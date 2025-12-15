ดื่มด่ำมนต์เสน่ห์กับเทศกาลฉลองสิ้นปีและความบันเทิงสุดตระการตา ณ รอยัล คลิฟ พัทยา

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเทศกาลแห่งความสุข ณ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา ต้อนรับช่วงเวลาแสนพิเศษของปี ที่ซึ่งความอบอุ่นแห่งคริสต์มาสและความตื่นเต้นของการเริ่มต้นปีใหม่มาบรรจบกันอย่างงดงามและสมบูรณ์แบบ ดื่มด่ำกับแสงไฟระยิบระยับท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู เพลิดเพลินกับมื้ออาหารสุดประณีต การแสดงอันตระการตา และประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความทรงจำไม่รู้ลืม
ดินเนอร์คืนวันคริสต์มาสอีฟ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 18.30 – 23.00 น. ณ ห้องอาหารรอยัล กริลล์ รูม แอนด์ ไวน์ เซลลาร์ ราคา 2,400 บาท++ ต่อท่าน ต่อเซ็ต (เด็กอายุ 4 – 12 ปี รับส่วนลด 50% พร้อมเสิร์ฟในปริมาณเหมาะสำหรับเด็ก)
ร่วมดื่มด่ำค่ำคืนคริสต์มาสอีฟแห่งความสุขกับดินเนอร์ 4 คอร์สสุดพิเศษ รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเพื่อสะท้อนกลิ่นอายแห่งฤดูกาล เพลิดเพลินกับตัวเลือกเมนูจานหลักจากเมนูซิกเนเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นไก่งวงอบสูตรดั้งเดิม เนื้อออสเตรเลียอบนุ่ม หรือแฮมรมควันราดน้ำผึ้ง ปิดท้ายด้วยของหวานสุดประทับใจ เช่น คริสต์มาสพุดดิ้ง หรือโทสต์เสิร์ฟคู่ไอศกรีมซอลท์เท็ดคาราเมล ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น บทเพลงคริสต์มาส และเซอร์ไพรส์จากซานตาคลอสสำหรับคุณหนูๆ
บุฟเฟต์วันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้องอาหารพาโนรามา ราคา 2,400 บาท++ ต่อท่าน (เด็กอายุ 4 – 12 ปี รับส่วนลด 50%)
บุฟเฟต์มื้อกลางวันวันคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย อิ่มเอมกับบุฟเฟต์นานาชาติสุดอลังการที่รวมเมนูยอดนิยมจากทั่วโลก พร้อมจานพิเศษประจำเทศกาลสุดประทับใจ อาทิ ไก่งวงอบสูตรดั้งเดิม, คริสต์มาสแฮม, หมูกรอบหนังกรอบฟู, เป็ดห่อแพนเค้ก, ซูชิและซาชิมิสดใหม่, แกงมัสมั่นเนื้อวากิวออสเตรเลีย, แกงชีสสดสไตล์อินเดีย, ปลากะพงทอดกรอบ และซีฟู้ดสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขด้วยเสียงดนตรีสด และการมาปรากฏตัวของซานตาคลอส ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและมอบของขวัญสุดน่ารักให้ทุกคนในครอบครัว
The Lost World Luxe Gala ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าสุดอลังการแห่งรอยัล คลิฟ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมสระว่ายน้ำ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล ราคา 6,500 บาท++ ต่อท่าน (เด็กอายุ 4 – 12 ปี รับส่วนลด 50%)
ฉลองค่ำคืนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ 2569 ท่ามกลางธีม “The Lost World Luxe Gala” ที่จะพาคุณย้อนเวลาเข้าสู่โลกแห่งป่าดึกดำบรรพ์สุดตื่นตา พบกับ ทีเร็กซ์ยักษ์ แร็พเตอร์สุดเท่ และการตกแต่งแนวป่าดึกดำบรรพ์ผสมผสานความหรูหราอย่างมีเอกลักษณ์ เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์นานาชาติสุดพรีเมียม ที่รังสรรค์โดยเชฟระดับเวิลด์คลาส พร้อมเสิร์ฟตลอดคืน ทั้งซีฟู้ดสด เนื้อเกรดพรีเมียม โฮมเมดพิซซ่า และของหวานนานาชนิด สนุกไปกับการแสดงสุดตระการตา ดนตรีสด เกมสุดมันส์ และบรรยากาศริมทะเลสุดโรแมนติก ก่อนร่วมกันนับถอยหลังสู่ปีใหม่ และชมพลุดอกไม้ไฟสุดอลังการที่ส่องประกายเหนือท้องทะเลพัทยา
เทศกาลแห่งความสุข ความหรูหรา และความทรงจำอันแสนประทับใจ รอให้ท่านมาสัมผัสที่รอยัล คลิฟ พัทยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองโต๊ะ โทร 038 250 421, อีเมล relax@royalcliff.com, ไลน์ไอดี @Royalcliff, WhatsApp: +66 84 228 9596 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com