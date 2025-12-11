xs
“พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” จัดโปรแกรมสุดพิเศษ เฉลิมฉลองตลอดเดือนธันวาคม 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งการเฉลิมฉลองริมหาดจอมเทียน ที่ “พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา” ดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองตลอดเดือนธันวาคม 2568 กับอาหารอิตาเลียนชั้นเลิศ บุฟเฟต์นานาชาติสุดพรีเมียม และปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ชมพลุไฟริมหาดจอมเทียน

เมื่อช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดแห่งปีเวียนมาบรรจบ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa) แลนด์มาร์กระดับห้าดาวแห่งใหม่สำหรับการพักผ่อนอย่างมีระดับบนหาดจอมเทียน พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกท่านสู่เทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคม 2568 นี้ รังสรรค์กิจกรรมและมื้ออาหารสุดพิเศษ เพื่อเนรมิตให้รีสอร์ตกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ริมทะเล เชิญชวนให้เปลี่ยนบรรยากาศจากลมหนาว มาสัมผัสไออุ่นแห่งท้องทะเลและลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ ตั้งแต่ดินเนอร์อิตาเลียนต้นตำรับ ไปจนถึงคืนงานเคานต์ดาวน์ใต้แสงดาวที่จัดเต็มด้วยโปรแกรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่รับรองว่าจะเป็นช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัวอย่างลงตัว

จัดเต็มกับคริสต์มาสบุฟเฟต์
มนต์เสน่ห์แห่งอิตาลีที่พัทยา (1–31 ธันวาคม 2568)
ตลอดเดือนธันวาคม ห้องอาหาร ลา แฟมมิเลีย (La Familiare) จะนำพาความอบอุ่นของคริสต์มาสสไตล์อิตาเลียนมาสู่พัทยา แขกทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ ล็อบสเตอร์เมนทั้งตัว (Whole Maine Lobster) เนื้อสันในเสิร์ฟพร้อมฟัวกราส์ (Tenderloin with Foie Gras) และซีฟู้ดแพลตเตอร์ (Seafood Platter) เพื่อให้ทุกมื้ออาหารของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง


เริ่มต้นความสุขแห่งเทศกาลในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ (24 ธันวาคม 2568)
ความสุขของการเฉลิมฉลองจะทวีคูณยิ่งขึ้นในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ (Goji Kitchen Grill & Bar) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ชวนทั้งครอบครัวมาร่วมสังสรรค์ในบุฟเฟต์มื้อค่ำสุดพรีเมียมที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมาเสิร์ฟ อาทิ ขาปูยักษ์ บีฟเวลลิงตัน (Beef Wellington) แฮมอบน้ำผึ้ง เป็ดปักกิ่ง และซี่โครงแกะออสเตรเลีย เติมเต็มมื้ออาหารด้วยไลฟ์สเตชั่นปรุงสดและของหวานสุดอลังการ ตั้งแต่เค้กขอนไม้ (Yule Log) สูตรคลาสสิก ไปจนถึงบ้านขนมปังขิงแสนน่ารัก พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับโฟโต้บูธ และต้อนรับการมาเยือนของคุณลุงซานต้าและกลุ่มนักร้องประสานเสียง

● ราคา: 2,588++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 1,294++ บาท ต่อท่าน (เด็ก)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)


เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอันสุขสันต์ (25 ธันวาคม 2568)
ส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องในวันคริสต์มาสกับสองอีเวนต์ความอร่อย เริ่มต้นด้วย คริสต์มาสบรันช์สุดอลังการ (Christmas Day Brunch) ที่ขยายพื้นที่ความอร่อยครอบคลุมทั้ง โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ และ ลา แฟมมิเลีย ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.30 น. อิ่มอร่อยกับแคนาเดียนล็อบสเตอร์ เนื้อโทมาฮอว์ก หมูหันสไตล์ตะวันตก และแซลมอนเวลลิงตัน พร้อมกองทัพซีฟู้ด หอยนางรมสด และพาสต้าคลุกในชีสพาร์เมซานก้อนยักษ์ งานนี้เน้นความสุขของครอบครัวเป็นหลักด้วยกิจกรรมโฟโต้บูธ การปรากฏตัวของซานตาคลอส บทเพลงคริสต์มาส และกิจกรรมแต่งหน้าบ้านขนมปังขิงฟรีสำหรับเด็กทุกคน

● ราคา: 2,888++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 1,444++ บาท ต่อท่าน (เด็ก รวมกิจกรรมบ้านขนมปังขิง)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)

ปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วย บุฟเฟต์มื้อค่ำวันคริสต์มาส (Christmas Day Dinner Buffet) ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ท่ามกลางเสียงเปียโนบรรเลงสด ดื่มด่ำกับบุฟเฟต์ซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยม อาทิ กั้งกระดาน และกุ้งแม่น้ำ จับคู่กับเมนูอบเทศกาลยอดนิยมอย่าง ไก่งวงอบ แฮมอบน้ำผึ้ง เนื้อสันนอก ซี่โครงแกะ และหมูสามชั้นอบซอส

● ราคา: 1,988++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 994++ บาท ต่อท่าน (เด็ก)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)


Festive Sunday Brunch (28 ธันวาคม 2568)
ยืดช่วงเวลาแห่งความสุขให้ยาวนานขึ้นกับวันอาทิตย์แสนสบาย ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.00 น. กับ เฟสทีฟ ซันเดย์ บรันซ์ (Festive Sunday Brunch) ชวนครอบครัวและเพื่อนฝูงมาอิ่มเอมกับซีฟู้ดสดใหม่ เนื้อเกรดพรีเมียม และเมนูซิกเนเจอร์อย่าง เนื้อซี่โครงตุ๋น พร้อมเมนูอิตาเลียนจานโปรดจากห้องอาหาร ลา แฟมมิเลีย เพลิดเพลินกับดนตรีสดและมุมคุณหนู (Kids’ Corner) นับเป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบก่อนเข้าสู่ปีใหม่

● ราคาผู้ใหญ่: 1,988++ บาท (รวมน้ำอัดลม) หรือ 2,988++ บาท (รวมไวน์และเบียร์)
● ราคาเด็ก: 994++ บาท
● ข้อเสนอพิเศษ: รับส่วนลด 20% เมื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

ซันเดย์ บรันช์ ที่ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์
บทส่งท้ายสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปี 2569 ริมหาดจอมเทียน (31 ธันวาคม 2568)
ร่วมส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่กับงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มต้นค่ำคืนด้วย บุฟเฟต์มื้อค่ำวันส่งท้ายปีเก่า (New Year’s Eve Dinner Buffet) ณ โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์ เวลา 18.00 น. – 22.00 น. บอกลาปี 2569 อย่างมีสไตล์ด้วยเมนูเลิศรสอย่าง บีฟเวลลิงตัน แคนาเดียนล็อบสเตอร์ หมูสามชั้นม้วนอบสมุนไพร (Roasted Porchetta) เป็ดปักกิ่ง และซี่โครงแกะ พร้อมสเตชั่นซีฟู้ดพรีเมียมที่มีทั้งขาปูยักษ์และกุ้งแม่น้ำ ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งสุดรื่นเริง สเตชั่นอาหารปรุงสด ดนตรีสด และโฟโต้บูธ เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความประทับใจ

● ราคา: 3,188++ บาท ต่อท่าน (ผู้ใหญ่) | 1,594++ บาท ต่อท่าน (เด็ก)
● แพ็กเกจเครื่องดื่ม: 2,588++ บาท (แชมเปญ ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น) และ 1,288++ บาท (ไวน์ เบียร์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น)

จากนั้น ย้ายความสนุกไปสู่ริมสระว่ายน้ำบรรยากาศสุดชิลของรีสอร์ต กับงาน "A Glittering Countdown by the Beach" ณ ซันเบิรด บาร์ (Sunbird Bar) และ เดอ สยาม พูล บาร์ แอนด์ เลานจ์ (The Siam Pool Bar and Lounge) ตั้งแต่เวลา 23.00 น. – 01.00 น. เชิญชวนทุกท่านร่วมดื่มอวยพรต้อนรับปี 2569 ท่ามกลางสายลมทะเลอันอ่อนโยนและวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดจอมเทียน สนุกสนานไปกับจังหวะดนตรีสุดมันส์จากดีเจ ก่อนจะตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงพลุไฟสุดตระการตาที่สว่างไสวทั่วท้องฟ้าในเวลาเที่ยงคืน

● ราคาผู้ใหญ่: 1,188++ บาท (เบียร์ ไวน์ และน้ำอัดลม แบบไม่อั้น) หรือ 1,888++ บาท (เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่อั้น) และ ราคาเด็ก: 558++ บาท ต่อท่าน

โกจิ คิทเซ็น กริล แอนด์ บาร์
ร่วมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลแห่งความสุขริมหาดจอมเทียน ณ พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา ให้เดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับสมาชิก Marriott Bonvoy และ Club Marriott 

สำรองที่นั่งงานเฟสทีฟทางออนไลน์ https://bit.ly/festive-ubtl 

หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. +66 (0) 33 168 542 LINE: @pattayamarriott 
อีเมล: pattaya.reservations@marriott.com 

และติดตามอัพเดทข่าวสารของรีสอร์ตได้บนเว็บไซต์ www.pattayamarriott.com Facebook: www.facebook.com/pattayamarriott Instagram: www.instagram.com/pattayamarriott


