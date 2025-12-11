"CHAGEE" แจกความสดใส ด้วยคอลแลปสุดพิเศษกับ Tanned Hello Kitty

CHAGEE ต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปี ด้วย Cocoa Oolong Milk Tea เมนูใหม่สุดกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมคอลแลปชุดใหญ่แจกความสดใสใน CHAGEE Loves Hello Kitty Pop-Up
เมื่อเทศกาลส่งท้ายปีเวียนกลับมาอีกครั้ง CHAGEE ชวนทุกคนมาสัมผัสความสุขเล็ก ๆ ที่แสนอบอุ่น โดยธันวาคมนี้ CHAGEE ร่วมฉลองส่งท้ายปีด้วยเครื่องดื่มเมนูใหม่ Cocoa Oolong Milk Tea (โกโก้ อู่หลง มิลค์ที) เสริมทัพความสดใสด้วยคอลแลปสุดพิเศษในจำนวนจำกัดกับ Tanned Hello Kitty หรือน้อง Hello Kitty ผิวแทน จาก Sanrio คาแรกเตอร์ขวัญใจคนทั่วโลกกับลุคผิวแทนที่สะดุดตา ให้เทศกาลหยุดยาวส่งท้ายปีนี้ทั้งสายชาและแฟน ๆ Hello Kitty ได้หยุดพักเพื่อฟินกับความหอม อร่อย และสดชื่นจากชารสชาติใหม่ และคอลเลกชันพิเศษจำนวนจำกัดจากการร่วมมือระหว่าง CHAGEE และ Tanned Hello Kitty โดยการคอลแลปในครั้งนี้ได้หยิบยกเสน่ห์ของทั้งคู่ พร้อมด้วยช่วงเวลาส่งท้ายปีที่ทำให้ซีซันนี้น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น เนรมิตให้ช่วงเวลาพิเศษที่แสนอบอุ่นน่าจดจำไปด้วยกันกับเฟสทีฟคอลเลกชันพิเศษที่สร้างสรรค์ร่วมกันในจำนวนจำกัด และ CHAGEE Loves Hello Kitty Pop-Up ใหญ่ยักษ์ใจกลางเมือง เพื่อสร้างความทรงจำที่อบอุ่นและละมุนใจแบบข้ามปีไปด้วยกันที่ CHAGEE สาขา One Bangkok ชั้น G โซน The Storeys ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2568 นี้
เครื่องดื่มใหม่รสชาติกลมกล่อม รังสรรค์ด้วยวัตถุดิบพรีเมียมจาก 2 ทวีป เพื่อเติมความสุขช่วงส่งท้ายปีนี้
ไฮไลต์ของความร่วมมือกันในครั้งนี้ คือ Cocoa Oolong Milk Tea เมนูพิเศษประจำซีซันที่พร้อมเสิร์ฟในช่วงเวลาพิเศษเท่านั้น โดยไฮไลต์สำคัญของเมนูนี้อยู่ที่
- ชาอู่หลงระดับพรีเมียมจากเทือกเขาอู่ยี่ มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน แหล่งกำเนิดชาชั้นยอดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีเอกลักษณ์กลิ่นหอมอบอวลแบบดอกไม้ผสมน้ำผึ้ง
- โกโก้จาก Gold Belt ที่ Côte d'Ivoire ในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา หนึ่งในแหล่งกำเนิดโกโก้คุณภาพของโลก
เมื่อสองวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาผสมผสานกัน จึงเกิดเป็นรสสัมผัสที่หอมกลมกล่อมตั้งแต่จิบแรก ตามด้วยรสนุ่มละมุนของโกโก้ที่เข้ากันอย่างลงตัวกับชาอู่หลง เหมาะกับการจิบไป คุยไปแบบสบาย ๆ หรือใช้คลายความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
คอลแลปพิเศษผสานความต่างที่ลงตัว เมื่อความหอม อร่อย ละมุนใจ พบกับความน่ารักระดับโลก
ในปีนี้ CHAGEE ร่วมกับน้อง Hello Kitty ผิวแทน คาแรกเตอร์ขวัญใจคนทั่วโลก ด้วยเสน่ห์อันสดใส อบอุ่น และเต็มไปด้วยพลังบวก โดยคาแรกเตอร์น้อง Hello Kitty ผิวแทน ได้แรงบันดาลใจจากช่วงเวลาสบาย ๆ ภายใต้แสงแดดอันอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศแบบทรอปิคัล และความสุขของการใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ จึงเป็นคาแรกเตอร์ที่ทั้งอบอุ่นและสดใส พร้อมทำให้ทุกที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที
ลุคโทนสีโกโก้ของน้อง Hello Kitty ผิวแทนเข้ากันอย่างลงตัวกับเครื่องดื่มใหม่ Cocoa Oolong Milk Tea ราวกับสององค์ประกอบแห่งความอบอุ่นและความละมุนได้ถูกออกแบบมาให้เติมเต็มกันอย่างพอดี ชวนให้รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น การจับคู่นี้จึงดูเข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติและแฝงกลิ่นอายของเทศกาลส่งท้ายปี เหมือนความอบอุ่นที่มาหลอมรวมกันในแก้วเดียวอย่างลงตัว
“ช่วงเทศกาลปลายปีทำให้เราเห็นว่าการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนที่เรารักคือหนึ่งในของขวัญล้ำค่าของชีวิต เราจึงอยากสร้างสรรค์สิ่งที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ความสุข และความคุ้นเคย เหมือนความสัมพันธ์อันดีที่เติมเต็มใจเราในทุกวัน จึงกลายเป็นผลลัพท์ที่ลงตัวระหว่าง Cocoa Oolong Milk Tea และน้อง Hello Kitty ผิวแทน” Eugene Lee, Chief Marketing Officer, CHAGEE APAC กล่าว “สำหรับ CHAGEE แล้ว ชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่ม แต่เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผู้คนได้หยุดพัก อยู่กับปัจจุบัน และสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน และเราหวังว่าการคอลแลปครั้งนี้จะมอบช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นให้กับทุกคนได้จดจำช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน”
Kohei Imai, COO, Sanrio Southeast Asia กล่าวว่า “Hello Kitty เป็นตัวแทนของความอ่อนโยนและความผูกพัน ความร่วมมือกันในครั้งนี้กับ CHAGEE จึงเป็นเหมือนการมอบความอบอุ่นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีได้เป็นอย่างดี โดยความอบอุ่นของน้อง Hello Kitty ผิวแทน และความละมุนของ Cocoa Oolong Milk Tea จะทำให้เทศกาลนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น หวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสทั้งความสุขและเติมเต็มความผูกพันกันตลอดช่วงเทศกาลนี้”
เตรียมพบกับเฟสทีฟคอลเลกชันพิเศษในจำนวนจำกัดที่น่ารักจนเกินต้าน
พร้อมกันนี้ CHAGEE ยังเปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ดสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเติมความสุขและความน่ารักผ่านเสน่ห์ของ น้อง Hello Kitty ผิวแทน แต่ละไอเท็มจึงมาพร้อมกับความน่ารัก แตกต่างไม่เหมือนใคร น่าสะสม และเหมาะกับการมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่รัก ให้ช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ที่แสนพิเศษ โดยคอลเลกชันนี้ประกอบด้วย
- Snuggle Snap (กิ๊บติดผม)
- Cuddle Sling (กระเป๋าถือขนาดเล็ก)
- Plushie Charm (พวงกุญแจ)
- Mini Charm (พวงกุญแจขนาดเล็ก)
ไม่ว่าจะสะพาย ติดเป็นเครื่องประดับ หรือมอบเป็นของขวัญให้คนสำคัญ ก็ช่วยเติมเต็มลุคให้สดใสขึ้นได้ตลอดไฮซีซันนี้ด้วยน้อง Hello Kitty ผิวแทน แฟนๆ Hello Kitty ห้ามพลาด!
คอลเลกชันพิเศษกับดีลสุดคุ้ม เอาใจนักสะสมแฟน ๆ CHAGEE และน้อง Hello Kitty ผิวแทน
เครื่องดื่มเมนูใหม่ Cocoa Oolong Milk Tea จาก CHAGEE ที่ผสานความเข้มข้นของโกโก้และความหอมละมุนของชาอู่หลงอย่างลงตัว เสิร์ฟมาในแก้วและถุงเก็บอุณหภูมิลวดลายใหม่สำหรับเทศกาลนี้เท่านั้น กับน้อง Hello Kitty ผิวแทนที่น่ารักเกินต้าน ในราคา 115 บาทสำหรับขนาดกลาง (Regular) และราคา 130 บาทสำหรับขนาดใหญ่ (Large)
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันจับคู่สุดคุ้มสำหรับแฟน ๆ นักสะสม ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้
- เมื่อซื้อ Cocoa Oolong Milk Tea ขนาดใหญ่ 2 แก้ว รับฟรี Snuggle Snap กิ๊บติดผมน้อง Hello Kitty ผิวแทน
- เซ็ทสุดคุ้ม ซื้อ Cocoa Oolong Milk Tea ขนาดใหญ่ 1 แก้ว พร้อม Cuddle Sling กระเป๋าถือน้อง Hello Kitty ผิวแทน ในราคา 529 บาท
และโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป มีดังนี้
- เซ็ทสุดคุ้ม ซื้อ Cocoa Oolong Milk Tea ขนาดใหญ่ 2 แก้ว และ Plushie Charm พวงกุญแจน้อง Hello Kitty ผิวแทน ในราคา 549 บาท
- ซื้อ Voucher Bundle ราคา 399 บาท ในแอปฯ CHAGEE เพื่อแลกรับ Mini Charm พวงกุญแจน้อง Hello Kitty ผิวแทนขนาดเล็ก
ที่แรกที่เดียวในไทย เซอร์ไพรส์ใหญ่กับน้อง Hello Kitty ผิวแทนไซซ์ยักษ์ ที่ CHAGEE Loves Hello Kitty Pop-Up
พลาดไม่ได้กับกิจกรรม CHAGEE Loves Hello Kitty Pop-Up ในวันที่ 12 - 14 ธันวาคมนี้ ที่ One Bangkok Main Atrium ชั้น G โซน The Storeys โดยเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. ในวันที่ 12 ธันวาคม และเวลา 10.00 – 20.00 น. ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม โดยภายในงานมีกิจกรรม 4 โซนที่ห้ามพลาด ให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัล ได้แก่
- C Pose Challenge โพสต์ท่ามือเป็นรูปตัว C คู่กับน้อง Giant Hello Kitty ผิวแทนขนาดยักษ์ แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย แท็ก @chagee.th พร้อมติดแฮชแท็ก #CHAGEElovesHelloKitty #CHAGEETH #CHAGEETOGETHER เพื่อรับคูปองส่วนลด 30% สำหรับซื้อเครื่องดื่ม Cocoa Oolong Milk Tea ขนาดใหญ่
- Taste & Survey โซนชิมเครื่องดื่มเมนูใหม่ Cocoa Oolong Milk Tea พร้อมตอบแบบสอบถามหลังได้ลิ้มลองทันที พร้อมรับ CHAGEE Magnet หรือ Pop Socket
- Snap the Pose แสดงรูปภาพของคุณที่เข้าร่วมกิจกรรม C Pose Challenge เพื่อรับสิทธิ์ถ่ายภาพเก็บโมเมนต์ความสนุกและความประทับใจร่วมกันที่ Hello Kitty Teahouse Photobooth พร้อมรับภาพถ่ายกลับไปเป็นที่ระลึก
- Complete A Cozy Cup Puzzle ร่วมชาเลนจ์เรียงจิ๊กซอว์ให้ถูกต้องภายใน 30 วินาที เพื่อรับคูปองส่วนลด 50 % สำหรับซื้อเครื่องดื่ม Cocoa Oolong Milk Tea แก้วที่ 2
และในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม แฟน ๆ ที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมแบบครบถ้วน ยังสามารถเข้าร่วม DIY Friendship Charm Bar เพื่อสร้างสรรค์ชาร์มสุดพิเศษที่มีหนึ่งเดียวในโลกได้ด้วยตัวเอง (จำกัดจำนวนที่ 45 คนต่อวัน) โดยกิจกรรม CHAGEE Loves Hello Kitty Pop-Up จะจัดต่อไปจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เท่านั้น
เมนูอันอบอุ่นสำหรับช่วงเวลาที่มีความหมาย
หัวใจของการคอลแลปกันในครั้งนี้ คือการทำให้ทุกคนได้สัมผัส รู้สึก และสร้างความทรงจำร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น และโอบกอดโมเมนต์เล็ก ๆ ที่อบอุ่นและงดงามนี้ไว้ เพื่อให้เทศกาลนี้มีความหมายยิ่งกว่าเดิม
ไม่ว่าจะจิบ Cocoa Oolong Milk Tea เงียบ ๆ เพียงลำพัง หรือแบ่งปันกับคนที่รัก เครื่องดื่มเมนูใหม่นี้และน้อง Hello Kitty ผิวแทน จะคอยเติมความอบอุ่นและความสดใสให้กับช่วงเทศกาลส่งท้ายปี พร้อมชวนให้ทุกคนหยุดพักและใช้เวลาดี ๆ ในช่วงเทศกาลที่แสนพิเศษนี้ไปด้วยกัน
