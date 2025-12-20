แสงแรกที่ อช.ผาแต้ม อุบลราชธานี

ชมความงามของช่วงเวลา “แสงแรก” ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี หนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกแห่งของแดนอีสาน
ชวนรับความงามของแสงแรกของวัน ณ “จุดชมวิวทิวทัศน์ผาแต้ม” พื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกๆในประเทศไทย หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “จุดรับตะวันก่อนใครในสยาม”
บริเวณเนินผาชมวิว มีทัศนียภาพของขุนเขาฝั่ง สปป.ลาว และป่าเต็งรังริมแม่น้ำโขง เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีธรรมชาติสวยงามน่าประทับใจ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่แสงแรกโผล่พ้นทิวเขาจากฝั่งลาว อาบแสงทองอบอุ่นไปทั่วผืนป่าและผืนน้ำ
สำหรับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตั้งแยู่ใน ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.04 -5252-581
บันทึกภาพ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2568