นชื่อของฟิลาเดลเฟียในตอนกลางวัน และกลับมาผ่อนคลายกับเพื่อนร่วมทริปอย่างอบอุ่นในตอนกลางคืน
กวางโจว ประเทศจีน
กวางโจวเป็นมหานครสำคัญทางตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นหนึ่งในท่าเรือการค้าที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ และศูนย์กลางสำคัญบนเส้นทางสายไหม เมืองแห่งนี้มีวัดเก่าแก่ที่มีมาหลายศตวรรษ โรงน้ำชาติ่มซำแบบดั้งเดิม และสถาปัตยกรรมอันงดงามบนเกาะซาเมี่ยน ด้วยสภาพอากาศแบบกึ่งร้อนชื้นตลอดปี ทำเลที่ใกล้กับฮ่องกงและมาเก๊า กวางโจวจึงกลายเป็นประตูสู่ทั้งวัฒนธรรมจีนโบราณและสมัยใหม่ที่ยังคงซ่อนตัวจากสายตาผู้เดินทางอีกจำนวนมาก
ที่พักแนะนำ: ผู้เดินทางที่เดินทางมากวางโจวสามารถดื่มด่ำกับความหรูหราริมแม่น้ำได้ที่ Langham Place ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพิร์ล ห้องสวีทกว้างขวางตกแต่งด้วยสไตล์ศิลปะร่วมสมัยประกอบกับวิวเมืองหรือวิวแม่น้ำแบบพาโนรามามอบประสบการณ์การเข้าพักที่ทันสมัย มีระดับ และเหมาะสำหรับการออกสำรวจตัวเมือง ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายที่ Chuan Spa สปาอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม ลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำ หรืออิ่มอร่อยกับอาหารกวางตุ้งสุดประณีตที่ Ming Court ห้องอาหารระดับมิชลินสตาร์ของโรงแรม
ซัล ประเทศเคปเวิร์ด
เกาะซัล เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศเคปเวิร์ด ผสมผสานวัฒนธรรมแอฟริกัน โปรตุเกส และครีโอลเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งอยู่นอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกและใช้เวลาเดินทางจากประเทศโปรตุเกสเพียงประมาณ 4 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้มีแสงแดดตลอดทั้งปี ชายหาดทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำทะเลใสสะอาด จุดเล่นวินด์เซิร์ฟระดับโลก และดนตรีพื้นเมืองอันมีชีวิตชีวาอย่าง morna และ funaná สำหรับผู้รักธรรมชาติสามารถสัมผัสประสบการณ์การเดินทางเหนือจริงราวกับอยู่อีกโลกได้ที่ที่ราบลานเกลือ Pedra de Lume ของเกาะซัล ทิวทัศน์ของภูเขาไฟ รวมทั้งหมู่บ้านชาวประมงอันเงียบสงบที่ให้ความรู้สึกราวกับเวลากำลังหยุดนิ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่มองหางานอดิเรกใหม่ ๆ และการพักผ่อนกลางแจ้งอย่างสงบ
ที่พักแนะนำ: รีสอร์ท ROBINSON Cabo Verde ในซานตามาเรีย เป็นรีสอร์ตริมชายหาดบนเกาะซัลซึ่งเป็นหาดทรายขาวมีความยาว 8 กิโลเมตร รีสอร์ทแห่งนี้มีสระว่ายน้ำ 2 สระ รวมถึงโซนสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ทำโยคะ เล่นวินด์เซิร์ฟ และวอลเลย์บอลชายหาด ผู้เข้าพักสามารถลิ้มลองอาหารท้องถิ่นและนานาชาติที่ห้องอาหารและบาร์ทั้ง 3 แห่ง พร้อมทั้งเดินไปยังชายหาดโดยตรง นอกจากนี้ยังมีบริการสปาและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการผสมผสานการผจญภัยเข้ากับการพักผ่อนอย่างสบาย ๆ
มาเนาส์ ประเทศบราซิล
หนึ่งในเมืองใหญ่ที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มาเนาส์ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าฝนแอมะซอนของบราซิลหรือบริเวณริมขอบปอดของโลก และเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสำรวจความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของภูมิภาคนี้ ผู้เดินทางสามารถล่องเรือไปตามแม่น้ำริโอเนโกรพร้อมไกด์เพื่อชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่เรียกว่า Meeting of Waters ซึ่งแม่น้ำริโอเนโกรสีเข้มและแม่น้ำโซลิโมเอสสีน้ำทรายไหลเคียงข้างกันโดยไม่ผสมกัน หรือเลือกสัมผัสประสบการณ์การเยือนหมู่บ้านชนพื้นเมืองและว่ายน้ำร่วมกับโลมา นอกจากนี้มาเนาส์ยังผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับธรรมชาติของป่าแอมะซอนได้อย่างลงตัว
ที่พักแนะนำ: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพักใกล้ตัวเมืองมาเนาส์ Hotel Villa Amazônia ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ผสานกับความสะดวกสบายสมัยใหม่เข้ากับเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างพอดี โดยอยู่ห่างจาก Teatro Amazonas อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพียงไม่กี่ก้าว สถานที่สำคัญใกล้เคียงอย่างโรงละคร Amazon Theatre และโบสถ์ Nossa Senhora da Conceição สามารถเดินไปถึงได้ภายในระยะไม่เกิน 600 เมตร ทำให้ผู้เข้าพักสามารถออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองได้ง่ายดาย
มึนสเทอร์ ประเทศเยอรมนี
ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเยอรมนี เมืองแห่งเสน่ห์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปั่นจักรยานและเดินเที่ยวอย่างสบาย ๆ ตัวเมืองมีความโดดเด่นด้วยถนนหินโบราณ สถาปัตยกรรมโกธิกอันตระการตา และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1,200 ปี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ลงนามสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย (Westphalian Peace Treaty) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาเพื่อยุติสงครามอันสำคัญในประวัติศาสตร์ มึนสเทอร์ยังผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับพลังความสดใสของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแนบเนียน โดยมีสถานที่สำคัญอย่าง มหาวิหาร St. Paulus และทางเดินซุ้มประตูโค้งของตลาดเก่าแก่อย่าง Prinzipalmarkt สำหรับผู้ที่หลงใหลในประวัติศาสตร์สามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และเพลิดเพลินกับร้านอาหารร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์ของเมืองไปพร้อมกัน
ที่แนะนำ: ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมือง Boardinghouse Münsterเป็นอพาร์ตเมนต์สไตล์โมเดิร์น เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่มองหาความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายของการเข้าพัก ภายในมีครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน และเดินทางไปยังย่านเมืองเก่าและพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวาของมึนสเทอร์ได้อย่างสะดวก ไม่เพียงเท่านี้สวนพฤกษศาสตร์มึนสเทอร์อยู่ห่างออกไปเพียง 1.8 กิโลเมตร ขณะที่สนามบินนานาชาติ Münster Osnabrück อยู่ห่างจากที่พัก 26 กิโลเมตร ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานสามารถออกสำรวจพื้นที่โดยรอบได้อย่างเพลิดเพลิน
โคชิน ประเทศอินเดีย
เมืองริมน้ำที่ได้รับอิทธิพลจากการค้าระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมายาวนานหลายศตวรรษ โคชินทำหน้าที่เป็นประตูสู่ธรรมชาติอันงดงามและมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของอินเดียตอนใต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในย่าน Fort Kochi ผู้เดินทางสามารถเดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศเฉพาะตัวคลอไปกับคฤหาสน์สีสันสดใส คาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยงานศิลปะสุดชิค รวมถึงอวนจับปลาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนที่ไหวเอนอยู่บนขอบฟ้าแห่งทะเลอาหรับ คลังสินค้าเก่าแก่หลายแห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อาหารท้องถิ่นคืออีกหนึ่งไฮไลท์ ตั้งแต่ร้านขายเครื่องดื่มพื้นเมืองที่เสิร์ฟอาหารทะเลรสจัดพร้อมกัน ไปจนถึงเมนูสุดประณีตอย่างซุปโมลี (Fish molee) ที่ใช้วัตถุดิบหลักปลาเนื้อขาวหรือสำหรับอาหารอินเดียอย่างทาลี (Thali) โดยมีแกงกะทิเข้มข้นให้รสชาติแบบอินเดียใต้แท้ ๆ
ที่พักแนะนำ: Forte Kochi โรงแรมมรดกทางประวัติศาสตร์ระดับ 5 ดาวบนถนน Princess Street ผสานความสง่างามเหนือกาลเวลากับความสะดวกสบายสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับห้องพักอันกว้างขวาง สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และลานภายในอันเงียบสงบของโรงแรมซึ่งมีบ่อน้ำ Mikvah spring โบราณเป็นจุดเด่น ภายในโรงแรมมีห้องอาหารให้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของรัฐเกรละ อาหารอินเดียจากหลากหลายภูมิภาค อาหารยุโรป และอาหารทะเลสดใหม่อย่างครบครัน
พอร์ตดักกลาส ประเทศออสเตรเลีย
พอร์ตดักกลาสเมืองชายฝั่งที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ สะท้อนความงดงามของชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียและเป็นประตูสู่แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกถึงสองแห่ง ได้แก่ แนวปะการัง Great Barrier Reef ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและป่าฝนเดนทรีที่เชื่อว่าเป็นป่าฝนเขตร้อนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ด้านตัวเมืองพอร์ตดักกลาสยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของชายทะเล มีร้านบูติกตั้งเรียงรายและตลาดแสนครึกครื้นตลอดถนน Macrossan Street รวมถึงคาเฟ่ที่เสิร์ฟวัตถุดิบท้องถิ่นสดใหม่และอาหารทะเล สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะสามารถชมผลงานศิลปะร่วมสมัยได้ที่แกลเลอรี Ngarru Gallery หรือเลือกทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การดำน้ำท่ามกลางแนวปะการังหลากสีในช่วงกลางวันและการเดินสำรวจเส้นทางในป่าฝนหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในช่วงบ่าย ส่วนยามค่ำคืนพอร์ตดักกลาสจะกลายเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง ที่ซึ่งสายลมทะเล รสชาติอาหารท้องถิ่น และกลิ่นอายศิลปะ ผสานกันอย่างกลมกล่อมภายใต้ท้องฟ้าเขตร้อนที่เต็มไปด้วยดวงดาว
ที่พักแนะนำ: เพียงไม่กี่ก้าวจากหาด Four Mile Beach ที่พัก Coconut Grove Port Douglas ซึ่งเป็นที่พักขนาดเล็กแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งสไตล์อพาร์ตเมนต์และศิลปะร่วมสมัย มอบบรรยากาศเงียบสงบใจกลางเมืองพอร์ตดักกลาส มีความโดดเด่นด้วยพื้นที่ภายในห้องพักแบบเปิดโล่ง ระเบียงส่วนตัว และวิวสวยงามของเมืองพอร์ตดักกลาสรวมถึงผืนป่าฝนเดนทรี ภายในที่พักยังมีสระแช่ตัวส่วนตัว สวนสไตล์เขตร้อนอันร่มรื่น และพื้นที่สำหรับทำบาร์บีคิว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนสบาย ๆ ริมทะเลในบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นส่วนตัว
รายละเอียดการเก็บข้อมูล
*จุดหมายปลายทางต้องติด 1,000 อันดับแรกของจุดหมายที่มีการจองมากที่สุดบน Booking.com ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568 จากนั้นจึงนำรายชื่อจุดหมายปลายทางที่ได้มาจัดเรียงตามอัตราการจองที่เพิ่มขึ้นปีต่อปี อย่างไรก็ตามยังมีการคัดเลือกจุดหมายปลายทางเพิ่มเติมเล็กน้อยการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์
