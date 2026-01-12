“สวนพี่ไก่ หาดป่าทราย” เกาะยาวน้อย ปลูกผักสลัดออร์แกนิก ป้อนร้านอาหารสุขภาพ รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่

เกษตรกรบนเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เดินหน้าปลูกผักสลัดแบบออร์แกนิก ต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตสดและแปรรูปเป็นเมนูสุขภาพ ป้อนร้านอาหารเพื่อสุขภาพและรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ โดยยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิต
นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกผักของ นายธีรพงษ์ อิดมิ่ง ประธานแปลงใหญ่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก ตำบลเกาะยาวน้อย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของสมาชิกแปลงใหญ่ฯ ในอำเภอเกาะยาว โดยใช้กระบวนการ “โรงเรียนเกษตรกร” ให้สมาชิกได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงตลอดฤดูการเพาะปลูกสำหรับรูปแบบการผลิต ใช้วิธีการทำแปลงปลูกแบบยกแคร่ มีการปรับปรุงดินด้วยตนเอง ใช้สารชีวภัณฑ์ในการดูแลรักษา ไม่ใช้สารเคมี ตั้งแต่การเตรียมดินเพาะ การเผาถ่านชาโคล การเพาะเมล็ดด้วยเทคนิคการควบแน่น ไปจนถึงการดูแลรักษาแปลงผักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับเครื่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร
นอกจากนี้ ยังนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นเมนูสุขภาพหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและสอดรับกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะร้านอาหารเพื่อสุขภาพและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเกาะยาวน้อยในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
นายธีรพงษ์ อิดมิ่ง กล่าวว่า เมื่อก่อนนั้นตนเองได้เปิดร้านอาหารขายเมนูเพื่อสุขภาพต่าง ๆ อยู่แล้ว โดยซื้อผักสลัดที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมาใช้ในร้าน และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปิดร้านไปช่วงหนึ่ง ตนเองก็ได้ศึกษาเรื่องการปลูกผักแบบออร์แกนิก ประกอบกับมีเพื่อน ๆชาวต่างชาติส่งเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ มาให้ และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากเกษตรอำเภอเกาะยาว จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง จึงทำให้รู้ว่าผักตัวไหนเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ จนประสบความสำเร็จ
นายธีรพงษ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผลผลิตส่วนใหญ่จะใช้ภายในร้านอาหารของตัวเอง ที่เหลือจึงจะขายแบบผักสด สำหรับผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมแปลงผักเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สวนพี่ไก่ หาดป่าทราย” โทร. 087-2661404
ด้าน นางอุษณี เจียมรา เปิดเผยว่า ปัจจุบันแปลงใหญ่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผักตำบลเกาะยาวน้อย มีสมาชิกจำนวน 30 ราย พื้นที่ปลูกผักรวมกว่า 45 ไร่ นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงภาคการเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาอย่างเป็นรูปธรรม
