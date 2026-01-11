“กรุงเทพมหานคร” คว้าอันดับ 3 จาก “52 สถานที่ต้องไปเยือนในปี 2026” โดย “นิวยอร์กไทมส์”

สื่อดังระดับโลกของอเมริกา ประกาศรายชื่อ “52 สถานที่ต้องไปเยือนในปี 2026” โดย "กรุงเทพมหานคร" ของไทยติดอันดับที่ 3
ข่าวดีรับต้นปีสำหรับเมืองไทย เมื่อสื่อดังระดับโลกอย่าง “เดอะ นิวยอร์กไทมส์” (The New York Times) สหรัฐอเมริกา ประกาศรายชื่อ 52 Places to Go in 2026 (จำนวน 52 สถานที่ อ้างอิงจากจำนวน 52 สัปดาห์ของปี) ซึ่ง “กรุงเทพมหานคร” คว้าอันดับ 3 ของการจัดอันดับในครั้งนี้
สำหรับอันดับหนึ่ง สื่อดังยกให้ “Revolutionary America” (สหรัฐอเมริกา) หรือการไปร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ในปีนี้ ตามมาด้วย “วอร์ซอ" (Warsaw, เมืองหลวงของโปแลนด์) ที่มีไฮไลต์อยู่ที่การเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art) แห่งใหม่
สำหรับอันดับ 3 อย่าง “กรุงเทพมหานคร” นิวยอร์กไทมส์ ให้เหตุผลไว้ ดังนี้
“มหานครอันวุ่นวาย ก้าวสู่อนาคตสีเขียวอย่างจริงจัง”
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งเคยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย กำลังเร่งเดินหน้าปรับภาพลักษณ์สู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในย่านใจกลางเมือง ในตอนนี้สามารถเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะหลักสองแห่ง คือ “สวนเบญจกิติกับสวนลุมพินี” ผ่าน “ทางเดินสีเขียว” ขนาดกว่า 20 เอเคอร์ ที่ประดับด้วยประติมากรรมหลากหลายรูปแบบ สร้างทั้งความร่มรื่นและคุณค่าทางศิลปะไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้เพิ่มทางเดินลอยฟ้าความยาวราว 1 ไมล์ภายในสวนเบญจกิติ เปิดมุมมองเหนือบึงบัวและป่าชายเลน ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสธรรมชาติในมิติใหม่ ท่ามกลางความเป็นเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับใหล
สำหรับผู้ที่มองหาการพักผ่อนในรูปแบบที่แตกต่าง “Dib Bangkok” ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยแห่งใหม่ล่าสุดของเมือง ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญ ด้วยผลงานศิลปะแบบ immersive จากศิลปินนานาชาติและศิลปินไทยกว่า 40 คน
อย่างไรก็ตาม แม้พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยจะโดดเด่นเพียงใด ก็ยังยากจะเทียบเคียงความยิ่งใหญ่ของ “วัดไชยวัฒนาราม” โบราณสถานทางพุทธศาสนาที่งามตระการตา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 50 ไมล์ และเพิ่งกลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง หลังการบูรณะยาวนานถึง 12 ปี
แม้ความเร่งรีบและความพลุกพล่านเป็นเสน่ห์ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ มาโดยตลอด แต่การพัฒนาระบบคมนาคมในช่วงหลังคาดว่าจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการการจราจรทั้งเมืองด้วย AI ที่สามารถตรวจจับความหนาแน่นของรถโดยอัตโนมัติ การนำรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศมาให้บริการ และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สำหรับกรุงเทพมหานคร นอกจากการติดอันดับ 3 ในลิสต์ของนิวยอร์กไทมส์แล้ว เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา สำนักข่าวระดับโลกอย่าง CNN ก็เลือกเมืองหลวงของไทยปักหมุดถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ “ไอคอนสยาม” แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี เป็นที่ตั้งของ CNN Asia-Pacific Live Studio พร้อมดึงผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่าง คริสตี้ ลู สเตาท์ (Kristie Lu Stout) และ วิลล์ ริปลีย์ (Will Ripley) ร่วมดำเนินรายการ
การประกาศเลือกกรุงเทพฯ เปรียบเสมือนการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและการถ่ายทอดสดอีเวนต์ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังนับเป็นครั้งแรกที่ CNN จัดตั้งสตูดิโอถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ของช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีจากศูนย์กลางเอเชียแปซิฟิกสู่สายตาชาวโลก
