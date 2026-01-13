AESOPS Bangkok บุกภูเก็ต สร้างสีสันในกิจกรรมบรันช์ La Dolce Vita Sunday ที่ Carpe Diem Beach Club

เดือนมกราคมนี้ Carpe Diem Beach Club พร้อมแล้วที่จะยกระดับอีเวนต์ซิกเนเจอร์อย่าง La Dolce Vita Sundays ด้วยการจับมือจัดกิจกรรมพิเศษเพียงหนึ่งวันกับ AESOPS Bangkok ร้านอาหารกรีกขวัญใจนักสังสรรค์ในกรุงเทพฯ เพื่อถ่ายทอดกลิ่นอายความสนุกสนานและจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองสไตล์กรีกสู่หาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต
อีเวนต์ La Dolce Vita Sundays รอบพิเศษนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม โดยจะเปลี่ยน Carpe Diem ให้เป็นประสบการณ์บรันช์สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน–กรีกแบบครบวงจร ที่ต่อเนื่องไปจนถึงปาร์ตี้ริมสระอย่างเต็มรูปแบบ แขกผู้ร่วมงานจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศริมทะเลภายใต้แสงแดดอบอุ่น สเตชันปรุงอาหารสด กิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟที่น่าสนใจ และการแสดงที่เปี่ยมด้วยพลัง ณ บริเวณชายหาดบางเทาอันโด่งดังของจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างเวลา 12.00–15.00 น. ทาง AESOPS Bangkok จะรังสรรค์สเตชันปรุงอาหารสดในสไตล์กรีก เพื่อเสริมทัพให้กับบุฟเฟ่ต์บรันช์สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอันเลื่องชื่อของ Carpe Diem เมนูซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้ประกอบด้วย ชีสเคฟาโลกราเวียร่าทอด (Kefalograviera Saganaki) พร้อมราดน้ำผึ้ง ค็อกเทล Ouzo lemon spritzes รสชาติสดชื่น การแสดงพิธีขว้างจาน (plate-smashing rituals) ตามประเพณีของกรีก และการเต้นรำสไตล์กรีกอันมีชีวิตชีวาที่จะเชิญชวนให้แขกทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกัน
จังหวะของเสียงดนตรีจะสร้างความตื่นเต้นตลอดวัน ด้วยการแสดงพิเศษจากดีเจ Mark Di Meo ที่จะนำพาบรรยากาศจากเพลงสบาย ๆ ในช่วงกลางวันเข้าสู่ช่วง Golden Hour และต่อเนื่องไปยังปาร์ตี้ริมสระในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงดึก พร้อมปิดท้ายด้วยการแสดงโชว์ควงไฟสุดตระการตาริมชายหาด
Benny De Bellis หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Carpe Diem Beach Club กล่าวว่า “กิจกรรม La Dolce Vita Sundays คือการเลือกใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุด ผ่านอาหาร ดนตรี และช่วงเวลาดี ๆ ที่ได้แบ่งปันกันริมทะเล การร่วมมือกับ AESOPS Bangkok ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสนุกไปอีกขั้นให้กับประสบการณ์ของเรา การรับประทานอาหารแบบกรีกนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมด้วยพลัง และเน้นการเข้าสังคมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเข้ากันได้ดีกับจิตวิญญาณของ Carpe Diem บรันช์รอบพิเศษนี้จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น แปลกใหม่ และน่าจดจำสำหรับแขกของเราแน่นอน”
John Gamvros เจ้าของและผู้ก่อตั้ง AESOPS Bangkok กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง AESOPS Bangkok และกิจกรรม La Dolce Vita Sundays ของ Carpe Diem คือการนำเสนออาหารกรีกที่ไปไกลกว่าบนจาน เรานำประเพณีเฉลิมฉลองแบบกรีกมาสู่กลุ่มคนใหม่ รวมถึงผู้ที่รู้จักและรัก AESOPS Bangkok แต่ถูกนำมาถ่ายทอดในบริบทใหม่ริมชายหาด ตั้งแต่การปรุงอาหารด้วยไฟ ไปจนถึงพิธีกรรมและการแสดงต่าง ๆ Carpe Diem เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการถ่ายทอดงานศิลป์ ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนิยามของ AESOPS Bangkok ได้อย่างลงตัว”
การร่วมมือระหว่าง AESOPS Bangkok และ La Dolce Vita Sundays ได้รับการสนับสนุนโดย DRock Champagne, Clase Azul Tequila, Aperol, Titos Vodka และ Jose Cuervo tequila
Carpe Diem Beach Club จัดกิจกรรม La Dolce Vita Sundays เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ โดยมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลาย ได้แก่:
• Beach Bed (3,000 บาท ต่อท่าน)
• Cabana (6,000 บาท ต่อท่าน)
• La Dolce Vita Sunday Brunch (3,745 บาท ต่อท่าน)
• กิจกรรม La Dolce Vita Experience (ตั้งแต่ 12.00 - 20.00 น. เป็นต้นไป 7,000 บาทต่อท่าน)
เปิดรับวอล์กอินตามจำนวนที่นั่งว่าง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก แนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า เนื่องจากกิจกรรมพิเศษของบรันช์ La Dolce Vita ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีและและถูกจองเต็มอย่างรวดเร็ว สำหรับการจองและข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดกิจกรรม AESOPS Bangkok x La Dolce Vita Sundays โปรดเยี่ยมชม carpediemphuket.com
ติดตามข้อมูลข่าวสารของ Carpe Diem Beach Club ได้ที่เว็บไซต์ https://carpediemphuket.com/ , Facebook: https://www.facebook.com/carpediembeachclub , Instagram: https://www.instagram.com/carpediembeachclubphuket/