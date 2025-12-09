ชวนชมความงามของ “วัดไชยฯ-วัดพระราม” ในยามค่ำคืน ทุกสุดสัปดาห์ยาวถึง ก.พ. 69

สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัด ชวนชมความงามของวัดไชยวัฒนารามและวัดพระรามในยามราตรี ในกิจกรรม “อยุธยานาวา เมืองท่านานาชาติ ร่มพระบารมีสิริยาลัย” ทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 18.30 - 21.30 น. ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2568 และยาวต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569
เฟซบุ๊กเพจอุทยานประวัติศาตร์พระนครศรีอยุธยา โพสต์ภาพความสวยงามยามค่ำคืนของวัดไชยวัฒนารามและวัดพระราม พร้อมให้ข้อมูลงานกิจกรรม “อยุธยานาวา เมืองท่านานาชาติ ร่มพระบารมีสิริยาลัย” ว่า
"จากแสงสีส้มอ่อนของยามเย็น สู่ท้องฟ้าสีครามเข้มยามค่ำคืน ทั้งสองวัดยังคงยืนหยัด งดงาม และชวนให้หลงใหลไม่เปลี่ยนผัน"
วัดไชยวัฒนาราม และ วัดพระราม กับความงดงาม ยามราตรีบรรยากาศโบราณสถาน "วัดไชยวัฒนาราม"และ"วัดพระราม" ยามค่ำคืน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
ช่วงนี้ เราเปิดให้เข้าชมโบราณสถานยามค่ำคืน ณ "วัดไชยวัฒนาราม"และ"วัดพระราม" ทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 18.30 - 21.30 น. ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2568 และยาวต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เลยค่ะ
ภายใต้กิจกรรม "อยุธยานาวา เมืองท่านานาชาติ ร่มพระบารมีสิริยาลัย" จัดโดย สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
