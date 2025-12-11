สถาปนิกกรมศิลป์ยัน “ปราสาทตาควาย” ซ่อมได้แน่ และจะทำให้สวยกว่าเดิม!

สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ยืนยันสามารถบูรณะปราสาทตาควายให้สวยงามกว่าเดิม ขอให้ทหารไทยยึดพื้นที่ให้ได้ก็พอ ด้านสถาปนิกกรมศิลป์เอ่ยปาก “ซ่อมได้แน่ และจะทำให้สวยกว่าเดิม!”
นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตจังหวัดอีสานใต้ เปิดเผยถึงกรณีปราสาทตาควาย ถูกทหารเขมรใช้เป็นบังเกอร์เพื่อสู้รบกับทหารไทยและได้รับความเสียหายจากการโจมตีว่า เท่าที่ดูสภาพปัจจุบัน ส่วนยอดของปราสาทพังทลายลงมาแล้วจากความรุนแรงที่มีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ยืนยันสามารถบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมได้ แต่ต้องรอให้สถานการณ์สงบเสียก่อน
โดยกรมศิลปากรจะตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโบราณสถานที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ จากข่าวน่าจะมีปราสาทตาเมือนธม ปราสาทคนา ที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการปะทะในครั้งนี้
ด้านนายวสุ โปษยะนันทน์ สถาปนิกกรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบูรณปฏิสังขรณ์สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน ซึ่งเป็นผู้ที่บูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่ จ.สระแก้ว
ได้ออกมาโพสต์ภาพในอดีตของปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานขอมในพื้นที่ จ.สระแก้ว ก่อนและหลังการบูรณะ พร้อมให้ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ Vasu Poshyanandana ว่า ที่
"นี่คือภาพปราสาทสด๊กก๊อกธม ในสภาพก่อนการบูรณะและหลังการบูรณะด้วยแนวทางอนัสติโลซิส ... ก็แค่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง ว่านี่คือหนึ่งในผลงานของผม ส่วนจะมีความหมายแฝงอะไรก็แล้วแต่จะตีความกันเอานะครับ ปราสาทตาควาย และ ปราสาทคนา เป็นของไทยนะจ๊ะ"
น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในประเด็นเรื่องโบราณสถาน มีการหารือร่วมกันระหว่างปลัด วธ. และอธิบดีกรมศิลปากรแล้ว โดยความสำคัญสูงสุดในขณะนี้ คือ การรักษาดินแดนและรักษาประเทศ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ กับโบราณสถาน ทางกรมศิลปากรมีความพร้อมและศักยภาพที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที แต่หลักการสำคัญคือเราต้องรักษาประเทศของเราไว้ก่อน หากไม่มีประเทศ ก็ไม่สามารถรักษาโบราณสถานไว้ได้
รัฐมนตรีว่าการ วธ.กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องความช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในส่วนของ วธ.นั้น ทางวัฒนธรรมจังหวัดที่อยู่ในบริเวณชายแดนได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ เพื่อสำรวจสิ่งของใช้จำเป็น จัดส่งไปช่วยเหลือประชาชน โดยมีการประสานงานกันตลอดเวลา นอกจากนี้จะพยายามที่จะใช้กลไกทางวัฒนธรรม เข้าไปช่วยปลอบขวัญพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนด้วย
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline