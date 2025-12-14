สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชียงใหม่ เตรียมเปิด “โรงเรียนนักเดินป่า”

สวนพฤกษศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “โรงเรียนนักเดินป่า” ก้าวแรกสู่การเป็นนักเดินป่าผู้พิทักษ์ธรรมชาติด้วยหัวใจ ผู้ที่เคารพ เข้าใจ และอยู่ร่วมกับผืนป่าอย่างแท้จริง
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณพืชที่สำคัญของประเทศ เตรียมเปิด “โรงเรียนนักเดินป่า” เพื่อยกระดับประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเดินป่าอย่างถูกต้อง บนเส้นทางเดินชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ “ในสวนของแม่”
โดยมุ่งปลูกฝังทักษะ ความรู้ และทัศนคติของนักเดินป่าที่แท้จริง พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การจัดตั้ง “โรงเรียนนักเดินป่า” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ร่วมกันออกแบบหลักสูตรที่ครบถ้วนและเข้มข้น ครอบคลุมทั้งด้านพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) ในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ผู้เรียนจึงได้สัมผัสธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและเข้าใจโครงสร้างของระบบนิเวศอย่างรอบด้าน
หัวใจสำคัญของหลักสูตร คือ การพัฒนานักเดินป่าที่มี “จิตสำนึกอนุรักษ์” ผ่านการปฏิบัติจริงตามหลัก Leave No Trace “เที่ยวธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ” ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบ และไม่ทิ้งร่องรอยไว้ข้างหลัง
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่าอย่างเคารพ เข้าใจพรรณไม้ สัตว์ป่า และสภาพแวดล้อม พร้อมสามารถนำหลักคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติอื่นๆ
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการรับสมัครได้ที่เพจ Facebook “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” https://facebook.com/qsbgcm
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline