เนรมิต “บึงสีไฟ” เป็นดินแดนหิมะ ส่งความสุขส่งท้ายปี

อบจ. พิจิตร จัดเต็ม เนรมิต “บึงสีไฟ” เป็นดินแดนแห่งความสุขประดับไฟสุดสวยงาม พร้อมชวนถ่ายรูปกับหิมะสุดอลังการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2568
เฟซบุ๊กเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โพสต์ภาพบรรยากาศของ “บึงสีไฟ” ที่ถูกเนรมิตเป็นดินแดนหิมะแห่งความสุขเข้ากับบรรยากาศส่งท้ายปี พร้อมให้ข้อมูลว่า
" ให้บึงสีไฟ เป็นความสุขของทุกคน "
แอดมินเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก
🫶🏻🎄ปีใหม่นี้อบจ.พิจิตร เนรมิตบึงสีไฟ
ให้เป็นดินแดนแห่งความสุขแบบยาวๆ
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2568 ❄️
ไปถ่ายรูปกับหิมะในบรรยากาศริมบึงสีไฟ
❄️ช่วงเวลาปล่อยหิมะที่บึงสีไฟ ⭐️
25-12-2025
รอบที่ 1 / 18:00-18:15
รอบที่ 2 / 19:00-19:15
รอบที่ 3 / 20:00-20:15
😊แล้วพบกันที่บึงสีไฟพิจิตร
อบจ.พิจิตรทำทุกอย่างเพื่อชาวพิจิตรทุกคน🫶🏻
สำหรับ “บึงสีไฟ” ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร โดยเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศที่มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สงบใกล้ชิดธรรมชาติ ที่นี่ในยามเย็นจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองและจุดชมพระอาทิตย์ตกอีกแห่งที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
สำหรับสิ่งน่าสนใจบริเวณบึงสีไฟนั้นก็มีหลากหลาย อาทิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, ประติมากรรมพญาชาละวันหรือรูปปั้นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ประติมากรรมจระเข้ยืน สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ หรือ ศาลาเก้าเหลี่ยม ศาลากลางน้ำ และบ่อจระเข้ เป็นต้น
นอกจากนี้บึงสีไฟยังมีไฮไลต์แห่งใหม่ใต้พระบารมี คือ เลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตร และสนามจักรยานประเภทต่าง ๆ คือ สนามจักรยาน BMX สนามขาไถ สนามปั๊มแทรค และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
