มาแล้ว! “ดอกชมพูภูคา” เริ่มผลิบานให้เห็นแล้ว ณ อช.ดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อัพเดตสถานการณ์ล่าสุดของ “ดอกชมพูภูคา” ที่ตอนนี้เริ่มผลิบานให้เห็นแล้ว 2 ช่อ ใครที่อยากเห็นเป็นกลุ่มแรกเตรียมมาเช็กอินกันได้เลย
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพของ “ดอกชมพูภูคา” ภายใน อช. ดอยภูคา พร้อมให้ข้อมูลว่า
📢 Update! สถานการณ์ดอกชมพูภูคา
ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน ดอกชมพูภูคาเริ่มผลิบานให้เห็นแล้วจำนวน 2 ช่อ ใครอยากเป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็น ต้องรีบมาเช็กอินกันแล้วค่า 🌸⛰️
📷 ขอบคุณภาพสวยๆจาก อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน ค่า 💚🥰
“ชมพูภูคา” เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่หาได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ ชมพูภูคาจะขึ้นอยู่ในบริเวณป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่แล้วจะพบในบริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน ภาคเหนือของเวียดนาม ไต้หวัน และไทย โดยในประเทศไทยพบที่ดอยภูคา จ.น่าน
อย่างไรก็ดีพบว่าภายหลังป่าบริเวณที่มีต้นชมพูภูคาในต่างประเทศที่กล่าวมาถูกทำลายไปหมด จึงคาดว่าต้นชมพูภูคาอาจสูญพันธุ์ไป ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลระบุว่าพบต้นชมพูภูคาที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น
