เทศกาลแห่ดาวฯ สกลนคร ปี 2568 “ดินแดนแห่งดวงดาว พร่างพราวความสุข”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส สกลนคร ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Illuminated Faith: The Festival of Holy Stars” ดินแดนแห่งดวงดาว พร่างพราวความสุข กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–24 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
ในปีนี้ ททท. ร่วมยกระดับงานประเพณีท้องถิ่น (Local Event) สู่เทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับประเทศ (Signature Thailand Event) ผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับศิลปะ แสง สี เสียง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หวังดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น พร้อมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า น่าประทับใจ เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุข
ททท. เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขเดินหน้ากลยุทธ์ Event Marketing ผลักดัน Local Events เป็น Signature Event นำร่องด้วยงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส สกลนคร ประจำปี 2568 ประเพณีอันมีเอกลักษณ์และความสำคัญของชาวคริสต์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของชาวคริสต์ที่มีต่อพระเยซูคริสต์และเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันประสูติของพระองค์ โดยเป็นงานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเนืองแน่น ในปีนี้จัดขึ้นบริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด “Illuminated Faith: The Festival of Holy Stars” ดินแดนแห่งดวงดาว พร่างพราวความสุข
ภายในงานพบกับไฮไลต์สำคัญที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการจัดงานกับการแสดงโชว์ศิลปะแสงแห่งความสุข 3D Mapping และ Lighting Show ภายใต้แนวคิด “STAR OF ETERNAL JOY ดาวแห่งความสุขนิรันดร์” โดยถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธา คริสต์มาส ดวงดาว และอัตลักษณ์ของสกลนคร ผ่านการฉายภาพบนสถาปัตยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล โดยจัดแสดงทุกคืน วันละ 4 รอบ เวลา 18.30 / 19.30 / 20.30 และ 21.30 น.
นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งประดับไฟสถาปัตยกรรมรอบอาสนวิหาร หอระฆัง และถ้ำพระกุมาร การจัดแลนด์มาร์กถ่ายภาพให้ผู้ร่วมงานได้มาเช็กอิน อาทิ ต้นคริสต์มาสประดับไฟขนาดใหญ่สูง 10 เมตร, อุโมงค์ไฟ, ซานตาคลอสเกาะหอระฆัง, ลานหิมะเทียมที่จำลองบรรยากาศหิมะเทียมเปิดให้บริการเป็นรอบวันละ 6 รอบ เวลา 18.00 / 18.40 / 19.20 / 20.10 / 20.50 / 21.00 น. พร้อมบริการถ่ายภาพฟรีเป็นที่ระลึกได้ที่ AI Photo Booth เพื่อบันทึกความทรงจำให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในโอกาสที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขครั้งนี้
สำหรับพิธีเปิดงานวันที่ 23 ธันวาคม 2568 นักท่องเที่ยวจะได้รับชมขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาสประดับไฟเริ่มต้นที่ศาลามาร์ติโนท่าแร่ และอลังการกับการแสดง Drone Light Show โดรนแปรอักษร จำนวน 100 ลำ ซึ่งจะจัดแสดงในคืนพิธีเปิดงานเวลา 20.30 น. สร้างความสว่างไสวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน และเชื่อมโยงเรื่องราวแห่งศรัทธาจากผืนดินสู่ท้องฟ้าอย่างงดงาม
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส หากยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงปลายปีซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย โดย ททท. คาดการณ์ว่าตลอดการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มองหาประสบการณ์วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเข้ามาในพื้นที่จำนวนไม่ต่ำกว่า 50,000 คน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท อันนำมาสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับภาพลักษณ์เทศกาลท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่นในระดับนานาชาติ
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline