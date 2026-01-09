ถูกใจคนรักสัตว์ “Fur Season Escape” เที่ยวแบบ Pet-friendly ระดับพรีเมียม

ททท. รุกตลาดเที่ยวกับสัตว์เลี้ยง เปิดตัวโครงการ “Fur Season Escape” หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา ชวนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว Pet-friendly ระดับพรีเมียม พร้อมรับสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็ม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ารุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ Pet Parent ยกระดับการท่องเที่ยวร่วมกับสัตว์เลี้ยง (Pet-friendly Tourism) สู่ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม เปิดตัว โครงการ “Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา” หลอมรวมทั้งความสุข ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าไว้ในทุกช่วงเวลาแห่งการเดินทาง
พร้อมจับมือพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ เพจพาหมาเที่ยว, Pet Friendly Thailand, บัตรเครดิต KTC, InterContinental Hua Hin Resort By IHG, ARAK Animal Hospital และ Centara Life Cha Am Beach Resort Hua Hin มอบสิทธิประโยชน์และกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์เหล่า Pet Parent ยุคใหม่ ให้ทุกทริปอบอวลด้วยความอบอุ่นและเป็นประสบการณ์ทรงคุณค่าที่จะเติมเต็มความสุขให้ทั้งเจ้าของและคุณหนูสี่ขาอย่างแท้จริง
นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวว่า การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกับสัตว์เลี้ยง (Pet-friendly) เป็นหนึ่งในมิติสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 ของ ททท. ภายใต้แนวคิด Value is the New Volume และการทำงานแบบ Stay Focus กับกลุ่มตลาดศักยภาพสูง โดยนำวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) มาเป็นจุดขายและแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะด้าน (Niche Market) ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) กำลังเป็นเทรนด์ที่เติบโตทั่วโลก เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ได้มองเพียงการดูแลขั้นพื้นฐาน แต่ยังต้องการแบ่งปันช่วงเวลาและคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน
ซึ่งจากการสำรวจของ ททท. พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงมีการใช้จ่ายต่อทริปสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณร้อยละ 20 ขณะเดียวกันตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 75,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต
ด้วยศักยภาพดังกล่าว ททท. จึงพัฒนาโครงการ Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา เสนอเส้นทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ผสานความหรูหราเข้ากับความเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง พร้อมจับมือพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ เพจพาหมาเที่ยว, Pet Friendly Thailand, บัตรเครดิต KTC, InterContinental Hua Hin Resort By IHG, ARAK Animal Hospital และ Centara Life Cha Am Beach Resort Hua Hin เสนอ
โปรโมชั่นและแพ็กเกจพิเศษจากโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว คาเฟ่ และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่พร้อมต้อนรับสัตว์เลี้ยงอย่างอบอุ่น เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนระยะยาว (Extended Stay) เพิ่มอัตราการเข้าพักในพื้นที่ศักยภาพ ผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต พร้อมสร้างสีสันใหม่ ๆ ให้การท่องเที่ยวภายในประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายอย่างภาคกลาง ภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งด้านการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ททท. จึงมุ่งยกระดับพื้นที่จังหวัดในภาคกลาง อาทิ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และสระบุรี ให้เป็น Luxury Pet-friendly Destination ที่มีมาตรฐานสูงและมีความยั่งยืน รองรับกลุ่ม Pet Parent ที่มีกำลังซื้อสูงและมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ความสะดวกสบายที่ครบครัน ตลอดจนบริการและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ด้านไลฟ์สไตล์ของตนเองกับสัตว์เลี้ยง
นอกจากนี้ ททท. ยังได้ต่อยอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดงาน ME & PAWS Fair ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ Art Botanic Garden, InterContinental Hua Hin Resort By IHG อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้บรรยากาศ Paws in Bloom ชวนเหล่า Pet Parent และคุณหนูตูบ & เหมียว ทุก ๆ บ้าน มาเปิดโหมดชิลล์ เสพฟีลอาร์ตท่ามกลางสวนสวย
พร้อมร่วมฟัง Talk Session: Fur Season Escape & Exclusive Privileges รับบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น และสนุกกับกิจกรรม อาทิ Pawlympic, Splash Paradise, Cookie Decoration, Paint Canvas รวมทั้ง Happy Tails Market ให้เลือกช้อปของกิน ของใช้ และของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงไว้อย่างครบครัน
นางสาววริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งออกแบบสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตจริงของสมาชิก หนึ่งในนั้นคือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพฤติกรรมใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ส่วนลดค่าห้องพักสูงสุด 30% ส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือได้รับ Pet Amenities & Spa ในที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วภาคกลาง ตอกย้ำบทบาทของ KTC ในการเป็นพันธมิตรด้านไลฟ์สไตล์ ที่ช่วยให้การท่องเที่ยวแบบ Pet-friendly ระดับพรีเมียมเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรม และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา ได้ทาง Facebook Fanpage: พาหมาเที่ยว และ Pet Friendly Thailand
