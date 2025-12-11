“พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” จัดโปรแกรมสุดพิเศษ เฉลิมฉลองตลอดเดือนธันวาคม 2568

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งการเฉลิมฉลองริมหาดจอมเทียน ที่ “พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” ดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองตลอดเดือนธันวาคม 2568 กับอาหารอิตาเลียนชั้นเลิศ บุฟเฟต์นานาชาติสุดพรีเมียม และปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ชมพลุไฟริมหาดจอมเทียน
เมื่อช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดแห่งปีเวียนมาบรรจบ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa) แลนด์มาร์กระดับห้าดาวแห่งใหม่สำหรับการพักผ่อนอย่างมีระดับบนหาดจอมเทียน พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกท่านสู่เทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคม 2568 นี้ รังสรรค์กิจกรรมและมื้ออาหารสุดพิเศษ เพื่อเนรมิตให้รีสอร์ตกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ริมทะเล เชิญชวนให้เปลี่ยนบรรยากาศจากลมหนาว มาสัมผัสไออุ่นแห่งท้องทะเลและลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ ตั้งแต่ดินเนอร์อิตาเลียนต้นตำรับ ไปจนถึงคืนงานเคานต์ดาวน์ใต้แสงดาวที่จัดเต็มด้วยโปรแกรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่รับรองว่าจะเป็นช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัวอย่างลงตัว
มนต์เสน่ห์แห่งอิตาลีที่พัทยา (1–31 ธันวาคม 2568)
ตลอดเดือนธันวาคม ห้องอาหาร ลา แฟมมิเลีย (La Familiare) จะนำพาความอบอุ่นของคริสต์มาสสไตล์อิตาเลียนมาสู่พัทยา แขกทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ ล็อบสเตอร์เมนทั้งตัว (Whole Maine Lobster) เนื้อสันในเสิร์ฟพร้อมฟัวกราส์ (Tenderloin with Foie Gras) และซีฟู้ดแพลตเตอร์ (Seafood Platter) เพื่อให้ทุกมื้ออาหารของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง
เริ่มต้นความสุขแห่งเทศกาลในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ (24 ธันวาคม 2568)
ความสุขของการเฉลิมฉลองจะทวีคูณยิ่งขึ้นในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ (Goji Kitchen Grill & Bar) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ชวนทั้งครอบครัวมาร่วมสังสรรค์ในบุฟเฟต์มื้อค่ำสุดพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมาเสิร์ฟ อาทิ ขาปูยักษ์ บีฟเวลลิงตัน (Beef Wellington) แฮมอบน้ำผึ้ง เป็ดปักกิ่ง และซี่โครงแกะออสเตรเลีย เติมเต็มมื้ออาหารด้วยไลฟ์สเตชั่นปรุงสดและของหวานสุดอลังการ ตั้งแต่เค้กขอนไม้ (Yule Log) สูตรคลาสสิก ไปจนถึงบ้านขนมปังขิงแสนน่ารัก พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับโฟโต้บูธ และต้อนรับการมาเยือนของคุณลุงซานต้าและกลุ่มนักร้องประสานเสียง
● ราคา: 2,588++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 1,294++ บาท ต่อท่าน (เด็ก)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)
เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอันสุขสันต์ (25 ธันวาคม 2568)
ส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องในวันคริสต์มาสกับสองอีเวนต์ความอร่อย เริ่มต้นด้วย คริสต์มาสบรันช์สุดอลังการ (Christmas Day Brunch) ที่ขยายพื้นที่ความอร่อยครอบคลุมทั้ง โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ และ ลา แฟมมิเลีย ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.30 น. อิ่มอร่อยกับแคนาเดียนล็อบสเตอร์ เนื้อโทมาฮอว์ก หมูหันสไตล์ตะวันตก และแซลมอนเวลลิงตัน พร้อมกองทัพซีฟู้ด หอยนางรมสด และพาสต้าคลุกในชีสพาร์เมซานก้อนยักษ์ งานนี้เน้นความสุขของครอบครัวเป็นหลักด้วยกิจกรรมโฟโต้บูธ การปรากฏตัวของซานตาคลอส บทเพลงคริสต์มาส และกิจกรรมแต่งหน้าบ้านขนมปังขิงฟรีสำหรับเด็กทุกคน
● ราคา: 2,888++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 1,444++ บาท ต่อท่าน (เด็ก รวมกิจกรรมบ้านขนมปังขิง)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)
ปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วย บุฟเฟต์มื้อค่ำวันคริสต์มาส (Christmas Day Dinner Buffet) ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ท่ามกลางเสียงเปียโนบรรเลงสด ดื่มด่ำกับบุฟเฟต์ซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยม อาทิ กั้งกระดาน และกุ้งแม่น้ำ จับคู่กับเมนูอบเทศกาลยอดนิยมอย่าง ไก่งวงอบ แฮมอบน้ำผึ้ง เนื้อสันนอก ซี่โครงแกะ และหมูสามชั้นอบซอส
● ราคา: 1,988++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 994++ บาท ต่อท่าน (เด็ก)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)
Festive Sunday Brunch (28 ธันวาคม 2568)
ยืดช่วงเวลาแห่งความสุขให้ยาวนานขึ้นกับวันอาทิตย์แสนสบาย ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.00 น. กับ เฟสทีฟ ซันเดย์ บรันซ์ (Festive Sunday Brunch) ชวนครอบครัวและเพื่อนฝูงมาอิ่มเอมกับซีฟู้ดสดใหม่ เนื้อเกรดพรีเมียม และเมนูซิกเนเจอร์อย่าง เนื้อซี่โครงตุ๋น พร้อมเมนูอิตาเลียนจานโปรดจากห้องอาหาร ลา แฟมมิเลีย เพลิดเพลินกับดนตรีสดและมุมคุณหนู (Kids’ Corner) นับเป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบก่อนเข้าสู่ปีใหม่
● ราคาผู้ใหญ่: 1,988++ บาท (รวมน้ำอัดลม) หรือ 2,988++ บาท (รวมไวน์และเบียร์)
● ราคาเด็ก: 994++ บาท
● ข้อเสนอพิเศษ: รับส่วนลด 20% เมื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
บทส่งท้ายสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปี 2569 ริมหาดจอมเทียน (31 ธันวาคม 2568)
ร่วมส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่กับงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มต้นค่ำคืนด้วย บุฟเฟต์มื้อค่ำวันส่งท้ายปีเก่า (New Year’s Eve Dinner Buffet) ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ เวลา 18.00 น. – 22.00 น. บอกลาปี 2569 อย่างมีสไตล์ด้วยเมนูเลิศรสอย่าง บีฟเวลลิงตัน แคนาเดียนล็อบสเตอร์ หมูสามชั้นม้วนอบสมุนไพร (Roasted Porchetta) เป็ดปักกิ่ง และซี่โครงแกะ พร้อมสเตชั่นซีฟู้ดพรีเมียมที่มีทั้งขาปูยักษ์และกุ้งแม่น้ำ ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งสุดรื่นเริง สเตชั่นอาหารปรุงสด ดนตรีสด และโฟโต้บูธ เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความประทับใจ
● ราคา: 3,188++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 1,594++ บาท ต่อท่าน (เด็ก)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 2,588++ บาท (แชมเปญ ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น) และ 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)
จากนั้น ย้ายความสนุกไปสู่ริมสระว่ายน้ำบรรยากาศสุดชิลของรีสอร์ต กับงาน "A Glittering Countdown by the Beach" ณ ซันเบิรด บาร์ (Sunbird Bar) และ เดอ สยาม พูล บาร์ แอนด์ เลานจ์ (The Siam Pool Bar and Lounge) ตั้งแต่เวลา 23.00 น. – 01.00 น. เชิญชวนทุกท่านร่วมดื่มอวยพรต้อนรับปี 2569 ท่ามกลางสายลมทะเลอันอ่อนโยนและวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดจอมเทียน สนุกสนานไปกับจังหวะดนตรีสุดมันส์จากดีเจ ก่อนจะตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงพลุไฟสุดตระการตาที่สว่างไสวทั่วท้องฟ้าในเวลาเที่ยงคืน
● ราคาผู้ใหญ่: 1,188++ บาท (เบียร์ ไวน์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น) หรือ 1,888++ บาท (เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่อั้น) และ ราคาเด็ก: 558++ บาท ต่อท่าน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลแห่งความสุขริมหาดจอมเทียน ณ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ให้เดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับสมาชิก Marriott Bonvoy และ Club Marriott
สำรองที่นั่งงานเฟสทีฟทางออนไลน์ https://bit.ly/festive-ubtl
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 33 168 542 LINE: @pattayamarriott
อีเมล: pattaya.reservations@marriott.com
และติดตามอัพเดทข่าวสารของรีสอร์ตได้บนเว็บไซต์ www.pattayamarriott.com Facebook: www.facebook.com/pattayamarriott Instagram: www.instagram.com/pattayamarriott
