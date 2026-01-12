ใกล้บานแล้ว “บัวผุด” เขาสก คาดพร้อมอวดโฉมอีก 2 อาทิตย์

อุทยานแห่งชาติเขาสก อัพเดตสถานการณ์ล่าสุดของ “ดอกบัวผุด” ที่ตอนนี้ใกล้บานแล้ว โดยคาดว่าจะพร้อมอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวในอีก 2 อาทิตย์
เฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพของ “ดอกบัวผุด” ภายใน อช. เขาสก พร้อมให้ข้อมูลว่า
Update บัวผุดเขาสก กำลังบาน 💚
อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ส่งข่าวว่า "บัวผุดใกล้บานแล้ว" อีกประมาณ 2 อาทิตย์ ย้ำนักทองเที่ยวสายลุยเตรียมตัวสัมผัสความสวยงามได้เลย!
ใครอยากมาเดินป่าด้วยกัน ยกมือขึ้น! 🙋♂️🙋♀️ วอร์มร่างกายรอไว้เลย ความยิ่งใหญ่ของดอกบัวผุด ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกำลังบานให้ชมแล้ว
ขอบคุณภาพจากอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักบริหาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ค่า 💚🥰🙏🏼
สำหรับ “บัวผุด” (Rafflesia kerri) ถือเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นกาฝากแท้ ไม่มีใบ ไม่มีลำต้น มีเพียงท่อน้ำเลี้ยงที่อาศัยการเจริญเติบโตจากเถาวัลย์ป่า (ย่านไก่ต้ม)
ดอกบัวผุดมีหลายสายพันธุ์ และจะพบในป่าฝนเขตร้อน (Rain Forest) ตั้งแต่ภาคใต้ของไทยลงไปถึงแหลมมลายู บัวผุดในอุทยานแห่งชาติเขาสก ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ.2527 โดย ดร.วิลเลียม ไมเยอร์ (Dr.Willem Meijer) นักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ จากมหาวิทยาลัยเคนทักกี สหรัฐอเมริกา
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline