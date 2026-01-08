"Neighborhood Soul" ความทรงจำและรสชาติของย่านสีลม ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค

Central Park จับมือร้านดังรังสรรค์รสชาติใหม่ ที่เชื่อมความทรงจำและวัฒนธรรมของย่าน ผ่านแคมเปญ Neighborhood Soul ตั้งแต่วันนี้ – 19 ม.ค 69
ท่ามกลางจังหวะเร่งรีบของเมืองใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ เชื่อมต่อผู้คน วัฒนธรรม และจังหวะของย่านสีลมด้วย “ความทรงจำ” และ “รสชาติ” ผ่านแคมเปญ Neighborhood Soul ที่ไม่ได้มองอาหารเป็นเพียงเมนู แต่เป็นภาษาทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คน อดีต และปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการคอลแลบระหว่าง 5 ร้านไฮไลต์ภายใน Central Park กับ 5 ร้านอาหารเก่าแก่ขวัญใจคนสีลม ได้แก่ ชงดี x อาแปะคอนแวนต์ ไอศกรีม, สมานฉันท์ x ทะเลทอด ศาลาแดง, Napha x หมูปิ้ง เฮียอ้วน, Pash x D.K. Bakery และ Yolk x ศรีสมรเลิศรส ร่วมกันตีความอัตลักษณ์ของย่านผ่านเมนูสูตรพิเศษที่ผสานความเชี่ยวชาญ รสชาติ และเรื่องราวของร้านดั้งเดิม เข้ากับมุมมองสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว ที่มีจำหน่ายเฉพาะ Central Park เท่านั้น
Neighborhood Soul Collaboration ตั้งใจสะท้อนวิสัยทัศน์ของ Central Park ในการพัฒนาโครงการให้เป็นมากกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงชุมชน นำจุดเด่น ความเชี่ยวชาญ และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของร้านค้าไฮไลท์ใน Central Park ถ่ายทอดออกมาเป็นเมนูสูตรพิเศษ เพื่อสะท้อนตัวตนของย่านสีลมผ่านรสชาติ ความทรงจำ และประสบการณ์ร่วมสมัย พร้อมสืบสานความทรงจำเปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ถูกตีความใหม่ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างมีความหมาย เพราะเซ็นทรัล พาร์ค ให้ความสำคัญกับ Community และ Memory เพื่อรักษาสิ่งที่กำลังเลือนหายสร้างอัตลักษณ์ให้กับสิ่งใหม่ เปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ได้เฉิดฉาย และทำความเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอย่างไรในปัจจุบัน
เมนู Neighborhood Soul จาก 5 ร้านดัง จึงเป็นมากกว่าคอลเลกชันเมนูพิเศษ แต่คือประสบการณ์ร่วมสมัยที่ถักทอชุมชน ความทรงจำ และวัฒนธรรมอาหารของย่านสีลม ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในบริบทใหม่อย่างมีความหมาย วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2569 ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายใน Central Park เท่านั้น
