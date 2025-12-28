ทุ่งดอกไม้ป่าแห่งอุบลราชธานี ดอกไม้งามตามรอยเสด็จ

ชาวอุบลราชธานียังรำลึกถึงอยู่เสมอ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศึกษาพันธุ์ดอกไม้ป่าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงมองเห็นคุณค่าของพรรณพฤกษาในผืนป่า และความสนพระราชหฤทัยได้นำไปสู่การพระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลแก่พรรณไม้หลายชนิด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการอนุรักษ์พืชพันธุ์เหล่านั้นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
สำหรับเส้นทางตามรอยเสร็จเพื่อชื่นชมดอกไม้นามพระราชทานในจังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งท่องเที่ยวสองแห่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง กับ ทุ่งดอกไม้ป่า น้ำตกสร้อยสวรรค์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งช่วงเวลาของการชมทุ่งดอกไม้ป่าทั้งสองแห่ง อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคม
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline