ชมงานศิลป์จากดอกไม้-ชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ “งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ”

เตรียมเปิดม่าน “งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36” ภายใต้แนวคิด “Garden of Tomorrow” ชมงานศิลป์จากดอกไม้-ชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระพันปีหลวง ณ ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18–21 ธันวาคม 2568
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุปถัมภ์งานศิลปะและวัฒนธรรมไทย สมาคมปาร์คนายเลิศ เตรียมจัดงานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36 ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT จัดนิทรรศการพิเศษ “ชุดไทย: จากราชสำนักสู่ราชนิยม” จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมจำนวน 8 แบบเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงพระราชทานแนวทาง “ชุดไทยพระราชนิยม” ให้เป็นต้นแบบแห่งความสง่างามของสตรีไทย และเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิม ตั้งแต่การทอ ย้อม ไปจนถึงการตัดเย็บจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ชุดเหล่านี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนทางวัฒนธรรมไทย ที่ก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ก่อนการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปีหน้า
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง “โขน” โดยเยาวชนจาก สถาบันเอกชนการละคร (Eakkachon Kan Lakorn Institute) เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้คงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะประจำชาติ
ปิดท้ายด้วยการจัด “Floral Installation” งานศิลป์จากดอกไม้นามพระราชทานของสมเด็จพระพันปีหลวง อาทิ กุหลาบควีนสิริกิติ์ แคทลียาควีนสิริกิติ์ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ ถ่ายทอดความอ่อนช้อยและความหมายอันลึกซึ้ง สะท้อนความผูกพันระหว่างพระองค์ท่านและศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างงดงาม ภายใต้การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและผลักดันหัตถศิลป์ไทยสู่สากล จนได้รับการยกย่องจาก UNESCO และรางวัล WIPO Award for Creative Excellence 2025 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุเคราะห์ให้นำอาภรณ์ 20 ชุด จากโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มาจัดแสดงในงานดอกไม้ฯ ในปีนี้
ในการนี้ สมาคมปาร์คนายเลิศ เตรียมจัดงานเทศกาลดอกไม้และศิลปะที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36” (The 36th Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2025) ระหว่างวันที่ 18–21 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00–22.00 น. ณ ปาร์คนายเลิศ ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลัก “Garden of Tomorrow” ที่จะพาผู้เข้าชมสัมผัสประสบการณ์สวนแห่งอนาคตซึ่งผสานความงามของธรรมชาติ ศิลปะร่วมสมัย และนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน และเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมตามปณิธานของ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ผู้ริเริ่มงานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ
ภายในงาน คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร อุปนายกสมาคมปาร์คนายเลิศ พร้อมด้วย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณวิศานต์ แก้วประสม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)หรือ SACIT คุณปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอสคอนเน็ค จำกัด คุณพิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สายงานสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ รศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เกียรติร่วมการแถลงข่าวฯ
คุณณพาภรณ์ กล่าวว่า “งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Garden of Tomorrow เราตั้งใจสร้างพื้นที่ที่ผสานธรรมชาติ ศิลปะ และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองในผู้ป่วยเด็ก จึงขอเชิญชวนทุกท่านและครอบครัวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในปีนี้นะคะ”
4 แกนหลักแห่งความวิจิตรร่วมสมัย
งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36 ออกแบบภายใต้ 4 แกนหลัก เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและล้ำสมัย สมกับ Garden of Tomorrow
1. Immersive Experience – สัมผัสประสบการณ์สวนที่ออกแบบให้คุณ “กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว” อย่างแท้จริง
2. Nature × Innovation × Humanity – งานศิลป์ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และอนาคตที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างยั่งยืน
3. Art of Light & Sound – สวนที่มีชีวิตด้วยนวัตกรรมภาพ แสง และเสียง สร้างความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในทุกย่างก้าว
4. Tradition Meets Tomorrow – การผสานอดีตและอนาคตเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ผ่านมรดกไทยอันทรงคุณค่า และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
พบกับไฮไลต์เติมเต็มจินตนาการความสุขส่งท้ายปี
· The Maze Garden สวนวงกตแห่งจินตนาการ ครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯ ประดับด้วย Sculpted Couture ประติมากรรมผ้าไทยร่วมสมัย โดย SACIT ถ่ายทอดความงามของภูมิปัญญาไทยในมิติใหม่
· ตื่นตากับ Garden Illumination – ท่ามกลางการแสดงแสง สี และนวัตกรรมเลเซอร์ในยามค่ำคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
· The Miracle Garden by PTTLNG เรียนรู้เรื่องราวการเพาะพันธุ์ไม้เหมืองหนาวในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดของ PTTLNG ภายใน The Glass House พร้อมผลิตภัณฑ์จากพลังงานสะอาดให้เลือกช้อปชิม
· ถ่ายภาพอวดโซเชียลกับ Floral Art Installation – ผลงานศิลปะจากดอกไม้ที่รังสรรค์โดยนักจัดดอกไม้และแบรนด์พาร์ตเนอร์ชั้นนำ ผสมผสานความงามธรรมชาติกับนวัตกรรมอย่างวิจิตรงดงาม ทั่วบริเวณงาน
· อิ่มเอมใจ Emerging Designers Showcase by VASSANA – ผลงานหัตถศิลป์จากไม้ไผ่ โดย รศ. ดร. วาสนา สายมา และคุณสาวิน สายมา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมรามเกียรติ์ ตอน “เกสรทมาลา” และ “มังกรกัณฐ์” ถ่ายทอดความรัก ความเสียสละ และมิตรภาพผ่านศิลปะมาลัยไทยร่วมสมัย
· กรุ่นกลิ่นหอม จาก Saisalang และ Siva ที่นำแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์มาถ่ายทอดเป็นน้ำหอมสองกลิ่นพิเศษที่ปรุงขึ้นเฉพาะงานนี้
· พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ Young Designer Exhibition – ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับผลงาน “พฤกษากาล: ผลิบานแห่งคุณธรรมเหนือกาลเวลา” ที่ถ่ายทอดหลัก พรหมวิหาร 4 ผ่านผลงานประติมากรรมรังสรรค์จากวัสดุไม้และทองเหลือง
อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เจริญใจ กับเมนูอาหารดอกไม้จานพิเศษ สินค้าคัดสรรจากร้านดัง และกิจกรรมความสุขตลอดงาน
· Roots Beyond Tomorrow – ประสบการณ์อาหารที่เชื่อมอดีตเข้ากับอนาคต โดย ทีม Executive Chef ของปาร์คนายเลิศ ได้แก่ ร้าน Ma Maison นำอาหารไทยต้นตำรับมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ โดยเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นจากชุมชน, ร้าน Lady L และ Caviar Café คัดสรรวัตถุดิบจากฟาร์มไทย ทะเลไทย และสวนของนายเลิศ รังสรรค์เมนูอาหารตะวันตกร่วมสมัย École Ducasse Nai Lert Bangkok Studio จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปสุดพิเศษ เมนูขนมหวานและเครื่องดื่มเฉพาะงานนี้ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับ L’Artisan Chef’s Table จากเชฟชื่อดัง ขณะที่ อมัน นายเลิศ กรุงเทพ รังสรรค์เซ็ตอาฟเตอร์นูนทีเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
· Workshops & Activities – กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เช่น การทำเข็มกลัดผ้าไทยจากวัสดุหมุนเวียน การประดิษฐ์ศิลปะจากดอกไม้แห้งและดอกไม้สด การเพ้นท์หน้าเด็ก และการแสดงดนตรีขับกล่อมให้ชื่นชมงานอย่างเพลิดเพลิน
· The Market – ไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตที่รวบรวมอาหารไทยสตรีทฟู้ด งานคราฟต์ และแฟชั่นร่วมสมัย ของร้านแบรนด์ดังคัดสรรจากทั่วประเทศ
สุขใจ ได้กุศล
รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่ ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองในผู้ป่วยเด็ก ด้วยอนุภาคโปรตอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูง และเกิดผลข้างเคียงน้อย
งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศครั้งที่ 36 (36th Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2025) เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 – 22.00 น. (เริ่มการแสดง แสง สี เวลา 18.00 น.) ณ ปาร์คนายเลิศ ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ
ราคาบัตรเข้าชมงาน: สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท / สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้พิการ ราคา 100 บาท รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคสมทบทุนให้กับ ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สำหรับงานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำ อาทิ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, Miracle of Natural by PTTLNG (บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด), บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เต่าบิน), บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด, VASSANA และแบรนด์น้ำหอมไทย Saisalang และ SIVA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ Website: https://nailertflowershow.com/thInstagram: @nailertflowerandgardenartfairFacebook: Nai Lert Flower & Garden Art Fair และโทร 02-253-0123
