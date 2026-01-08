5 เมนูขนมหวาน สไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัย ที่ “สึโบฮาจิ”

“สึโบฮาจิ” ตำนานอิซากายะอันดับ 1 จากฮอกไกโด เปิดตัว “Japanese Sweet Collection” 5 เมนูขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัย พร้อมโปรฯ สมาชิกสุดคุ้ม ถึง 28 ก.พ. 2569
“สึโบฮาจิ” (Tsubohachi) ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะขนานแท้ต้นตำรับอันดับ 1 จากเมืองฮอกไกโด ชวนสัมผัสความหอมหวานละมุนฉบับญี่ปุ่นแท้ ผ่านคอลเลกชันใหม่ล่าสุด “Japanese Sweet Collection” นำเสนอ 5 เมนูขนมหวานที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน ผสานความประณีตแบบดั้งเดิมเข้ากับความพรีเมียมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
พร้อมมอบสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกอิมแพ็ค แฟมิลี่ (IMPACT Family) อิ่มอร่อยในราคาเริ่มต้น 149 – 189 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น "สึโบฮาจิ" ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเดอะพอร์ทอล)
ลิ้มลอง 5 เมนูไฮไลต์ที่สายหวานไม่ควรพลาด ได้แก่
“Azuki Pudding Cake” พุดดิ้งถั่วแดงเนื้อนุ่มหนึบ รสสัมผัสเป็นเอกลักษณ์ จับคู่กับไอศกรีมมัทฉะแท้เข้มข้น หอมละมุนอบอวลในทุกคำ
“Cheese Cake Soba Ice Cream” ชีสเค้กหน้าไหม้รสเข้มข้น เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมโซบะและครัมเบิ้ลกรุบกรอบ มอบมิติรสสัมผัสที่แปลกใหม่สไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัย
“Yuzu Tart” ทาร์ตยูซุแป้งกรอบกำลังดี สอดไส้ครีมยูซุรสสดชื่น ตัดหวานด้วยบลูเบอร์รี่สด มอบความเฟรชต้อนรับทุกเทศกาล
“Ichigo Choux Cream” ชูครีมแป้งเบาฟู สอดไส้ครีมนุ่มละมุนลิ้น เพิ่มความสนุกในการเคี้ยวด้วยชิราทามะหนึบหนับและผลไม้สด
“Yuzu Kumo Cake” เค้กยูซุเนื้อนุ่มฟูราวก้อนเมฆ ตัดรสสัมผัสด้วยครัมเบิ้ลกรุบกรอบ และกานาชวิปวานิลลาเนื้อเนียนเบา
เชิญมาร่วมสัมผัสศิลปะแห่งรสชาติที่รับประทานได้ ปิดท้ายมื้อพิเศษของคุณให้สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ร้านอาหารญี่ปุ่น “สึโบฮาจิ” ยังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยเมนูอาหารญี่ปุ่นคุณภาพกว่า 200 เมนู ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและการบริการที่ใส่ใจ
พิกัดความอร่อย ใกล้สาขาไหน แวะไปได้เลย โครงการบีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์ (เมืองทองธานี), เดอะ พรอมานาด, สเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, คอสโม บาซาร์ (เมืองทองธานี), โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ และ เซ็นทรัล เวสต์เกต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02-126-0049 หรือ 064-184-7109 หรือติดตามข้อมูลต่างๆของทางร้านได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของร้าน อาทิ Facebook: Tsubohachi Thailand / Instagram: tsubohachi_thailand และ LINE Official: @tsubohachith
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline