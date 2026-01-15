สิงคโปร์ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน พาสปอร์ตทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก 2026 ส่วนพาสปอร์ตไทยอันดับดีสุดในรอบ 10 ปี

ผลการจัดอันดับพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก 2026 “สิงคโปร์” ครองแชมป์ 3 สมัยติดต่อกัน, ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อันดับสองร่วม ส่วนพาสปอร์ตไทย ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 60 นับเป็นอันดับดีที่สุดในรอบ 10 ปี
กลับมาอีกครั้งในปี 2026 สำหรับรายงานดัชนีหนังสือเดินทางโลก หรือที่นิยมเรียกกันว่า พาสปอร์ตทรงอิทธิพลของโลก โดย Henley & Partners ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายดัชนีที่บริษัทด้านการเงินใช้จัดอันดับ "พาสปอร์ตทรงอิทธิพล" ของโลก พิจารณาจากจำนวนประเทศที่พลเมืองของแต่ละชาติ ที่สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า
สำหรับการจัดอันดับความทรงอิทธิพลของหนังสือเดินทางทั่วโลกประจำปี 2026 ประเทศ “สิงคโปร์” ยังคงรักษาแชมป์พาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลกไว้ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยสามารถเดินทางไปยังประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกได้มากถึง 192 จุดหมายปลายทาง ขณะที่อันดับสองร่วมกันก็เป็นประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ (188 จุดหมายปลายทาง)
สำหรับประเทศไทย ในปีนี้หนังสือเดินทางของไทย อยู่ในอันดับที่ 60 สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า จำนวน 79 จุดหมายปลายทาง (น้อยลงกว่าปีก่อน 2 แห่ง) แต่สำหรับอันดับ 60 ที่ได้ในการจัดอันดับครั้งนี้ ก็นับว่าเป็นอันดับสูงสุดของพาสปอร์ตไทยในรอบกว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2013
ทั้งนี้ 10 อันดับแรกของพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุดในโลก 2026 ได้แก่
1.สิงคโปร์ (192 จุดหมายปลายทาง)
2.ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ (188 จุดหมายปลายทาง)
3.เดนมาร์ก, ลักเซมเบิร์ก, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ (186 จุดหมายปลายทาง)
4.ออสเตรีย, เบลเยียม, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์ (185 จุดหมายปลายทาง)
5.ฮังการี, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (184 จุดหมายปลายทาง)
6.โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, มอลตา, นิวซีแลนด์, โปแลนด์ (183 จุดหมายปลายทาง)
7.ออสเตรเลีย, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, สหราชอาณาจักร (182 จุดหมายปลายทาง)
8.แคนาดา, ไอซ์แลนด์, ลิทัวเนีย (181 จุดหมายปลายทาง)
9.มาเลเซีย (180 จุดหมายปลายทาง)
10.สหรัฐอเมริกา (179 จุดหมายปลายทาง)
ส่วนอันดับรั้งท้ายของโลก คือ พาสฟอร์ตของประเทศอัฟกานิสถาน ที่ครองตำแหน่งท้ายสุดเช่นเดิม สามารถเดินทางเข้าประเทศและดินแดนต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เพียง 24 จุดหมายปลายทาง
ที่มา: https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking
