“The Allium Bangkok” โฉมใหม่! เปิดประสบการณ์ Social Dining ใจกลางกรุง

เปิดประสบการณ์ใหม่ “ดิ อัลเลียม แบงค็อก” ห้องอาหารสไตล์ Mediterranean Social Dining ใจกลางกรุง หากใครกำลังมองหาจุดนัดพบสำหรับการสังสรรค์ทั้งในวันพิเศษหรือค่ำคืนสนุก ๆ กับเพื่อนฝูงในบรรยากาศหรูหราที่ไม่เหมือนใคร “ดิ อัลเลียม แบงค็อก” ตั้งอยู่ในโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล คือจุดหมายที่ควรต้องปักหมุด
