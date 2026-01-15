เอมิเรตส์ขยายฝูงบิน A350 เพิ่ม Premium Economy ดันเที่ยวบินภูเก็ตวันละ 3 เที่ยว

เอมิเรตส์ขยายเครือข่ายชั้น Premium Economy บนเครื่องบิน A350 รุ่นใหม่เพิ่มเที่ยวบินภูเก็ตเป็นวันละ 3 เที่ยว
สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวฝูงบินที่ได้รับการปรับโฉมใหม่อย่าง Boeing 777 และเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง Airbus A350 โดยล่าสุดได้ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสู่จังหวัดภูเก็ตเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน การขยายบริการในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวห้องโดยสาร ชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) ที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกสู่เส้นทางภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยจะปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบิน Airbus A350 รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยความจุในการรองรับผู้โดยสาร แต่ยังเป็นการมอบทางเลือกที่เหนือระดับด้วยการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ และประสบการณ์การเดินทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด สอดคล้องกับการเติบโตของความต้องการการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
ผู้โดยสารในเที่ยวบินใหม่นี้จะได้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับห้องโดยสาร ชั้น Premium Economy ของเอมิเรตส์ ที่โดดเด่นด้วยพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวที่กว้างขวางขึ้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและบริการอาหารที่ได้รับการยกระดับอย่างพิถีพิถัน ซึ่งได้ขยายการให้บริการชั้น Premium Economy พร้อมตกแต่งภายในโฉมใหม่บนเครื่องบิน A380, Boeing 777 และ A350 ครอบคลุมกว่า 84 เส้นทางทั่วโลกภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมที่มีมาตรฐานสม่ำเสมอแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เอมิเรตส์จะเพิ่มเที่ยวบินวันละ 2 เที่ยวในเส้นทางดูไบ-โคเปนเฮเกน และเส้นทางดูไบ-ภูเก็ต และดูไบ-เคปทาวน์ เป็นวันละ 3 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยทั้ง 3 เส้นทางหลักจะให้บริการบนเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด Airbus A350 ที่พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับด้วยห้องโดยสาร ชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy) ที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยห้องโดยสารชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้นประหยัด (Economy Class) โฉมใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในทุกมิติ
เที่ยวบินเพิ่มสู่ภูเก็ต หมายเลขเที่ยวบิน EK390/391 จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการเดินทางด้วยกำหนดการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางในช่วงเช้าตรู่ ซึ่งช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการพักผ่อนชั้นนำของโลก และมอบการเชื่อมต่อที่สะดวกสบาย จากเมืองสำคัญในยุโรป อาทิ แมนเชสเตอร์ อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ปารีส และแฟรงก์เฟิร์ต รวมถึงคูเวตและบาห์เรน ผ่านศูนย์กลางการบินที่ดูไบ
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ emirates.com, แอปพลิเคชัน Emirates, ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline