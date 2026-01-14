อันซีนพังงา “เกาะไข่ใน” น้ำทะเลสวยใส หาดทรายขาวเนียน

“เกาะไข่” ประกอบด้วย เกาะเล็ก ๆ 3 เกาะ ในทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย
เกาะไข่ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนพังงา ที่ขึ้นชื่อในเรื่อง น้ำทะเลสวยใส หาดทรายขาวเนียน และเป็นจุดดำน้ำตื้นยอดนิยม
นอกจากนี้เกาะไข่ใน ยังมีไฮไลต์คือหินรูปหัวช้าง รูปเต่า และน้องแมวน่ารัก ๆ หลายตัวให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป จนเกาะแห่งนี้ได้รับฉายาว่าเป็น “เกาะไข่แมว”
เกาะไข่ใน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือจากท่าเรือโล๊ะจาก อำเภอเกาะยาว และจากท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต ใช้เวลาไม่นานก็จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของเกาะไข่ในได้อย่างใกล้ชิด
วันนี้เกาะไข่ในถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมาแรงของจังหวัดพังงา ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่จะนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะพีพีและอ่าวพังงา ก่อนจะมาแวะจอดแวะพักเที่ยวที่เกาะไข่ใน ทำให้มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนตลอดทั้งวัน สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา
บนเกาะไข่ในมีชาวบ้านในพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม เก้าอี้ชายหาด และร่มกันแดด คอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนอย่างสบาย ท่ามกลางหาดทรายขาวเนียนละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใสสะอาด มองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายใกล้ชายฝั่ง เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น และถ่ายภาพบรรยากาศสวยงามเป็นที่ระลึก
นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอำเภอเกาะยาวและเกาะไข่ในในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศดี หาดทรายสวย น้ำทะเลใส และที่สำคัญคือผู้คนน่ารัก เป็นมิตร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาอย่างประทับใจ
นอกจากนี้นายอนุพงษ์ ยังกล่าวเน้นว่า ตนขอยืนยันว่าหมู่เกาะไข่ที่ประกอบด้วย เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตตามที่บริษัททัวร์นำเที่ยวบางบริษัทนำไปโฆษณา ส่วนนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเรือโล๊ะจาก
####################
โดย : อโนทัย งานดี