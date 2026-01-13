3 ตลาดเช้า “เชียงใหม่” ชอปชิลๆ วันหยุดสุดสัปดาห์

เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ “เชียงใหม่” ชวนสายชอป สายชิล มาเดินเล่นที่ 3 ตลาดยามเช้าสุดเก๋ กาดบะป๊าว, นานาจังเกิ้ล และ จริงใจมาร์เก็ต ชิมของอร่อย ชอปงานแฮนเมด ในบรรยากาศสุดชิล
ใครไปเที่ยวที่ “เชียงใหม่” ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจากการออกไปชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยต่างๆ สูดอากาศเย็นๆ ในยามเช้า ถ้าหากว่าเที่ยวอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ก็ขอชวนออกมาชอปชิมชิลกับ 3 ตลาดเช้าสุดชิค แต่ละแห่งมีสไตล์ต่างกัน แต่ก็เดินเพลินในบรรยากาศสบายๆ ใครเป็นสายชอปก็ต้องได้สินค้าแฮนเมดติดไม้ติดมือกลับบ้าน ส่วนสายกินบอกเลยว่ามีแต่ของอร่อยทุกที่
กาดบะป๊าว ตลาดยามเช้าในสวนมะพร้าว
“กาดบะป๊าว” หรือ Coconut Market ตลาดนัดชุมชนเชิงท่องเที่ยวในสวนมะพร้าว และที่เห็นเป็นบรรยากาศร่องสวนมะพร้าวแบบนี้ แต่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ แถวๆ ย่านฟ้าฮ่าม
เดินเข้ามาในตลาดก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ร่มรื่นใต้เงาไม้ มองไปรอบๆ ก็จะเห็นสีเขียวของต้นมะพร้าว มีร่องสวนที่แบ่งเป็นช่วงๆ ให้ลงไปเดินได้
ทางโซนของกิน ก็มีทั้งอาหารพื้นเมืองเหนือ อาหารนานาชาติ ของคาว ของหวาน ร้านชา กาแฟ ขนมอร่อยๆ เดินเลือกชิมเลือกซื้อกันได้ยาวๆ ตลอดสองข้างทาง จะซื้อกลับบ้านก็ได้ หรือถ้าหากจะกินที่ตลาด ที่นี่ก็มีโต๊ะให้นั่งสบายๆ แต่กินเสร็จแล้วช่วยกันเก็บขยะทิ้งลงถังด้วยนะ
โซนของชอป ที่นี่เน้นสินค้าแฮนเมด และผลผลิตจากคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่างๆ ต้นพันธุ์ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก ข้าวของเครื่องใช้จากไม้ เสื้อผ้า กระเป๋า จากผ้าฝ้ายพื้นเมืองที่สวยน่าใช้ เดินเหนื่อยๆ ก็มีจุดให้แวะนั่งพัก นั่งจิบกาแฟในคาเฟ่เล็กๆ บรรยากาศสวนมะพร้าว ไปจนถึงโซนป้อนอาหารสัตว์
และไฮไลต์ของที่นี่คือการลงไปเดินเล่นในร่องสวนมะพร้าว ที่ตลาดแห่งนี้จะทำทางเดินให้นักท่องเที่ยวลงไปเดินเล่น เดินถ่ายรูปกันได้สะดวก เป็นมุมสวยๆ ที่หาได้ยากในตัวเมืองเชียงใหม่ มีซุ้มเล็กๆ ให้นั่งซึมซับบรรยากาศสบายๆ เรียกว่านั่งกันได้แบบเพลิดเพลิน
กาดบะป๊าว เปิดทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-3529-3299 Facebook : กาดบะป๊าว เชียงใหม่ coconut market
นานาจังเกิ้ล ตลาดขนมปังหอมกรุ่น สดใหม่จากเตา
“นานาจังเกิ้ล” (Nana Jungle) หรือ ตลาดนัดธรรมชาติบ้านสวนไผ่ล้อม-นานาจังเกิ้ล เป็นตลาดขายขนมปังที่อยู่ชานเมืองของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับ อบต.ช้างเผือก และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากคู่สามีภรรยาซึ่งฝ่ายหญิงเป็นสาวไทย ฝ่ายชายเป็นชาวฝรั่งเศส ทั้งคู่ต่างช่วยกันทำขนมปังขายที่ร้านเบเกอรี่ซึ่งมีอยู่หลายสาขา รวมทั้งได้นำมาขายที่บ้านสวนไผ่ล้อม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในรูปแบบ Long Stay เป็นจำนวนมาก และเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งคู่ โดยจะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
สิ่งที่ทำให้นานาจังเกิ้ลมีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือขนมปังนานาชนิดที่ทำขายแบบสดใหม่หอมกรุ่น ทั้งยังมีราคาไม่แพง และที่สำคัญคือบรรยากาศของตลาดนั้นช่างแสนสบาย เป็นดังที่พบปะพูดคุยของคนรักขนมปังที่จะมาเลือกซื้อเลือกหาของอร่อยมากกว่าจะเป็นร้านขายขนมปังธรรมดาๆ
มาถึงที่แล้ว แนะนำให้รีบมารับบัตรคิวก่อน เพราะที่นี่จะปล่อยให้ลูกค้าเข้าไปเลือกซื้อขนมปังเป็นรอบๆ ตามบัตรคิว เนื่องจากมีคนรอซื้อขนมปังหอมกรุ่นกันจำนวนมากในทุกสัปดาห์
ส่วนขนมปังหอมๆ ที่มีให้เลือกชิมก็มีทั้งครัวซองต์แบบธรรมดา ครัวซองต์อัลมอนด์ ครัวซองต์แฮมชีส บาแก็ตต์ หรือขนมปังฝรั่งเศสท่อนยาว ซาวโดว์ เดนิชอัลมอนด์+ช็อกโกแลต คีชผักโขมเห็ดหอม เลมอนทาร์ต ขนมปังซีเรียล ขนมปังวอลนัท รวมไปถึงพิซซ่า ลาซานญ่า คอทเทจพาย ฯลฯ และอีกหลากหลายขนมปังให้เลือกซื้อเลือกชิม
นอกจากขนมปังหลากหลายของนานาจังเกิ้ลแล้ว ที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังมีร้านค้าอีกหลายร้าน ทั้งผักผลไม้เมืองหนาวจากเกษตรกรในพื้นที่ สินค้าแฮนเมด เครื่องหอม เสื้อผ้า ขนม ของกินเล่น อาหารพื้นเมือง กาแฟ ชา ไปจนถึงร้านโกโก้ที่ผลิตจากสวนโกโก้ในเชียงใหม่
ตลาดนัดธรรมชาติบ้านสวนไผ่ล้อม-นานาจังเกิ้ล เปิดทุดวันเสาร์ เวลา 07.00-11.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 09-5687-7152 Facebook : ตลาดนัดธรรมชาติบ้านสวนไผ่ล้อม-นานาจังเกิ้ล
จริงใจ มาร์เก็ต ตลาดนัดยามเช้าใต้ร่มไม้ใหญ่
“ตลาดจริงใจ” หรือ “จริงใจ มาร์เก็ต” เป็นตลาดรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งอยู่ภายในโครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ ตลาดนัดยามเช้าใต้ร่มไม้ใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพลิดเพลินกับหลากหลายผักผลไม้ออร์แกนิคและปลอดภัย ของทำมือดีไซน์เก๋ อาหารอร่อย ขนมและเบเกอรี่โฮมเมด ให้ทุกคนได้มาพบปะ พูดคุย เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากมือเกษตรกรและช่างฝีมือคนท้องถิ่นโดยตรง
เมื่อเข้ามาด้านในตลาดจริงใจ จะพบกับโซนลานกว้างๆ มีสินค้ามากมายให้ได้เดินชอปกันเพลิดเพลิน และมีวงดนตรีสดมาบรรเลงร้องเพลงไพเราะเคล้าคลอระหว่างเดินเลือกสินค้า เดินถัดเข้าไปจะเป็นบริเวณที่มุงหลังคาไว้ ในส่วนนี้จะขายพวกอาหารพื้นเมือง ผักผลไม้สด แต่ละโซนเราเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบ ที่สำคัญนักท่องเที่ยวที่มายังตลาดแห่งนี้จะต้องพกถุงผ้าติดตัวมากันด้วย เพราะที่นี่จะงดใช้ถุงจากพลาสติกและลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกให้มากที่สุด
ภายในตลาดจริงใจแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนจริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ ตลาดจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารเคมี จากเกษตรกรตัวจริงถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ของเกษตรกร
ใครที่ชื่นชอบสินค้าแฮนด์เมดให้แวะมาที่โซนรัสติคมาร์เก็ต เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 06.30-15.00 น. แหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ บนลานกว้างอันร่มรื่นใต้ต้มก้ามปู ชอปสินค้าทำมือ ของสะสมหลากสไตล์ เสื้อผ้า ของใช้แนวการาจ หนังสือเด็กและสินค้ามือสอง รวมกว่า 100 ร้าน ที่เป็นเสมือนจุดนัดพบแลกเปลี่ยนของคนที่มีงานอดิเรกหลากหลาย ลานกิจกรรมวาดภาพสำหรับเด็ก ห้องเวิร์คชอปเพื่องานประดิษฐ์และงานศิลปะ พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารโฮมเมดในยามเช้าอันสดใส ทุกวันอาทิตย์ เลือกสรรสินค้าแฮนด์เมด กว่า 200 ร้าน ทั้งงานศิลปะ ของแต่งบ้าน ของใช้หลากดีไซน์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผ้าพื้นเมืองดีไซน์แปลกตา งานจากร้านออนไลน์ที่หาไม่ได้จากหน้าร้านทั่วไป อิ่มอร่อยกับอาหารและเบเกอรี่โฮมเมด กาแฟออร์แกนิค
ภายในจริงใจมาร์เก็ตมี Tops Green สโตร์สีเขียวแห่งแรกในไทย ร้าน Good Goods สินค้าแบรนด์ไทยสไตล์สากลของกลุ่มเซ็นทรัล จริงใจแกลเลอรี พื้นที่สำหรับแสดงงานศิลปะหลากหลายแขนง เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)
ตลาดจริงใจ เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 น. มีที่จอดรถด้านนอกตลาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5323-1520 หรือเพจเฟซบุ๊ก จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่
