“ภูหินร่องกล้า” หนาวจัด -0.2 องศา เกิด “แม่คะนิ้ง” ประเดิมต้นปีถึง 2 จุด!

อช. ภูหินร่องกล้า หนาวจัดจนอุณหภูมิติดลบ จนเกิด “แม่คะนิ้ง” มาทักทายนักท่องเที่ยวบริเวณริมถนนเส้นทางไปภูทับเบิก จำนวน 2 จุด ประเดิมต้นปี
เฟซบุ๊กเพจอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - phu hin rong kla national park โพสต์ภาพ “แม่คะนิ้ง” บริเวณริมถนนเส้นทางไปภูทับเบิก พร้อมให้ข้อมูลว่า
เช้าวันนี้ 8 มกราคม 2569 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หนาวมาก ประเดิมศักราชใหม่ สุดปัง เกิด แม่คะนิ้ง หลังอุณหภูมิยอดหญ้าดิ่งทะลุจุดเยือกแข็ง -0.2°C บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง บริเวณริมถนนเส้นทางไปภูทับเบิก จำนวน 2 จุด จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปประมาณ 10 และ 13 กิโลเมตร
📷 ภาพถ่าย วันที่ 8 มกราคม 2569
👉สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว👉 และจองที่พักอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า... 📞 096-020 0992 , 081-596 5977
👉 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดบริการให้ท่องเที่ยว และพักค้างแรมทุกวันนะ📍📍
