อาลัย “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าใจสู้วัย 3 เดือนกว่า ลากลับดาวช้างแล้ว

คนรักช้างใจสลาย “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าแห่งบึงฉวาก จากไปดาวช้างอย่างสงบแล้ว โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 69 ที่ผ่านมาทางศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อัพเดตความคืบหน้าการดูแล “น้องข้าวต้ม” ยังมีอาการอ่อนแรงในช่วงกลางคืน และมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติเล็กน้อยในบางช่วงเวลา จึงต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ก่อนที่วันที่ 13 ม.ค. เวลา 15.40 น. จะมีการแจ้งข่าวว่าน้องข้าวต้มลูกช้างป่าเพศเมียตัวน้อยชื่อ "ข้าวต้ม" อายุเพียง 3 เดือน 23 วัน ได้ลากลับดาวช้างอย่างสงบแล้ว ส่วนสาเหตุการล้ม ทางเฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกมาชี้แจงว่ามาจากอาการตับวายเฉียบพลัน โดยพิจารณาจากอาการเดิมที่น้องมีปัญหาที่ตับซึ่งผิดปกติตั้งแต่เริ่มเข้ารับการรักษา
