แจกพิกัดงานวันเด็กเซ็นทรัลทั่วไทย ในงาน “Central Kid’s Day 2026”

เซ็นทรัลพัฒนา แจกพิกัดความสนุกแบบได้ความรู้ในงานวันเด็ก 2569 “Central Kid’s Day 2026” ภายใต้แนวคิด “Future Kids: Play today. Lead tomorrow” ณ เซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ
วันเด็กปีนี้ (10 มกราคม 69) บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ชวนคุณพ่อคุณแม่พาน้อง ๆ หนู ๆ ออกเดินทางสู่โลกแห่งการเรียนรู้และจินตนาการกับแบบสนุกสนานปลุกพลังอนาคต กับงาน “Central Kid’s Day 2026” ภายใต้แนวคิด “Future Kids: Play today. Lead tomorrow เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทยให้กลายเป็น Future Skills Playgrounds สนามเด็กเล่นแห่งอนาคตที่รวมทุกความมันไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ฐานผจญภัยสุดล้ำ เกมอัปสกิลดิจิทัล เวิร์กชอปสร้างสรรค์ โลกอวกาศ โลกใต้ทะเล ไปจนถึงภารกิจฮีโร่รักษ์โลก ให้เด็ก ๆ ได้ เล่น เรียนรู้ และค้นพบศักยภาพของตัวเองผ่านประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรม 3Cs: Curiosity-Creativity-Courage ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ ให้เด็ก ๆ พิชิตภารกิจ
Eat-Play-Shop ครบจบในที่เดียว Eat : อิ่มอร่อยกว่า 500 เมนูสำหรับเด็ก ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ จากร้านดังมากมาย Play : สนุกกับ Playland Attraction ระดับโลก รวมแบรนด์มากที่สุดในไทย เสริมทักษะและปลดล็อกศักยภาพเด็กทุกวัย Shop : ช้อปแฟชั่นและไอเทมสุดคิ้วท์จากแบรนด์ชั้นนำ
สำหรับพิกัดงานวันเด็กที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย มีดังนี้
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ ซูเปอร์จิ๋ว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน Super Kidlympic: ชวนปลดล็อกความสนุกกับเกมทักษะแห่งโลกอนาคต กับภารกิจพิชิต 6 ฐานทักษะสุดมันส์ แล้วแลกรับ “ของขวัญสุดพิเศษ” จากกาชาปองยักษ์กว่า 10,000 ชิ้น พร้อมรับเหรียญแห่งความภาคภูมิใจ วันที่ 10-11 ม.ค. 69
• เซ็นทรัล พระราม 2 (10-11 ม.ค.): ทะยานสู่โลกอนาคตกับ " CYCBER KIDS " อัพสกิลการเป็น Creator กับ "ครูนกเล็ก" และโชว์พลังจิ๋วบนเวที Education Zone
• เซ็นทรัล พระราม 3 (9-11 ม.ค.): ตะลุย 15 ฐานความสนุกกับแคมป์พี่ Peko สุดน่ารัก ชมโชว์มายากล, Bubble Show และการแสดงจาก Yamaha Music School, Star Maker
• เซ็นทรัล พระราม 9 (10-11 ม.ค.): เปิดโลกจินตนาการในโหมดอนาคตที่ Kiddyverse
• เซ็นทรัล บางนา (10-11 ม.ค.): Space Adventure ปลดล็อคพลังคิดส์
• เซ็นทรัล วิลเลจ (10-11 ม.ค.): เปิดพื้นที่จินตนาการโชว์ Street Art วันละ 3 รอบ
• เซ็นทรัล เวสต์เกต (9-11 ม.ค.): Westgate Big Family Town เมืองแห่งทุกเจน สนุกกับ Snow Town บ้านลมยักษ์, แข่งขัน Beyblade Arena และ Workshop จาก Studio7
• เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (8-12 ม.ค.):ผจญภัยซาฟารีใน WESTVILLE MADAGASCAR
• เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (9-11 ม.ค.): ร่วมกับ Major, Kidzooona, Funcity, FF, สถาบัน Aqua Tos สนุกกับ Kids Carnival ตะลุย Walk Rally สะสมสแตมป์ลุ้นรางวัลกว่า 5,000 ชิ้น และ ตะลุยบ่อบอลยักษ์
• เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ (8-11 ม.ค.): ตื่นตากับ Art Playground Projection Mapping ครั้งแรกในนนทบุรี และ Kid’s Market สุดน่ารัก
• เซ็นทรัล รามอินทรา (9-15 ม.ค.): อาณาจักรชนเผ่าอินเดียนแดง
• เซ็นทรัล ลาดพร้าว (8-13 ม.ค.): กระโดดให้สุดเหวี่ยงกับ Jumping Jungle บ้านลมยักษ์
• เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ (9-11 ม.ค.): สายสปอร์ตต้องมา Let’s Move & Play Sports จำลองโบว์ลิ่งและกอล์ฟ พร้อมตะลุยสไลเดอร์หิมะยักษ์ Polar Playland by Play Mondo
• เซ็นทรัล อยุธยา (7-11 ม.ค.): Astronaut Kids บุกอวกาศ พิชิตดวงดาว พร้อมหุ่นยนต์สุดไฮเทค
• เซ็นทรัล นครปฐม (10-11 ม.ค.): สนุกในพื้นที่เรียนรู้ของ Poonsuk Adventure และ Kid’s Contest
• เซ็นทรัล ศาลายา (10-11 ม.ค.): รับบทเป็น “แจ็คผู้กล้าหาญ” ผจญภัยที่ 5 ฐานเกมส์
• เซ็นทรัล มหาชัย (9-15 ม.ค.): Jungle Kids Camp สนุกไปกับการผจญภัยในป่าและช่วยเหล่าสัตว์
ภาคเหนือ
• เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (9-13 ม.ค.): ชวนเจนอัลฟ่า สวมบท Omega Hero ในเกมจำลอง 4 ธาตุ ลุ้นรับ iPad และรางวัลอีกเพียบ
• เซ็นทรัล เชียงใหม่ (8-11 ม.ค.): ดับเบิ้ลความสนุกวันเด็กที่ Jumptopia บ้านลมยักษ์กลางแจ้ง
• เซ็นทรัล เชียงราย (10-11 ม.ค.): ชมโชว์ Mermaid Lagoon และสนุกกับการเรียนรู้ Coding
• เซ็นทรัล ลำปาง (9-11 ม.ค.): ครั้งแรกในลำปาง กับโชว์ “เงือกสาวโดนัท ฟอริดา” สนุกกับบ่อบอลยักษ์
• เซ็นทรัล พิษณุโลก (8-11 ม.ค.): COLORVERSE โลกสีสันแห่งจินตนาการ สนุกแบบไร้ขีดจำกัด
• เซ็นทรัล นครสวรรค์ (8-11 ม.ค.): ครั้งแรกของ Roborider มัลติเวิร์สขับหุ่นยนต์
ภาคอีสาน
• เซ็นทรัล โคราช (10 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69): สะสมแสตมป์แลกของเล่น 10,000 ชิ้น! สนุกกับโกคาร์ท, บ้านลมยักษ์, เวิร์กชอป Little Chef, ระบายสี, คอสเพลย์, บอร์ดเกม และประกวดอาชีพในฝันชิงเงินรางวัล 10,000 บาท
• เซ็นทรัล ขอนแก่น (7-11 ม.ค.): บุกโลก The Bug Society ตื่นตากับแมลงยักษ์และโดมผีเสื้อ
• เซ็นทรัล อุดร (8-14 ม.ค.): ผจญภัย Bugtopia และบ้านลม Jumptopia พร้อมเรียนรู้วิธีดับเพลิงและสาธิตการเก็บกู้สุดตื่นเต้นกับ EOD Knowledge Zone
• เซ็นทรัล อุบล (30 ธ.ค. 68 -12 ม.ค.): ฐานกิจกรรมสนุกไม่มีขีดจำกัด Fun Adventure สนุกชุ่มฉ่ำกับสวนน้ำเป่าลม และจำลองอาชีพในฝันกับพี่ๆ ทหารและพยาบาล
ภาคตะวันออก
• เซ็นทรัล พัทยา (6-12 ม.ค.): ภารกิจ Save The Whale เรียนรู้การดูแลทะเล แยกขยะพลาสติก และ Workshop กำไลข้อมือจากขยะทะเล
• เซ็นทรัล ชลบุรี (7-11 ม.ค.): ตะลุยฐานไดโนเสาร์สุดระทึกที่ Jurassic World
• เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต (10 ม.ค.): สนุกกับกีฬามันส์ๆ Mini Sport Challenge
• เซ็นทรัล ศรีราชา (7-16 ม.ค.): ผจญภัยใน Jungle Quest ชมการแสดงจาก Little Campus
• เซ็นทรัล ระยอง (8-13 ม.ค.): สัมผัสธรรมชาติที่ Hug Farm Camping ป้อนอาหารสัตว์และทำเครื่องดื่มจากโกโก้
• เซ็นทรัล จันทบุรี (5-11 ม.ค.): Moonbeam Wonder Kids มหัศจันท์ วันเด็กที่เซ็นจันท์ พาเด็กจันท์ไปสัมผัส “ดวงดาว” ใกล้กว่าที่เคยฝันไว้ที่ฐานบัญชาการอวกาศ เซ็นทรัล จันทบุรี
ภาคใต้
• เซ็นทรัล นครศรีฯ (5-11 ม.ค.): สนุกกับบ้านลมยักษ์ Toy Story Carnival / การแสดงยุทโธปกรณ์จากกองทัพภาค 4 และสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นจากนักดับเพลิง เทศบาลตำบลนาสาร / ร้อง-เล่น-เต้น- จากสถาบันดนตรี และโรงเรียนในเครือศึกษาธิการ
• เซ็นทรัล สุราษฎร์ (10-11 ม.ค.): สนุกกับบ้านบอลและสไลเดอร์ยักษ์ ชมการแสดงยุทโธปกรณ์จากกรมทหารราบที่ 25 สนุกกับเพลงฮิต ที่นำมารีมิกซ์ใหม่สุดมันส์ แจกของขวัญฟรี 2026 ชิ้น
• เซ็นทรัล หาดใหญ่ (10-11 ม.ค.): Earth Saver Kids ฝึกทักษะเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เรียนรู้จุดอพยพและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
• เซ็นทรัล ภูเก็ต (9-11 ม.ค.): สนุกสุดล้ำกับนวัตกรรมเด็กแห่งยุค AI
• เซ็นทรัล กระบี่ (10 ม.ค.): Little Explorers, Big Planet ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับโชว์แสนสนุก การประกวดสุดเพลิดเพลิน และของขวัญที่รอให้เด็ก ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CENTRAL X สมาชิกใหม่ ใช้จ่ายครบ 500 บาท รับฟรี! Swensen’s E-Voucher มูลค่า 50 บาท จำนวน 4,000 รางวัล รับฟรี* ไอศกรีม น้ำแร่มิเนเร่ ของขวัญจาก Central Food กว่า 100,000 ชิ้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**)