“กรีนแลนด์” ดินแดนน้ำแข็งตื่นตาตื่นใจ เกาะใหญ่ที่สุดในโลก

“กรีนแลนด์” เป็นดินแดนแห่งความสุดขั้วและมอบความประหลาดใจได้ไม่น้อย ในความเป็นจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้ถือเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กินอาณาเขตกว้างใหญ่ถึง 2.16 ล้านตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งหนาทึบ ทำให้มีเพียงราว 20% ของพื้นที่เท่านั้นที่สามารถอยู่อาศัยได้ ดินแดนอันกว้างใหญ่จึงมีประชากรอยู่เพียงราว 56,831 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอินูอิต หรือชนพื้นเมือง
ด้วยสภาพภูมิประเทศแบบทุนดราทำให้การเพาะปลูกและการปศุสัตว์แทบเป็นไปไม่ได้เลย ขณะที่สภาพอากาศแปรปรวนและพลังอันดิบเถื่อนรุนแรงของธรรมชาติโดยเฉพาะในฤดูหนาวก็ไม่ปรานีต่อผู้ใด การดำรงอยู่ของสัตว์ป่า พืชพรรณ และมนุษย์ในกรีนแลนด์ จึงดูราวกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความโหดร้ายของสภาพแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่ามนุษย์กลุ่มแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรีนแลนด์ราว 2,500 ปีก่อนคริสตกาล สุนัขลากเลื่อนของกรีนแลนด์ ก็ถือเป็นสายพันธุ์สุนัขบริสุทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุด ด้วยสายดีเอ็นเอย้อนหลังไปถึง 10,000 ปี นอกจากนี้ นอกเขตเมืองนุก (Nuuk) ยังพบหินที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ซึ่งมีอายุมากกว่า 3,500 ล้านปี
ในทางภูมิศาสตร์กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือ แต่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เกาะแห่งนี้กลับนับเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรป โดยปัจจุบัน กรีนแลนด์เป็นดินแดนภายใต้ราชอาณาจักรเดนมาร์ก แต่ได้รับสิทธิในการปกครองตนเองซึ่งมีการขยายอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2009
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการปกครองตนเองดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงนโยบายต่างประเทศ นโยบายด้านความมั่นคง และนโยบายการเงิน ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเดนมาร์ก โดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ ถือว่ามีสถานะเป็นพลเมืองเดนมาร์ก
ความน่าสนใจทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ ธรรมชาติแบบสุดขั้ว วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของกรีนแลนด์ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวสายผจญภัย สายรักธรรมชาติดิบๆแบบฮาร์ดคอร์จากทั่วโลก อยากมาสัมผัสประสบการณ์
ฤดูกาลท่องเที่ยวกรีนแลนด์
ช่วงไฮซีซั่นมักเป็นในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูร้อน ทำให้กลางวันยาวนานเป็นพิเศษ และไม่หนาวทรมานจนเกินไป เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีเวลาออกสำรวจสถานที่ต่างๆ ได้หลากหลายกว่าเดิม เช่น น้ำแข็งกับหิมะที่ละลายก็ทำให้กิจกรรมกลางแจ้งและการเดินทางเข้าถึงพื้นที่หลายแห่งสะดวกยิ่งขึ้น หรือไปยังบางจุดที่สามารถเดินทางได้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการชมสัตว์ป่า ทุ่งทุนดราจะแต่งแต้มด้วยดอกไม้ป่าและพืชพรรณนานาชนิด ขณะที่อุณหภูมิในพื้นที่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจะอุ่นขึ้นเฉลี่ยราว 5 องศาเซลเซียส และทางตอนใต้ของกรีนแลนด์อาจมีอุณหภูมิสบายๆที่ 15 องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากสัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อนไปท่ามกลางทัศนียภาพหิมะขาวโพลน หรือตื่นตาตื่นใจกับการชมแสงเหนือ หรือการปีนป่ายและเดินป่าท่ามกลางผืนน้ำแข็ง ก็เป็นภาคบังคับว่าต้องไปเยือนในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม แต่ในบางวันกลางคืนอาจยาวนานต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง และมีอุณหภูมิในระดับต่ำกว่า 0 องศาเซียลเซียส
กิจกรรมยอดนิยม
ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางสู่กรีนแลนด์ ได้แก่
“เดินป่าท่ามกลางภูมิประเทศแบบทุ่งทุนดรา” การเดินป่าผ่านทุ่งทุนดราเป็นหนึ่งในวิธีเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน เมื่อผืนดินอันกว้างใหญ่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พื้นที่ทุนดราจะเต็มไปด้วยไลเคนหลากสี ดอกไม้ป่าสะพรั่งสีสันสดใส และยังมีโอกาสพบสัตว์หายาก เช่น กระต่ายอาร์กติก สุนัขจิ้งจอกอาร์กติก และวัวมัสก์ ซึ่งนักท่องเที่ยวควรเลือกเดินทางพร้อมไกด์ท้องถิ่นที่จะช่วยอธิบายภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่โดยรอบ
“ล่องฟยอร์ด ชมวาฬ สัตว์ป่า และภูเขาน้ำแข็ง” การออกทัวร์ฟยอร์ดด้วยแพดเดิลบอร์ด เฮลิคอปเตอร์ พายคายัก หรือล่องเรือ ล้วนมอบประสบการณ์ที่เผยให้เห็นความงดงามราวกับเหนือจริงของกรีนแลนด์ ตื่นตะลึงไปกับธารน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ปลายฟยอร์ด ที่มีเรื่องเล่ากันว่าภูเขาน้ำแข็งที่เรือไททานิกไปชนนั้นมีต้นกำเนิดจากดินแดนแห่งนี้ นอกจากนั้นการล่องเรือชมวาฬอพยพ นกทะเล ไปจนถึงหมีขั้วโลก และแมวน้ำ ก็เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวไทยต้องยื่นขอวีซ่าแบบเชงเก้นกับสถานทูตเดนมาร์กโดยตรง และต้องระบุว่าต้องการเดินทางไปกรีนแลนด์ เมื่อได้รับวีซ่าจะมีระบุว่า “Valid for Greenland” ซึ่งแตกต่างจากวีซ่าเชงเก้นปกติที่ไม่ได้ระบุประโยคนี้ และวีซ่าเชงเก้นทั่วไปไม่สามารถใช้ไปเที่ยวกรีนแลนด์ได้
การเดินทางจากเมืองไทยไม่มีสายการบินตรงไปกรีนแลนด์ ส่วนมากนิยมเดินทางไปเดนมาร์ก หรือประเทศแถบสแกนดิเนเวีย แล้วบินต่อเครื่องไปยังเมืองนุก (Nuuk) เมืองหลวงของกรีนแลนด์
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ (เว็บไซต์ทางการ)
https://visitgreenland.com