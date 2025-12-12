สะพานไม้ไผ่ “อำเภอนาแห้ว” จุดผ่อนปรนการค้า เชื่อมมิตรภาพ “ไทย-ลาว”

ร้อย.ฉก.ทพ.2102 ร่วมกับข้าราชการ และภาคประชาชน สร้างสะพานไม้ไผ่ ที่ อ.นาแห้ว เชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว
วันนี้ (12 ธ.ค.68) แฟนเพจ กองทัพบก Royal Thai Army เผยแพร่ภาพการทำงานของกำลังพล ร่วมกับข้าราชการ และประชาชน ในการสร้าง-ซ่อมแซมสะพานไม้ไผ่ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนการค้าให้ชาวไทยกับ สปป.ลาว เดินทางไปมาหาสู่ และเข้ามาซื้อสินค้าระหว่างกันได้ โดยให้ข้อมูลว่า
ร้อย.ฉก.ทพ.2102 ฉก.ทพ.21 จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ อ.นาแห้ว ,ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ อ.นาแห้ว ฯ ร่วมกันช่วยทำสะพานไม้ไผ่ บริเวณจุดผ่อนปรน บ.เหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาเเห้ว จ.เลย
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไทย และ สปป.ลาว ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ของชุมชน สองฝั่งแม่น้ำเหือง
ทั้งนี้ สำหรับจุดผ่อนปรนดังกล่าว นับเป็นจุดข้ามแดนที่มีระยะทางสั้นมากที่สุดแห่งหนึ่งระหว่างไทย-ลาว ถือเป็นจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเมืองนาแห้ว นิยมแวะไปถ่ายภาพ บ้างก็ลองข้ามแดนไปเยือนฝั่ง สปป.ลาว เป็นช่วงเวลาสั้นๆ
ในฤดูแล้งบางปีสามารถเดินเท้าลุยน้ำข้ามไปมาหาสู่กันได้ บ้างก็ถ่อแพไม้ไผ่ข้ามไปหากัน ส่วนสะพานไม้ไผ่นั้น บางครั้งผุพังไปตามฤดูกาล จึงต้องมีการซ่อมแซม สร้างใหม่ไปตามการใช้งาน