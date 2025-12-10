สหรัฐอเมริกาส่งมอบโบราณวัตถุ 4 รายการ กลับคืนสู่ไทย ธ.ค. นี้

สหรัฐอเมริกาส่งมอบโบราณวัตถุ 4 รายการ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเซีย เมืองซานฟรานซิสโก กรมศิลป์เตรียมนำกลับสู่ประเทศไทย ธ.ค. นี้
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากรว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเซีย เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีส่งมอบโบราณวัตถุประติมากรรมสำริด กลุ่มประโคนชัย 4 รายการ คืนแก่ประเทศไทย โดย ดร. สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส และนายแดเนียล ลูรี่ นายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโก เข้าร่วมพิธีส่งมอบโบราณวัตถุในครั้งนี้
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า โบราณวัตถุทั้ง 4 รายการ ประกอบด้วย ประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์ 3 รายการ และพระพุทธรูป 1 รายการ เป็นโบราณวัตถุอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-14 หรือประมาณ 1,200 – 1,300 ปีมาแล้ว มีแหล่งที่มาจากโบราณสถานในอำเภอประโคนชัย หรืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปัจจุบันจึงมีชื่อเรียกในกลุ่มนักประวัติศาสตร์ศิลปะว่า ประติมากรรมกลุ่มประโคนชัย ซึ่งประติมากรรมกลุ่มนี้อยู่ในบัญชีโบราณวัตถุที่คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย มีมติให้ติดตามเมื่อปี พ.ศ. 2561 และได้ส่งมอบเอกสารข้อมูลแก่สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา (Homeland Security Investigations: HSI) ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสืบสวน กระทั่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา นายเดวิด เคลเลอร์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดี ได้แจ้งให้กรมศิลปากรทราบถึงความก้าวหน้าทางคดีว่า คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเซีย ที่แต่งตั้งโดยเมืองซานฟรานซิสโก มีมติให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียถอดถอนรายการโบราณวัตถุทั้ง 4 รายการ ออกจากทะเบียนโบราณวัตถุ ก่อนที่จะร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส จัดพิธีส่งมอบโบราณวัตถุคืนแก่ประเทศไทยในวันที่ 8 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้มอบหมายนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้แทนเดินทางไปรับมอบประติกรรมสำริดจาก ดร. Soyoung Lee ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเซีย ที่เมืองซานฟรานซิสโก พร้อมตรวจสอบและดูแลการหีบห่อ เพื่อเตรียมการขนส่งกลับสู่ประเทศไทยภายในเดือนธันวาคม ศกนี้
