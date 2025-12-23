กลุ่มบริษัทพราว เปิดตัว “สวนพฤกษาภิรมย์” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางหัวหิน

ชวนชมแลนด์มาร์กใหม่ในหัวหิน “กลุ่มบริษัทพราว” เปิดตัว “สวนพฤกษาภิรมย์ (Art Botanic Garden)” พื้นที่สีเขียวต้นแบบแห่งใหม่ของหัวหิน บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน พัฒนาภายใต้แนวคิดการผสมผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อยกระดับพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง และสร้างจุดหมายปลายทางเชิงศิลปะแห่งใหม่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของหัวหินให้มีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น
“กลุ่มบริษัทพราว” โดย โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ร่วมพัฒนาและเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนพฤกษาภิรมย์” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นของหัวหิน โดยเฉพาะ “คู่ไม้คู่เมือง” อย่างต้นมะขามและต้นจามจุรีอายุกว่า 100 ปี ที่ยืนต้นเคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างผู้คนกับภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศร่มรื่นและเสน่ห์เฉพาะตัวที่หาได้ยากจากเมืองท่องเที่ยวอื่น
นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังได้รับการเติมเต็มด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินหัวหิน ถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต และความงดงามของธรรมชาติผ่านผลงานศิลป์ไฮไลต์ 2 ชิ้น ได้แก่
กำแพงพฤกษา “The Wall” ผลงานของ นุ่น นววรรณ โตวิเศษ กับศิลปะภาพวาดบนฝาผนัง Mural Art ขนาดกว่า 3,000 ตารางเมตร ถ่ายทอดความงามของพรรณไม้เลื้อยและระบบนิเวศแห่งจินตนาการราวกับมีชีวิต ลวดลายพืชพันธุ์ที่พลิ้วไหวดั่งกำลังเต้นตามสายลม นำเสนอสีสันอันสดใสที่ช่วยปลุกพลังบวกและสร้างสุนทรียะใหม่ให้กับสถาปัตยกรรมและพื้นที่สวน นับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หนุ่มชาวเล “The Wing” ผลงานประติมากรรมของศิลปินชื่อดัง โลเล ถ่ายทอดจิตวิญญาณของชาวหัวหินที่ผูกพันกับท้องทะเลมาอย่างยาวนาน ผ่านตัวละครชายประมงผู้มีปีก อุ้มเต่าทะเลไว้ในอ้อมแขน สื่อถึงความฝัน ความอิสระ และพันธสัญญาในการพิทักษ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ประติมากรรมชิ้นนี้จึงเป็นมากกว่างานศิลป์ แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความงดงามที่หัวหินตั้งใจส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า “การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ควรมองเพียงการเพิ่มจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่เท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่คุณภาพที่มีคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อให้เมืองสามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
สวนพฤกษาภิรมย์ เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่ที่ตั้งใจเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปะ และผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ไม่ใช่เพียงพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อน แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ใช้เวลา เรียนรู้ และสัมผัสอัตลักษณ์ของเมืองหัวหินในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พื้นที่แห่งนี้สะท้อนแนวคิดของการมอบคุณค่ากลับคืนสู่เมือง เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชุมชน และเป็นพื้นที่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้คน
สวนพฤกษาภิรมย์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00–20.00 น. ภายในพื้นที่มีคาเฟ่ไว้คอยให้บริการ และรองรับผู้เข้าชมที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ (Pet Friendly) โดยสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้ทางศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ชั้น G
