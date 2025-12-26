สุดปัง! “ประจวบคีรีขันธ์” ติดโผจุดหมายหน้าหนาวมาแรงระดับโลก

“ประจวบคีรีขันธ์” ติดโผจุดหมายหน้าหนาวมาแรงระดับโลก เทรนด์ใหม่เที่ยวเมืองไปง่าย ใกล้ธรรมชาติ จากผลการสำรวจของ Airbnb
Airbnb เผยเทรนด์ท่องเที่ยวฤดูหนาวปี 2025 ว่า “Gateway Travel” กำลังมาแรง เมื่อนักเดินทางทั่วโลกเลือกเดินทางไปยังจุดหมายที่ เดินทางสะดวก เข้าถึงเมืองง่าย แต่ยังได้ชาร์จพลังท่ามกลาง ธรรมชาติสวย ๆ พร้อมบรรยากาศ เรียบง่าย เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง
สำหรับ “ภูมิภาค/เมือง” ที่ถูกจับตามองว่าเป็นจุดหมายมาแรงของฤดูกาลนี้ ได้แก่
• Australian Capital Territory, Australia (ออสเตรเลีย)
• Santiago Metropolitan Region, Chile (ชิลี)
• Goslar, Germany (เยอรมนี)
• Prachuap Khiri Khan, Thailand (ประจวบคีรีขันธ์, ไทย)
• San José, Costa Rica (คอสตาริกา)
• State of Goiás, Brazil (บราซิล)
• Cordoba, Colombia (โคลอมเบีย)
ด้วยความโดดเด่นของประจวบคีรีขันธ์ที่ “เดินทางสะดวกแต่ได้ธรรมชาติเต็มอิ่ม” ทั้งทะเลเงียบสงบ อุทยานสวย และกิจกรรมหลากหลาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในจุดหมายมาแรง และยังตอกย้ำว่าเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยความงามเรียบง่าย บรรยากาศอบอุ่น และประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักเดินทางต่างชาติ “มาแล้วอยากกลับมาอีก”
