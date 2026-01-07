รวม “งานวันเด็ก 2569” ในพื้นที่กองทัพทหาร เที่ยวฟรี กิจกรรมเพียบ!

กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เตรียมจัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ 2569” ขนทัพยุทโธปกรณ์มาจัดแสดงโชว์ และกิจกรรมมากมายมาให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกฟรี ในพื้นที่หน่วยทหารทั่วไทย
กองทัพบก ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 จัดงานที่กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 08.00-16.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยมีไฮไลต์คือ
- แสดงกิจกรรมทางทหาร - การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร และยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย - การแสดงบนเวทีประกอบการจัดกิจกรรมสันทนาการ - การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โดย เยาวชนโครงการมัคคุเทศก์น้อย - การจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิเช่น การแสดงการยิงปืนฉับพลัน จากนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - การแสดงรำมวยไทย จากนักเรียนนายสิบทหารบก - การแสดงโชว์งู จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รวมทั้งการออกซุ้มกิจกรรมจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน
พร้อมกันนี้ กองทัพบกได้เปิดพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติควบคู่กันไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมพัฒนาการของเยาวชนในทุกพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่สำคัญ อาทิ
- กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรม ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรม ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
กองทัพเรือ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 พร้อมโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์แบบจัดเต็ม ทั้งยานรบ-โดรน-รถฮัมวี่ติดอาวุธปล่อยนำวิถีโชว์ แต่งดจัดบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือรบลำอื่นๆ ที่ท่าเรือจุกเสม็ด เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ในส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดกิจกรรม ในหลายพื้นที่ได้แก่
-โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมเรือหลวง และเฮลิคอปเตอร์ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ รถ AAVP-7 รถหุ้มเกราะคอมมานโด V-150 รถฮัมวี่ติดอาวุธ ปล่อยนำวิถีโทว์ และชุดปฏิบัติการของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน -นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล , อุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ, สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี , อากาศยานไร้นักบิน (โดรน) บริการตรวจ /ปรึกษาด้านสุขภาพ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาของ โรงเรียนนายเรือ การปฏิบัติงานของสุนัขทหาร -พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเปิดให้ขึ้นเยี่ยมชมเครื่องบินแบบ HU-16 B อัลบราทรอส -ป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ การแสดงดนตรี/เล่นเกม การแสดงจากทหารกองเกียรติยศ ชมพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง, อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม
สำหรับภาคตะวันออก กองเรือยุทธการแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจึงของดจัดกิจกรรมบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรืออื่นๆ บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด โดยปีนี้กองเรือยุทธการได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี ระหว่าง เวลา 08.00 น. - 14.00 น.
นอกจากนี้ในพื้นที่ จันทบุรี-ตราด ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติใน 2 พื้นที่ คือ
-สนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จัดให้มีการแสดงปฏิบัติการทางทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด การแสดงดนตรี การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การสาธิตการปฐมพยาบาล การสาธิตการดับเพลิง
- ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด จังหวัดตราด จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร กิจกรรมเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ปืน , เฮลิคอปเตอร์ การแสดงท่าอาวุธทางทหาร การแสดงทางทหาร
สำหรับหน่วยทหารเรืออื่นๆทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือ สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา
สถานีเรือสมุย ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือน้ำลึกปากน้ำ จังหวัดระนอง สถานีเรือละงู จังหวัดสตูล ฐานทัพเรือพังงา
ทัพเรือภาคที่ 3 กองพันทหารราบที่ 2 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี กองพันทหารราบที่ 7 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาสและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร และ อุบลราชธานี
กองทัพอากาศ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ขอขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ และผู้ปกครอง มาพบกับการแสดงการบิน Air Show ที่จะสะกดทุกสายตา และการรวมตัวของอากาศยานตัวท็อปที่ยกทัพมาตั้งตระหง่านให้คุณได้สัมผัสทุกรายละเอียด พร้อมจัดเต็มยุทโธปกรณ์สุดแกร่งที่พร้อมปกป้องน่านฟ้าไทย
โดยงานจัดขึ้นที่ส่วนกลางที่ตั้งดอนเมืองจัด ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) สำหรับต่างจังหวัดจัด ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สระบุรี) โรงเรียนการบิน กำแพงแสน และกองบินต่างๆ (ยกเว้นกองบิน 1, 3, 4, 7 และ 21) ศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 และ สถานีรายงานบ้านเพ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 07.00 - 15.00 น.
โดยที่ตั้งดอนเมืองมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
• การแสดงภาคการบิน (AIR SHOW) ของเครื่องบินแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบินผ่านสนามบิน และการบินผ่านปล่อยควันสี
• การตั้งแสดงยุทโธปกรณ์ และการตั้งแสดงอากาศยาน จำนวน 22 แบบ ได้แก่ T-50, F-16 A/B, AU-23A, H-225M, F-5 E/F, Alpha Jet, CT-4B, A-319, DA-42, T-6C,AT-6TH , C-130H และ Gripen เป็นต้น
• กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การแสดงหัสดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศและแขกรับเชิญ การเดินแบบโดยนักเรียนนายเรืออากาศและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบที่ตั้งดอนเมือง และการเล่นเกมส์แจกของรางวัล เป็นต้น
• กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงของสุนัขทหาร การแสดง Fancy Drill การแสดงโขน การแสดงกระบี่กระบอง กลองสะบัดชัย และการแสดง Drum Zeed เป็นต้น
นอกจากกิจกรรมจากทั้ง 3 กองทัพแล้ว น้องๆ หนูๆ ยังสามารถมาร่วมกิจกรรมวันเด็กได้ที่ “ทำเนียบรัฐบาล” ในวันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 08.00-15.30 น. โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ในงาน คือ - นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี - เยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า - สวมบทบาทโฆษกน้อย ณ ศูนย์แถลงข่าวนารีสโมสร - เล่นเกมสนุก รับของรางวัล ของที่ระลึกมากมาย
รวมถึงมาลองนั่งเก้าอี้ของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ ”วุฒิสภา (อาคารรัฐสภา)” สัมผัสบรรยากาศรัฐสภาของจริง โดยมีกิจกรรมยอดฮิต “นั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภา” ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และกิจกรรมเวทีกลาง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
