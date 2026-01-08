ป้อน “ขนมไทย” ให้ “ฝูงปลาแรด” สุดเชื่องหน้าวัดเจริญสุขาราม

บริเวณคลองบางนกแขวก เขตอภัยทาน หน้าวัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม นอกจากจะเป็นถิ่นอาศัยของปลาตะเพียนเงิน–ปลาตะเพียนทองจำนวนมากแล้ว ยังมีฝูงปลาแรดขนาดใหญ่อาศัยอยู่เป็นสีสันของคลองแห่งนี้ด้วย
โดยเฉพาะปลาแรดตัวใหญ่สุดที่ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าใหญ่” คาดว่ามีน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม มีความเชื่องและคุ้นเคยกับผู้คน จนสามารถกินขนมไทยอย่างทองหยอดและเม็ดขนุนจากมือนักท่องเที่ยวได้
เกือบทุกวันบริเวณท่าน้ำของวัด จะมีเรือขนมไทยของ “ป้าจิ๋ม” สมศรี บุญธรรมศักดิ์ วัย 76 ปี ที่พายเรือมาจอดขายขนมไทยอยู่ที่นี่มากว่า 60 ปีแล้ว ป้าจิ๋มเล่าว่า เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา มีปลาแรดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นฝูง
ซึ่งเวลาป้าจิ๋มมาขายขนมที่นี่ ก็มักจะใช้ไม้จิ้มทองหยอดหรือเม็ดขนุนล่อเหนือผิวน้ำเล็กน้อย ปลาแรดก็จะพุ่งตัวขึ้นมากิน สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็น โดยเฉพาะ “เจ้าใหญ่” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝูง กลายเป็นดาวเด่นของคลองบางนกแขวก
หากใครอยากมาอุดหนุนขนมไทยของเรือป้าจิ๋ม สามารถมารอได้ที่ท่าน้ำวัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม เวลาประมาณ 08.00-14.00 น.
