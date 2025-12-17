“ดอกนางพญาเสือโคร่ง” ภูลมโล แหล่งชมซากุระเมืองไทยใหญ่ที่สุดของประเทศเริ่มบานแล้ว ปีนี้บานเร็วกว่าทุกปี

สายดอกไม้เตรียมตัว กรมอุทยานฯ เผยภาพดอกนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโล เริ่มทยอยออกดอก โดยปีนี้บานเร็วกว่าทุกปี คาดตั้งแต่ช่วงวันหยุด 20-21 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป จะทยอยออกดอกบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามกันอย่างเต็มที่
เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน สถานการณ์ต้นนางพญาเสือโคร่งออกดอกบนภูลมโล ว่า
🌸นางพญาเสือโคร่งภูลมโลเริ่มบานแล้ว ปีนี้เร็วกว่าทุกปี !
🌲อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รายงานว่า ต้นนางพญาเสือโคร่งบริเวณภูลมโลเริ่มออกดอกบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามแล้ว โดยปีนี้ดอกบานเร็วกว่าทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงเร็วกว่าปกติ ทำให้ต้นไม้ผลัดใบและออกดอกเร็วขึ้น
✨ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 พบว่าต้นนางพญาเสือโคร่งหลายต้นมีแทงช่อดอกตูมสีชมพูเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และเริ่มมีดอกบานให้ชมบ้างแล้ว คาดว่าในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะทยอยบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามอย่างเต็มที่
📍ทางอุทยานฯ แนะนำให้ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตจากเพจ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - Phu Hin Rong Kla National Park ก่อนเดินทาง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองที่พักได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 📲โทร. 096-020-0992 และ 081-596-5977
นางพญาเสือโคร่งเป็นต้นไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นซากุระของประเทศญี่ปุ่น เติบโตบนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป
ยามเมื่อนางพญาเสือโคร่งพร้อมใจกันออกดอกผลิบานเป็นสีชมพูสะพรั่ง จะดูงดงามโรแมนติก ทำให้ได้รับฉายาว่า “ซากุระเมืองไทย” โดยระยะการบานของดอกนางพญาเสือโคร่งจะอยู่ในราว 1-2 สัปดาห์ก่อนจะเริ่มร่วงโรย
สำหรับ ภูลมโล ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สามารถขึ้นได้ทั้งจากทางฝั่งบ้านร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และทางฝั่งกกสะทอน จังหวัดเลย
ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะส่วนเข้าไปในเขตภูลมโล แต่ให้ใช้รถบริการของชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากเส้นทางขึ้นไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งเป็นถนนลูกรัง ลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง ขึ้นเขาลงเขา หากนักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญเส้นทางขับรถขึ้นไป อาจเกิดอันตราย หรือประสบอุบัติเหตุได้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้จากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ถ้าขึ้นทางฝั่งกกสะทอน สามารถหาที่พักแบบโฮมสเตย์ได้ที่ชุมชนกกสะทอน หรือพักที่ อ.ด่านซ้าย หรือ อ.ภูเรือ ส่วนถ้าขึ้นทางฝั่งบ้านร่องกล้า สามารถพักค้างแบบโฮมสเตย์หรือกางเต็นท์ได้ที่ชุมชนบ้านร่องกล้า หรือพักที่บ้านพักหรือกางเต็นท์ได้ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า