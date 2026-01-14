“Nagiya River Walk” นั่งชิลๆ สไตล์อิซากายะ ชมวิวริมน้ำเจ้าพระยา

นั่งชิลๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับร้านอาหารสไตล์อิซากายะ “Nagiya River Walk” ที่ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค จัดเต็มอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ จิบเครื่องดื่มอร่อยๆ พร้อมชมวิวสวยๆ ของกรุงเทพฯ
ยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิล ลมพัดเย็นสบาย มองดูความเคลื่อนไหวบนสายน้ำ ทั้งเรือที่กำลังเล่นไป สะพานข้ามแม่น้ำที่มีรถวิ่งสวนไปมา สายน้ำที่ไหลผ่าน ท่ามกลางพระอาทิตย์ที่กำลังจะลาลับขอบฟ้า
ช่วงเวลาดีๆ แบบนี้ เหมาะอย่างยิ่งกับการมานั่งชิล จิบเครื่องดื่มเย็นๆ ไปพร้อมกับการชิมอาหารอร่อย มื้อนี้เลยชวนมานั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากันที่ “Nagiya River Walk” ที่ตั้งอยู่บนชั้น 2 ยอดพิมาน ริเวอร์วอร์ค ย่านปากคลองตลาด
“Nagiya River Walk” (นากิยะ ริเวอร์วอล์ค) เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ (ร้านกินดื่มสังสรรค์แบบญี่ปุ่น) ที่จัดเต็มด้วยเมนูอาหารญี่ปุ่นหลากหลายนับร้อยเมนู จากวัตถุดิบพรีเมียม เน้นนำเข้าจากญี่ปุ่น แล้วก็มีเครื่องดื่มหลายแบบหลายสไตล์ แต่ไฮไลต์ของที่นี่คือวิวสวยๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เปิดโล่งให้ได้ชมวิวสวยๆ กันแบบเต็มอิ่ม
โต๊ะนั่งของที่นี่มีทั้งแบบโซนห้องแอร์ มีโต๊ะนั่งแบบธรรมดา และแบบห้องส่วนตัว อีกโซนเป็นด้านนอกริมระเบียงที่ได้ชมวิวแม่น้ำ นั่งชิลๆ กันได้ตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงยามค่ำคืน โดยที่ร้านมีบริการจัดเลี้ยงด้วย สามารถจองโต๊ะได้ล่วงหน้า
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้า หากมาทานที่ร้านแล้ว Add Friend Line : @nagiyariverwalk รับฟรีถั่วแระญี่ปุ่น 1 เสิร์ฟต่อ 1 ยูเซอร์ และยังมีโปรโมชันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลา 16.00-18.30 น. และ 21.00 น. เป็นต้นไป
มาลองชิมเมนูอร่อยๆ ของที่นี่กัน เริ่มต้นที่ กึ๋นไก่กระทะร้อน (110 บาท++) เป็นกึ๋นไก่ผัดกับซอสญี่ปุ่นสูตรของทางร้าน เสิร์ฟมาในกระทะร้อน เคี้ยวแล้วกรึบๆ หอมๆ อร่อยแนวกับแกล้ม เนื้อกระบังลมโรยด้วยหัวไชเท้าบด (ไม้ละ 90 บาท++) เป็นเนื้อนำเข้านำมาทาซอส แล้วย่างจนหอม ทอปด้วยหัวไชเท้าบด กระเทียมเจียว และต้นหอมซอย เนื้อกระบังลมโรยด้วยต้นหอม (ไม้ละ 70 บาท++) เป็นเนื้อนำเข้าที่นำมาย่างแล้วทาซอสสูตรของทางร้าน โรยหน้าด้วยต้นหอมซอย
ลิ้นวัวเซนได (270 บาท++) จานนี้เป็นลิ้นวัวนำเข้าจากเมืองเซนได นำมาทาซอสรสชาติเค็มๆ หวานๆ แล้วย่างให้พอสุก มีซอสเผ็ดมาให้จิ้ม กินคู่กับต้นหอมซอยและผักดอง ลิ้นวัวเนื้อนุ่มเคี้ยวกรึบๆ อร่อยถูกปาก ปลาหมึกกับกระเทียมผัดเนยห่อฟรอยด์ย่าง (ราคาปกติ 190 บาท++ / ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเหลือ 99 บาท++ ) ใช้หนวดหมึกยักษ์ผัดกับเนยแล้วใส่กระเทียม ย่างมาหอมๆ กินอร่อย
อีกจานขายดีของร้าน โนเกะซูชิ (590 บาท++) จัดเต็มมาทั้งอูนิ ไข่ปลาแซลมอน ก้ามปู เนื้อปู และชูโทโร่สับทอปด้วยต้นหอมซอย มาพร้อมกับข้าวห่อสาหร่ายที่อยู่ด้านล่าง หน้าแต่ละอย่างสดหวานอร่อยมากๆ ใครชอบซูชิต้องห้ามพลาด
ซดซุปร้อนๆ กับ หม้อไฟเนื้อหมูน้ำซุปต้นตำรับ (600 บาท++) หม้อใหญ่กินได้ 4 คน ด้านในมีถั่วงอก กะหล่ำปลี ใบกุยช่าย เนื้อหมูเป็นหมูสามชั้น และมีไก่ผสมหมูบดปั้นกอน ตัวซุปเป็นน้ำซุปมิโสะแบบคลาสสิก รสกลมกล่อมหอมกรุ่น เป็นอาหารหม้อร้อนที่กินเพลินสุดๆ
อีกจานซีฟู้ดอร่อยถูกปาก หอยตลับต้มสาเก (120 บาท++) ใช้หอยตลับสดๆ นำมาต้มกับน้ำซุปสาเกพร้อมต้นหอม น้ำซุปหอมๆ มีความหวานจากหอยตลับ
ส่วนเมนูกินง่ายใครๆ ก็ชอบ ไข่ห่อหมูหน้าชีส (120 บาท++) ด้านเป็นเนื้อหมูนุ่มๆ ห่อด้วยไข่ ราดด้วยซอสทงคัตสึสูตรของทางร้านและมายองเนส จานนี้ได้ความนุ่มของหมู หอมไข่ ส่วนซอสจะหวานๆ เค็มๆ มันๆ
ถ้าชอบข้าวโพดต้องลอง ข้าวโพดทอดซอสโชยุเนย (90 บาท++) ตัวข้าวโพดเป็นข้าวโพดหวานชุบแป้งทอด ราดด้วยซอสสูตรของทางร้าน ทอปด้วยสาหร่าย ข้าวโพดหวานๆ ตัดกับซอสที่ออกรสเค็ม
นอกจากเมนูอาหารคาว ที่นี่ก็มีของหวานให้ลองชิม ไอศกรีมวานิลลากับโมจิย่างราดน้ำเชื่อม (120 บาท++) โมจิเนื้อนุ่มหนึบย่างหอมๆ ราดด้วยน้ำเชื่อมสูตรของทางร้านที่มีความความหวานและเค็มนิดๆ กินคู่กับไอศกรีมวานิลลาหอมหวานมัน หรือจะเป็น ไอศกรีมวานิลลากับโมจิชาเขียวย่างและถั่วแดง (120 บาท++) จานนี้โมจิจะมีความเข้มข้นของชาเขียว ที่ตัดด้วยความหวานจากถั่วแดงกวน
ชวนมาชิมความอร่อยของเมนูอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากะยะ ที่ ร้าน “Nagiya River Walk” ห้ามพลาดกับการมาชมวิวสวยๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แนะนำใครที่อยากได้วิวสวยๆ ให้มาช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน จะได้ดื่มด่ำกับอาหารอร่อยๆ พร้อมวิวยามเย็นของกรุงเทพฯ ที่สวยจับใจ
“Nagiya River Walk” ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ปากคลองตลาด กทม. มีที่จอดรถด้านในยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค แจ้งว่ามาที่ร้านนากิยะ จะมีบัตรจอดรถให้ขึ้นมาประทับตราที่ร้าน ร้านเปิดบริการทุกวัน เวลา 16.00-24.00 น. (Last Order อาหาร 23.00 น. / Last Order เครื่องดื่ม 23.30 น.) โทร. 0-2125-7424 Facebook : Nagiya River Walk
