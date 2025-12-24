“ลิซ่า” สวมบท Amazing Thailand Ambassador เดินหน้าโปรโมตท่องเที่ยวไทย หวังสร้าง Big Impact ในปี 2569

ททท.จับมือ “ลิซ่า” ในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” เดินหน้าสร้างปรากฎการณ์ “LISA Effect” ผ่านภาพยนตร์โฆษณาโปรโมตท่องเที่ยวไทย หวังสร้างปรากฏการณ์ระดับ Big Impact ครั้งใหม่ โดยจะปล่อยตัวอย่าง (Teaser) ให้ได้ชมกันในช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2569
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” เดินหน้าสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกับ “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” ศิลปินชาวไทยชื่อก้องโลก ที่มารับบทบาทในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” กับภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย หวังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี 2569 พร้อมสร้างพลังขับเคลื่อนแบรนด์ “Amazing Thailand” อย่างสง่างาม
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท. เดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยยังคงรักษาตำแหน่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ทุกย่างก้าวของลิซ่าไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับเท่านั้น แต่ยังจะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดหมายที่นักเดินทางเฝ้ารอ และการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับประเทศไทยของ “ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล” ในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” ของ ททท. ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแบรนด์ Amazing Thailand ที่จะช่วยเสริมพลังการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านภาพลักษณ์ ความน่าสนใจ พร้อมต่อยอดปรากฏการณ์ “LISA Effect” ให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ทุกที่ต่างจับตามอง และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย ททท. ตั้งเป้าหมายสร้างกระแส Big Impact ครั้งสำคัญ เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและ Call to Action ให้เกิดการเดินทางจริง
หลังจากที่ ททท. ได้ประกาศว่า ‘ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล’ ตอบรับเป็น ‘Amazing Thailand Ambassador’ โปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้สร้างกระแสตอบรับที่ดีและสร้าง Engagement จากสังคมออนไลน์อย่างล้นหลาม คนไทยต่างช่วยกันนำเสนอ ‘สถานที่ท่องเที่ยว’ ทั่วภูมิภาคประเทศไทยที่อยากให้ Amazing Thailand Ambassador ไปเยือนและชวนคนไทยออกไปเที่ยว โดย ททท. ได้นำเอาความเห็นในสังคมออนไลน์ดังกล่าวมาร่วมสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาและ Key Visual เพื่อทำให้การออกเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้ ชาวไทยได้มีส่วนร่วมและเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ออกเดินทางไปค้นพบประเทศไทยในมุมมองใหม่ผ่านการนำเสนอของ ‘ลิซ่า’ Amazing Thailand Ambassador ผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความภาคภูมิใจของความเป็นไทยได้ในวงกว้าง ด้วยผลงานและความสำเร็จตลอดเส้นทางที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพอันทรงพลังในการนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จบนเส้นทางศิลปินชั้นนำของ “ลิซ่า” ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและอิทธิพลอันทรงพลังของศิลปินไทยที่สามารถสร้างอิมแพคได้อย่างแท้จริง ซึ่งปรากฏการณ์ “LISA Effect” กลายเป็นพลังแห่งการสื่อสารที่สร้าง Big Impact อย่างมหาศาล ตั้งแต่มิวสิกวิดีโอเพลง “LALISA” ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อปี 2564 ได้นำเสนอความงดงามและเรื่องราวที่ผูกพันของจังหวัด บุรีรัมย์ และ ปราสาทหินพนมรุ้ง สัญลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จนทำให้กลายเป็นจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นสองเท่า ตามการรายงานข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ไม่เพียงแต่ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่รอบด้าน และสะท้อนเรื่องราวความสวยงามของวิถีไทยออกสู่สายตาชาวโลก อาทิ บ้านสวนริมมูล ที่มุมถ่ายรูปสวย ๆ กลายเป็นแลนด์มาร์กที่แฟนคลับและผู้มาเยือนไม่พลาดเก็บภาพความทรงจำ รวมไปถึง เมนูลูกชิ้นยืนกินหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ที่ลิซ่าพูดถึงก็กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล แสดงให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
ทันทีที่มีการเปิดตัวซิงเกิล “Rockstar” ในเดือนมิถุนายน 2567 พร้อมกับมิวสิกวิดีโอที่ใช้โลเคชั่นถ่ายทำในกรุงเทพมหานคร ได้เกิดปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวตามรอยอย่างท่วมท้น สถานที่ที่ลิซ่าปรากฏตัวได้กลายเป็นแลนด์มาร์กสุดฮิตที่ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามาเช็กอินอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็น แหล่งสตรีทฟู้ดและป้ายไฟสีสันยามค่ำคืนของ ย่านเยาวราช รวมถึงอาคารเก่าที่ถูกทิ้งร้างอย่างโรงหนังออสการ์ ซอยเพชรบุรี 39 ซึ่งถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่ถ่ายภาพสุดฮิปบนบันไดเลื่อน ปรากฏการณ์ความร้อนแรงนี้ถูกตอกย้ำด้วยยอดวิวที่ทะลุ 10 ล้านวิวภายใน 6 ชั่วโมง ส่งผลให้การค้นหาคำว่า “Yaowarat” บน Google พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และช่วยยกระดับไชน่าทาวน์แห่งนี้จนได้รับฉายาใหม่คือ “ฮอลลีวูดของไทย"
ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2568 การที่ซีรีส์ชั้นนำระดับสากลเลือกใช้ประเทศไทยเป็นฉากหลังในการถ่ายทำ ณ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันงดงาม เช่น เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและภาพลักษณ์การพักผ่อนแบบหรูหรา ทั้งภาพการเช็กอินริมทะเลใสสะอาด มุมรีสอร์ทหรูสไตล์โมเดิร์น และสวนเขียวชอุ่ม ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการพักผ่อนแบบลักชัวรีและผู้ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำอย่างลงตัว ซึ่งได้ส่งผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยพบว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยือนเกาะสมุยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568
นอกจากนี้การเยี่ยมชมเสน่ห์เมืองไทยอย่างจังหวัด พระนครศรีอยุธยา การปรากฏตัวของลิซ่าในชุดผ้าไทยประยุกต์ ณ วัดสำคัญ อาทิ วัดมหาธาตุ วัดแม่นางปลื้ม และวัดหน้าพระเมรุ ได้จุดประกายเทรนด์ใหม่ “นุ่งผ้าไทยเที่ยววัด” ที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังช่วยเร่งอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ยอดขายผ้าซิ่น งานหัตถกรรมของที่ระลึก และโครงการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มการรับรู้และความสนใจต่อมรดกโลกและประวัติศาสตร์ไทยในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับในปี 2569 ลิซ่า ในบทบาท Amazing Thailand Ambassador จะทำหน้าที่เชิญชวนแฟนคลับและนักท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ในการสัมผัสเสน่ห์และประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมสานต่อหน้าที่สำคัญในการเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกไปค้นหาและสัมผัสความสวยงามของประเทศไทยไปด้วยกัน เตรียมรับชมภาพยนตร์โฆษณาตัวอย่าง (Teaser) ของ Amazing Thailand Ambassador ได้ในต้นเดือนมกราคม ปี 2569