แม่ๆ เฮ! “น้องข้าวต้ม” ลุกนั่งได้เอง มีกำลัง-เคลื่อนไหวว่องไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก รายงานความคืบหน้าการดูแลลูกช้างป่า “น้องข้าวต้ม” อาการดีขึ้นเป็นลำดับ สิ่งสำคัญคือสามารถตั้งตัวลุกนั่งได้เอง โดยเฉพาะขาหน้าทั้งสองข้างที่มีความผิดปกติเริ่มมีกำลังมากขึ้น เคลื่อนไหวว่องไวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อัพเดตอาการล่าสุดของ “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่า ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ใจความว่า
รายงานความคืบหน้าการดูแลช่วยเหลือลูกช้างป่าเพศเมียชื่อ “ข้าวต้ม”โดยสัตวแพทย์ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2568 ลูกช้างป่าข้าวต้มมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการติดตามอาการ พบว่าลูกช้างป่าข้าวต้มสามารถกินนมได้ แม้ยังคงกินได้น้อยกว่าปริมาณที่คำนวณไว้ ปัสสาวะปกติ ส่วนอุจจาระยังคงเหลวปนเนื้อครีม โดยมีเนื้อครีมเพิ่มมากขึ้นกว่าส่วนที่เหลว ซึ่งแสดงว่าระบบทางเดินอาหารกำลังฟื้นตัว นอกจากนี้ ไม่พบภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทุกช่วงเวลาที่ตรวจ
ทีมสัตวแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างครบวงจร ประกอบด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ วิตามิน ยาบำรุงตับ ยารักษาแผลในระบบทางเดินอาหาร ยาปฏิชีวนะ รวมถึงยาลดปวดเกร็งท้องเมื่อมีอาการ และให้แคลเซียมผสมวิตามินรวมทางปาก ขณะเดียวกันก็ทำการรักษาแผลและแผลกดทับบริเวณผิวหนังอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำความสะอาด พ่นยา ทายา และใช้เลเซอร์บำบัด
สิ่งที่น่ายินดีคือ ลูกช้างป่าข้าวต้มมีพฤติกรรมร่าเริงปกติ สนใจสิ่งแวดล้อม สามารถตั้งตัวลุกนั่งได้เอง โดยเฉพาะขาหน้าทั้งสองข้างที่มีความผิดปกติเริ่มมีกำลังมากขึ้น ยกขาได้ไวขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงตัวพาเดินออกกำลังกาย 5-10 นาที พร้อมพลิกกลับตัวทุก 2 ชั่วโมง พบว่าการเคลื่อนไหวว่องไวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
ทีมสัตวแพทย์ยังคงให้การดูแลด้วยการนวดขา ยืดเหยียดขาหน้า และใช้เครื่องคลื่นอัลตราซาวนด์เพื่อคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ยังคงเฝ้าระวังและประเมินอาการวันต่อวัน พร้อมดูแลลูกช้างป่าข้าวต้มอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและติดตามอาการของลูกช้างป่าข้าวต้ม และจะรายงานความคืบหน้าให้สาธารณชนทราบต่อไป
